Відтепер у "Дії" можна дізнатися, де розташоване найближче укриття і повідомити, якщо воно зачинене

У застосунку "Дія" від сьогодні доступна мапа укриттів. За її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого укриття, дізнатися про його стан, а також поскаржитися на недоліки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Тепер громадяни матимуть швидкий доступ до інформації, а отже - швидкий доступ до безпеки. Працівники ДСНС та поліції проводять моніторинг та щоквартальні обстеження для актуалізації даних щодо стану укриттів. І головне – їхньої доступності для населення", - зазначив міністр.

Як зазначив Клименко, наприкінці 2023 року кількість укриттів, які відповідають нормам, збільшилася майже на 2 тисячі. І на сьогодні вже близько 84% з понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам. На початок повномасштабного вторгнення цей показник був втричі меншим.

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Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться у "Дії" разом із фото та описом конкретного об’єкта.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив:

"Тепер у застосунку в сервісі "Незламність" можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Відгуки передають до органів місцевого самоврядування.

Також у "Дії" можна буде дізнатися про:

•рейтинг укриття

•адресу

•скільки людей уміщує

•доступ до укриття

•вид

•фото

"Прокладайте маршрут до укриття і діліться ним із близькими. І ще можете завантажити укриття свого регіону — на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн", - порадив Федоров.

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Також очільник Мінцифри зауважив. що укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки. Адреси дізнавайтеся в місцевої влади.