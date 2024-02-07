Австрія відмовилася видати Україні колишнього голову НБУ Шевченка, - Der Standard
Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови НБУ Кирила Шевченка, якого в кінці жовтня 2022 року НАБУ оголосило в розшук.
Про це пише австрійське видання Der Standard, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
"Шевченко залишив Україну у вересні та невдовзі після порушення кримінальної справи подав заяву про надання притулку в Австрії, де перебуває дотепер. Його місцеперебування поки що не зміниться: австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію", - зазначається в статті Der Standard.
У коментарі виданню ексголова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ "класичним політичним переслідуванням". Він заявив також, що у випадку повернення в Україну не сподівається на справедливий судовий процес.
Зазначається, що НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.
Справа Кирила Шевченка
Нагадуємо, САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність під час роботи головою правління державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.
НАБУ повідомило Шевченку про підозру 6 жовтня 2022 року. Того ж дня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За два дні до цього, увечері 4 жовтня, Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям, і терміново виїхав за кордон нібито на лікування. Наразі він переховується від слідства у Відні.
Суд заочно заарештував Шевченка.
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А насправді- він плоть відь плоті зелений, і НАБУ взяло його не за НБУ, а за махінації у Укргазбанку на сумму понад 200 мільонів. Зелені його й попередили про арешт і він благополучно виїхав через кордон.
Це раз.
По друге, якщо запит вже поданий, то на боці іноземної країни ні Татаров, ні Зеленьський вже точно не можуть впливати на рішення.
Україна Австрії - то видайте нам корупціонера , який втік у вашу країну , прихопивши з собою гроші з українського банку .
Австрія Україні - кхе кхе , ну ви розумієте , нє всьо ж так однозначно ..
може, щось в НБУ підправити?
За словами співрозмовника FT, багато шпигунів зараз працює у країні нелегально завдяки слабкій поліцейській діяльності та нагляду за шпигунством.