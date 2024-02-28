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Навального поховають 1 березня у Москві

навальний

Російського опозиціонера Олексія Навального поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві.

Про це повідомила речниця політика Кіра Ярмиш, передає Цензор.НЕТ.

"Відспівування Олексія відбудеться у церкві ікони Божої Матері "Вгамуй мої печалі" у Мар’їно 1 березня о 14:00. Приходьте заздалегідь. Похорон відбудеться на Борисівському цвинтарі", - написала вона в соцмережі Х.

Читайте: Навальний дійсно помер природною смертю - через тромб, - Буданов

Соратник Навального, директор російського "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов повідомив, що всі муніципальні заклади у Москві відмовилися надати залу для прощання з Навальним. Натомість влада пропонувала організувати "тихий родинний похорон".

Раніше мати російського опозиціонера Людмила Навальна заявляла, що співробітники Слідкому РФ шантажують її та змушують поховати сина таємно. Інакше вони погрожували не віддати жінці тіло сина.

Дивіться: Байден зустрівся із вдовою Навального. ФОТО

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

Автор: 

похорон (1289) росія (65316) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+14
Нас рать.....
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28.02.2024 13:16
+12
Льошка бутерброт. Такий же імперець як і його бос *****
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28.02.2024 13:19
+9
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28.02.2024 13:21
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Нас рать.....
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28.02.2024 13:16 Відповісти
Та ні. Не забудьте запросити на процесію пана Буданова, він ще раз підтвердить, що Навальний помер від тромба, щоб ЄС і США не вводили санкції проти кацапні. Виходить що пууйло не причетний до його смерті. Чомусь знову влада виступає на боці кацапів. То чому так? Якби були санкції, то кацапи мали б менше ресурсів, щоб вбивати наших захисників, чи ні?
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28.02.2024 14:18 Відповісти
Він був на розтині тіла?
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28.02.2024 14:59 Відповісти
бісдушніє бандері не сачустуют беднім расіянам 11!!11!
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28.02.2024 13:18 Відповісти
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28.02.2024 14:17 Відповісти
верно, лучше и не скажешь👍
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28.02.2024 14:19 Відповісти
Льошка бутерброт. Такий же імперець як і його бос *****
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28.02.2024 13:19 Відповісти
Только теперь он хороший бутерброд. Хорошим бутербродам хорошие гробы.
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28.02.2024 13:44 Відповісти
Сподіваюсь, на цьому усе і більше ми про нього не почуємо.
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28.02.2024 13:19 Відповісти
Чорта з два.
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28.02.2024 13:22 Відповісти
100% ! Там самка його активізувалась!
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28.02.2024 13:36 Відповісти
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28.02.2024 13:21 Відповісти
Хто це ? Чув що цей алкоголік вимагав у літаку горілку. "Мальчик, водочки!"
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28.02.2024 13:21 Відповісти
Сдається, то вимагав не він, а його самиця.
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28.02.2024 13:29 Відповісти
Чудова нагода ФСБ зафіксувати всіх "сочувствующих".
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28.02.2024 13:22 Відповісти
І розстріляти!
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28.02.2024 14:19 Відповісти
Рішення про страту Навального ***** прийняло ще задовго до його загибелі. А зловісний план був такий:
1) замутити переговори з німцями про обмін особистого ************ в'язня Навалтного на особистого ************ кілера Красікова;
2) підібрати персонал спецури і вертухаїв виправної колонії номер 3, які б провадили операцію із повільного отруєння в'язня номер 1;
3) напереддень самого обміну ввести смертельну дозу отрути з відкладальним ефектом на дві-три доби;
4) після обміну Навальний гине, вся відповідальність за його смерть лягає на німецьких лікарів;
5) розгортання рашистського ІПсО про вбивство західними спецслужбами російського опозиціонера.
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28.02.2024 13:29 Відповісти
Шкода що персонал спецури виявився довбограями як і завжди
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28.02.2024 13:42 Відповісти
Минулого разу недотруїли. Але на цей раз вирішили додати, щоби навірняк.
От і провалилась та ІПсО міжнародного масштабу.
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28.02.2024 14:31 Відповісти
Ага, а німецькі лікарі такі дебіли, шо не знайдуть в тілі отрути...
Теорії змови такі теорії змови
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28.02.2024 13:50 Відповісти
Ви, напевне, не знайомі із кейсом з отруєння Ющенка рашистською агентурою в 2004-му.
Тоді знайшовся якийсь професор - світило медицини з Відня, який твердив, що ніякого отруєння не було і висновки експертиз двох чи трьох провідних європейських лабораторій, які проводили аналізи, то фальсифікат.
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28.02.2024 14:37 Відповісти
І шо це доводить? Шо в відні є проффесор, якого купили кацапи?
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28.02.2024 16:20 Відповісти
На поминках пиріжків не буде..... лише бутерброди
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28.02.2024 13:31 Відповісти
про мертвих доброе чи нічого
Нічого.
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28.02.2024 13:32 Відповісти
... про НОРМАЛЬНИХ мертвих! На упирів, і рашистів це правило не розповсюджується!
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28.02.2024 13:38 Відповісти
... або нічого, крім правди.
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28.02.2024 13:45 Відповісти
Навальний - це Велике опозиційне ні@уя!!!
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28.02.2024 13:35 Відповісти
Чому така радість у людей від смерті Навального ,
невже так збуджує ?🙁
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28.02.2024 13:39 Відповісти
де ти тут бачиш радість? просто відсутність співчуття до мертвої русні.
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28.02.2024 13:50 Відповісти
..радості нема - є байдужість до "нового *****", тільки хіба що - красівагА-молодогА
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28.02.2024 14:12 Відповісти
імперець !
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28.02.2024 13:56 Відповісти
новонавалена імператриця буде..? з бутербродами і водочкой..?
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28.02.2024 14:09 Відповісти
Запад назначил ее вместо бутерброда. Для нее все только начинается.
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28.02.2024 14:12 Відповісти
Хоч би Боневтік не дізнався що Навальний родом з Чорнобильської зони.
Бо ще буде вимагати видати його для захоронення.
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28.02.2024 14:13 Відповісти
Просрал момент когда можно было сковырнуть *****....
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28.02.2024 15:30 Відповісти
 
 