Навального поховають 1 березня у Москві

Російського опозиціонера Олексія Навального поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві.

Про це повідомила речниця політика Кіра Ярмиш, передає Цензор.НЕТ.

"Відспівування Олексія відбудеться у церкві ікони Божої Матері "Вгамуй мої печалі" у Мар’їно 1 березня о 14:00. Приходьте заздалегідь. Похорон відбудеться на Борисівському цвинтарі", - написала вона в соцмережі Х.

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Соратник Навального, директор російського "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов повідомив, що всі муніципальні заклади у Москві відмовилися надати залу для прощання з Навальним. Натомість влада пропонувала організувати "тихий родинний похорон".

Раніше мати російського опозиціонера Людмила Навальна заявляла, що співробітники Слідкому РФ шантажують її та змушують поховати сина таємно. Інакше вони погрожували не віддати жінці тіло сина.

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Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.