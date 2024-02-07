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Австрія відмовилася видати Україні колишнього голову НБУ Шевченка, - Der Standard

кирилл,шевченко

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови НБУ Кирила Шевченка, якого в кінці жовтня 2022 року НАБУ оголосило в розшук.

Про це пише австрійське видання Der Standard, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Шевченко залишив Україну у вересні та невдовзі після порушення кримінальної справи подав заяву про надання притулку в Австрії, де перебуває дотепер. Його місцеперебування поки що не зміниться: австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію", - зазначається в статті Der Standard.

Читайте: Справа "Укргазбанку": Вже вісім поплічників ексголови НБУ Шевченка уникли тюрми завдяки угодам з прокурорами

У коментарі виданню ексголова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ "класичним політичним переслідуванням". Він заявив також, що у випадку повернення в Україну не сподівається на справедливий судовий процес.

Зазначається, що НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.

Також читайте: Ексглава НБУ Шевченко подасть апеляцію на рішення Антикорупційного суду про його безстрокове тримання під вартою без права внесення застави

Справа Кирила Шевченка

Нагадуємо, САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність під час роботи головою правління державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

НАБУ повідомило Шевченку про підозру 6 жовтня 2022 року. Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям, і терміново виїхав за кордон нібито на лікування. Наразі він переховується від слідства у Відні.

Суд заочно заарештував Шевченка.

Автор: 

Австрія (960) НБУ (10354) екстрадиція (433) Шевченко Кирило (225)


