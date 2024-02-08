Відтепер у "Дії" можна дізнатися, де розташоване найближче укриття і повідомити, якщо воно зачинене
У застосунку "Дія" від сьогодні доступна мапа укриттів. За її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого укриття, дізнатися про його стан, а також поскаржитися на недоліки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Тепер громадяни матимуть швидкий доступ до інформації, а отже - швидкий доступ до безпеки. Працівники ДСНС та поліції проводять моніторинг та щоквартальні обстеження для актуалізації даних щодо стану укриттів. І головне – їхньої доступності для населення", - зазначив міністр.
Як зазначив Клименко, наприкінці 2023 року кількість укриттів, які відповідають нормам, збільшилася майже на 2 тисячі. І на сьогодні вже близько 84% з понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам. На початок повномасштабного вторгнення цей показник був втричі меншим.
Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться у "Дії" разом із фото та описом конкретного об’єкта.
Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив:
"Тепер у застосунку в сервісі "Незламність" можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Відгуки передають до органів місцевого самоврядування.
Також у "Дії" можна буде дізнатися про:
•рейтинг укриття
•адресу
•скільки людей уміщує
•доступ до укриття
•вид
•фото
"Прокладайте маршрут до укриття і діліться ним із близькими. І ще можете завантажити укриття свого регіону — на випадок, якщо не буде інтернету. Будьте в безпеці, навіть якщо офлайн", - порадив Федоров.
Також очільник Мінцифри зауважив. що укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки. Адреси дізнавайтеся в місцевої влади.
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Пан Федоров, а когда в "Діє" будет сервис прокладайте маршрут до ТЦК. Ухиляты так этого ждут.