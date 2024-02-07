Австрія відмовилася видати Україні колишнього голову НБУ Шевченка, - Der Standard

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови НБУ Кирила Шевченка, якого в кінці жовтня 2022 року НАБУ оголосило в розшук.

Про це пише австрійське видання Der Standard, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Шевченко залишив Україну у вересні та невдовзі після порушення кримінальної справи подав заяву про надання притулку в Австрії, де перебуває дотепер. Його місцеперебування поки що не зміниться: австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію", - зазначається в статті Der Standard.

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У коментарі виданню ексголова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ "класичним політичним переслідуванням". Він заявив також, що у випадку повернення в Україну не сподівається на справедливий судовий процес.

Зазначається, що НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.

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Справа Кирила Шевченка

Нагадуємо, САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність під час роботи головою правління державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

НАБУ повідомило Шевченку про підозру 6 жовтня 2022 року. Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям, і терміново виїхав за кордон нібито на лікування. Наразі він переховується від слідства у Відні.

Суд заочно заарештував Шевченка.