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Топ коментарі
+14
Який він нах Шевченко ,класичний пучеокий масліноокий жид з зебанди
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07.02.2024 12:01
+12
взагалі то саме зеленський і призначив його головою НБУ.
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07.02.2024 12:12
+4
Мабуть має картату ковдру...
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07.02.2024 12:00
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взагалі то саме зеленський і призначив його головою НБУ.
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07.02.2024 12:12 Відповісти
Та да. Саме тому татарови з єрмаками хочуть від гріха подалі тримати його у себе. Щоб не почав говорити у чужих руках.
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07.02.2024 12:25 Відповісти
чи, можливо, вкрав у них щось з общака. Втекли десятки з оточення зеленського, а чомусь саме його хочуть повернути.
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07.02.2024 12:28 Відповісти
Хто визначив його преступником?
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07.02.2024 12:28 Відповісти
а за 5 років не стало очевидним, що уся ця зелена влада - злочинці?
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07.02.2024 12:29 Відповісти
Це лохотрон. Чому заняли арешти з грошей Арбузова, Азарова, тому що наші органи не дали доказів здобуття їх незаконним чином, чи то прокурори не компетентні, або так було задумано- кожен вирішує сам. А от що некомпетентність і зрада караються- то це аксіома, але не у нас. І в цій справі- скоріш за все до Європи повезли не діло про корупцію, а туфту, насамперед знач що буде далі, тому що неодноразово це роблять. Це картинка для лохтлрата, мов це Європейці погані, а ми хороші.
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07.02.2024 13:04 Відповісти
Мабуть має картату ковдру...
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07.02.2024 12:00 Відповісти
Який він нах Шевченко ,класичний пучеокий масліноокий жид з зебанди
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07.02.2024 12:01 Відповісти
А його вже за що??
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07.02.2024 12:01 Відповісти
Десь зустрічала інфу, що він відмовлявся печатать пусті бумажки для зебанди.
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07.02.2024 12:05 Відповісти
ідейний борец за денежниє знакі
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07.02.2024 12:09 Відповісти
Вам видніше, мабуть.
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07.02.2024 12:11 Відповісти
звичайно видніше, бзде попризначав у держструктури крадіїв та зрадників.
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07.02.2024 12:16 Відповісти
Ага, ще мить і над Шевченко зясяє німб "борця із Зе "
А насправді- він плоть відь плоті зелений, і НАБУ взяло його не за НБУ, а за махінації у Укргазбанку на сумму понад 200 мільонів. Зелені його й попередили про арешт і він благополучно виїхав через кордон.
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07.02.2024 12:13 Відповісти
перед тим, як благополучно покинути, він іще казав, що не втік, то йому вказали, що він таки втік...і він більше не заїкався...а міг би, як водій єфрємова валерій болотов повторювати після зустрічі - і зачєм я піл етот кофє
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07.02.2024 12:22 Відповісти
Тоді навіщо їм екстрадиція? Хіба може тільки роблять вид, що розшукують.
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07.02.2024 12:52 Відповісти
Пані, кримінальну справу веде НАБУ. І хоч вплив Татарова на цей орган не виключений, але повністтю шоблою із Банкової НАБУ поки що не контролюється.
Це раз.
По друге, якщо запит вже поданий, то на боці іноземної країни ні Татаров, ні Зеленьський вже точно не можуть впливати на рішення.
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07.02.2024 21:57 Відповісти
відень це ростов !
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07.02.2024 12:01 Відповісти
"У травні 2021 року в виданні https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Page The Page опублікували журналістське розслідування, в якому провину за виведення з Терра Банку 40 млн доларів в австрійський банк Meinl поклали на Кирила Шевченка.", - ну тут все ясно, чого його не видають.
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07.02.2024 12:05 Відповісти
Зазвичай зебанда кладе все саме на неугодних їй, так що…
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07.02.2024 12:07 Відповісти
чому Фірташа не віддають ?
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07.02.2024 12:14 Відповісти
Ви часом не родичка Кирила Шевченка?
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07.02.2024 12:16 Відповісти
Не знаю як хто, а я давно підозрюю, що зебанда переслідує тих, хто її не вилизує і не скаче на цирлах перед нею. Достатньо глянуть, кого маринують по сізо, а хто тихенько йде у ліс.
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07.02.2024 12:10 Відповісти
Мабуть не поділився з величайшим
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07.02.2024 12:13 Відповісти
..а може воно й на краще - сидітиме вже тоді, коли в Україні владою будуть притомні дорослі, а не оце от смердюче зелене жабурИння
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07.02.2024 12:19 Відповісти
Притомні дорослі ніколо не будуть у владі доки доки тупе стадо буде обирати по пріколу,ліпити смаїліки і ржати,обсираючись від вміняємих політиків.
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07.02.2024 12:27 Відповісти
Зелібобікі,які превратілі країну в бандустан-ви хоч поняли що зробили.Що даже аферіста нехочуть віддавати в україну,,побоючись що його просто вбьють.
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07.02.2024 12:24 Відповісти
Австрія Україні - боріться з корупцією .!
Україна Австрії - то видайте нам корупціонера , який втік у вашу країну , прихопивши з собою гроші з українського банку .
Австрія Україні - кхе кхе , ну ви розумієте , нє всьо ж так однозначно ..
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07.02.2024 12:32 Відповісти
Європа не дає боротися з корупцією
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07.02.2024 12:33 Відповісти
Дєньгі нє пахнут
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07.02.2024 13:07 Відповісти
Там навіть Фірташа у США не віддають,то про що говорити в даному випадку.
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07.02.2024 13:12 Відповісти
Когось Австрія видала? Все сміття її друзі
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07.02.2024 13:18 Відповісти
шо ні голова, то підозрюваний...
може, щось в НБУ підправити?
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07.02.2024 13:37 Відповісти
В набу треба міняти методику,від вас усі тікають,або ви це робите навмисно.
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07.02.2024 13:47 Відповісти
А як пучеглазий Кірюша зміг виїхати за кордон, вже будучи звільненим,- не цікаво?
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07.02.2024 13:51 Відповісти
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну австрійська столиця Відень стала осередком шпигунства у Європі, повідомляє https://www.ft.com/content/f790d8f4-2fe1-466d-8b29-83b1f4956984 Financial Times з посиланням на високопоставленого співробітника західної розвідки. За даними видання, у місті все ще перебуває понад 180 акредитованих https://nv.ua/ukr/world/countries/u-daniji-dlya-shpigunstva-rosiya-mozhe-vikoristati-zhurnalistiv-ta-biznesmeniv-zvit-rozvidki-50321625.html російських дипломатів , третина з яких використовує дипломатичне прикриття для збору розвідданих.

За словами співрозмовника FT, багато шпигунів зараз працює у країні нелегально завдяки слабкій поліцейській діяльності та нагляду за шпигунством.
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07.02.2024 14:06 Відповісти
Австрія в НАТО не входить, і взагалі вона дуже 'нейтральна' до всього, навіть до корупціонерів з інших країн, головне, щоб бабло туди везли - і везуть
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07.02.2024 14:09 Відповісти
...а може поділиться краденим із спільниками ,так і все вирішиться...,як завжди. Він же ж один такий діяч у нас...
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07.02.2024 14:19 Відповісти
 
 