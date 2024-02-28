Навального похоронят 1 марта в Москве
Российского оппозиционера Алексея Навального похоронят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.
Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.
"Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери "Уйми мои печали" в Марьино 1 марта в 14:00. Приходите заранее. Похороны пройдут на Борисовском кладбище", - написала она в соцсети Х.
Соратник Навального, директор российского Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что все муниципальные учреждения в Москве отказались предоставить зал для прощания с Навальным. Вместе с тем власти предлагали организовать "тихие семейные похороны".
Ранее мать российского оппозиционера Людмила Навальная заявляла, что сотрудники Следкома РФ шантажируют ее и заставляют похоронить сына тайно. Иначе они угрожали не отдать женщине тело сына.
Смерть Алексея Навального
16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.
Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.
Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.
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1) замутити переговори з німцями про обмін особистого ************ в'язня Навалтного на особистого ************ кілера Красікова;
2) підібрати персонал спецури і вертухаїв виправної колонії номер 3, які б провадили операцію із повільного отруєння в'язня номер 1;
3) напереддень самого обміну ввести смертельну дозу отрути з відкладальним ефектом на дві-три доби;
4) після обміну Навальний гине, вся відповідальність за його смерть лягає на німецьких лікарів;
5) розгортання рашистського ІПсО про вбивство західними спецслужбами російського опозиціонера.
От і провалилась та ІПсО міжнародного масштабу.
Теорії змови такі теорії змови
Тоді знайшовся якийсь професор - світило медицини з Відня, який твердив, що ніякого отруєння не було і висновки експертиз двох чи трьох провідних європейських лабораторій, які проводили аналізи, то фальсифікат.
Нічого.
невже так збуджує ?🙁
Бо ще буде вимагати видати його для захоронення.