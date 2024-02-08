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Новини
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Відтепер у "Дії" можна дізнатися, де розташоване найближче укриття і повідомити, якщо воно зачинене

дія,укриття

У застосунку "Дія" від сьогодні доступна мапа укриттів. За її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого укриття, дізнатися про його стан, а також поскаржитися на недоліки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Тепер громадяни матимуть швидкий доступ до інформації, а отже - швидкий доступ до безпеки. Працівники ДСНС та поліції проводять моніторинг та щоквартальні обстеження для актуалізації даних щодо стану укриттів. І головне – їхньої доступності для населення", - зазначив міністр.

Як зазначив Клименко, наприкінці 2023 року кількість укриттів, які відповідають нормам, збільшилася майже на 2 тисячі. І на сьогодні вже близько 84% з понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам. На початок повномасштабного вторгнення цей показник був втричі меншим.

Читайте: Понад 60 тис. укриттів вже облаштовано в Україні

Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться у "Дії" разом із фото та описом конкретного об’єкта.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив:

"Тепер у застосунку в сервісі "Незламність" можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Відгуки передають до органів місцевого самоврядування.

Також у "Дії" можна буде дізнатися про:

•рейтинг укриття
•адресу
•скільки людей уміщує
•доступ до укриття
•вид
•фото

"Прокладайте маршрут до укриття і діліться ним із близькими. І ще можете завантажити укриття свого регіону — на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн", - порадив Федоров.

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Також очільник Мінцифри зауважив. що укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки. Адреси дізнавайтеся в місцевої влади.

Автор: 

Клименко Ігор (485) Дія (1125) укриття (296)


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Топ коментарі
+8
Намагайтесь якомога менше думати та говорити про "Дію".
Більше гуляйте на свіжому повітрі, читайте.
Бережіть себе!
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08.02.2024 16:11
+7
А ДІЮ в ДІЇ нах можна послать?
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08.02.2024 16:13
+2
Залишилось у "Дії" відкрити маркет та можливість замовити щось через Glovo і стати у електронну чергу у McDonald's!
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08.02.2024 16:08
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Залишилось у "Дії" відкрити маркет та можливість замовити щось через Glovo і стати у електронну чергу у McDonald's!
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08.02.2024 16:08 Відповісти
Намагайтесь якомога менше думати та говорити про "Дію".
Більше гуляйте на свіжому повітрі, читайте.
Бережіть себе!
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08.02.2024 16:11 Відповісти
А ДІЮ в ДІЇ нах можна послать?
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08.02.2024 16:13 Відповісти
Прокладайте маршрут до укриття... Джерело:

Пан Федоров, а когда в "Діє" будет сервис прокладайте маршрут до ТЦК. Ухиляты так этого ждут.
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08.02.2024 16:14 Відповісти
А "Дия" будет знать где вы находитесь и все сопутствующее.
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08.02.2024 16:17 Відповісти
А для чого вона зроблена?
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08.02.2024 16:36 Відповісти
Дуже удобний сервіз для наведення ракет.Ця тварь незаспокоітся со соєю дієй
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08.02.2024 16:21 Відповісти
В школах, дитсадках, лікарнях, поліклініках, наприклад, завжди укриття були. Ще з часів совка. Так що - у мокши все й так є.
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08.02.2024 16:26 Відповісти
А коли в ''дії'' буде застосунок де можна послати зелену владу і ота ''зєлєнь'' зразу ж туди і піде?
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08.02.2024 16:24 Відповісти
Заграв вже той цифровий трансформатор.
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08.02.2024 16:25 Відповісти
А де роздають "запрошення" теж можна?
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08.02.2024 16:27 Відповісти
А де ППО стоїть - ще не можна побачити?
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08.02.2024 17:01 Відповісти
Добре. І координати щоб наводили безпосередньо з дії.
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08.02.2024 17:03 Відповісти
Гарна спроба,шахрай Фьодоров !👍
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08.02.2024 17:20 Відповісти
 
 