Навального поховають 1 березня у Москві
Російського опозиціонера Олексія Навального поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві.
Про це повідомила речниця політика Кіра Ярмиш, передає Цензор.НЕТ.
"Відспівування Олексія відбудеться у церкві ікони Божої Матері "Вгамуй мої печалі" у Мар’їно 1 березня о 14:00. Приходьте заздалегідь. Похорон відбудеться на Борисівському цвинтарі", - написала вона в соцмережі Х.
Соратник Навального, директор російського "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов повідомив, що всі муніципальні заклади у Москві відмовилися надати залу для прощання з Навальним. Натомість влада пропонувала організувати "тихий родинний похорон".
Раніше мати російського опозиціонера Людмила Навальна заявляла, що співробітники Слідкому РФ шантажують її та змушують поховати сина таємно. Інакше вони погрожували не віддати жінці тіло сина.
Смерть Олексія Навального
16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.
Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.
Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.
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1) замутити переговори з німцями про обмін особистого ************ в'язня Навалтного на особистого ************ кілера Красікова;
2) підібрати персонал спецури і вертухаїв виправної колонії номер 3, які б провадили операцію із повільного отруєння в'язня номер 1;
3) напереддень самого обміну ввести смертельну дозу отрути з відкладальним ефектом на дві-три доби;
4) після обміну Навальний гине, вся відповідальність за його смерть лягає на німецьких лікарів;
5) розгортання рашистського ІПсО про вбивство західними спецслужбами російського опозиціонера.
От і провалилась та ІПсО міжнародного масштабу.
Теорії змови такі теорії змови
Тоді знайшовся якийсь професор - світило медицини з Відня, який твердив, що ніякого отруєння не було і висновки експертиз двох чи трьох провідних європейських лабораторій, які проводили аналізи, то фальсифікат.
Нічого.
невже так збуджує ?🙁
Бо ще буде вимагати видати його для захоронення.