Внаслідок атаки РФ у Києві 13 постраждалих, 12 людей госпіталізували (оновлено)

Внаслідок ракетної атаки РФ на Київ станом на 10.02 постраждало 13 людей, серед них - вагітна жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже троє госпіталізованих у Голосіївському районі. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки", - інформує Кличко.

"Екстренні служби працюють зараз у Голосіївському районі. У 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО. У Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії. Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. - Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району", - інформує Кличко.

"Збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю. Наразі постраждали 9 людей.

Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них - вагітна жінка. Екстренні служби працюють на місці. Ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці", - зазначив Кличко о 9.13.

"Загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі 13 постраждали. 10 з них, в тому числі вагітну жінку, госпіталізували в Голосіївському районі. Троє людей постраждали в Дніпровському районі. Двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці", - зазначив Кличко о 10.02.

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО.

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

Читайте також: У Харкові пролунали вибухи, є влучання у нежитлову інфраструктуру (оновлено)