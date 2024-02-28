Навального похоронят 1 марта в Москве

Российского оппозиционера Алексея Навального похоронят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.

"Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери "Уйми мои печали" в Марьино 1 марта в 14:00. Приходите заранее. Похороны пройдут на Борисовском кладбище", - написала она в соцсети Х.

Соратник Навального, директор российского Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что все муниципальные учреждения в Москве отказались предоставить зал для прощания с Навальным. Вместе с тем власти предлагали организовать "тихие семейные похороны".

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Ранее мать российского оппозиционера Людмила Навальная заявляла, что сотрудники Следкома РФ шантажируют ее и заставляют похоронить сына тайно. Иначе они угрожали не отдать женщине тело сына.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

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