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Навального похоронят 1 марта в Москве

навальний

Российского оппозиционера Алексея Навального похоронят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.

"Отпевание Алексея состоится в церкви иконы Божией Матери "Уйми мои печали" в Марьино 1 марта в 14:00. Приходите заранее. Похороны пройдут на Борисовском кладбище", - написала она в соцсети Х.

Соратник Навального, директор российского Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что все муниципальные учреждения в Москве отказались предоставить зал для прощания с Навальным. Вместе с тем власти предлагали организовать "тихие семейные похороны".

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Ранее мать российского оппозиционера Людмила Навальная заявляла, что сотрудники Следкома РФ шантажируют ее и заставляют похоронить сына тайно. Иначе они угрожали не отдать женщине тело сына.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навальный действительно умер естественной смертью - из-за тромба, - Буданов
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Топ комментарии
+14
Нас рать.....
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28.02.2024 13:16
+12
Льошка бутерброт. Такий же імперець як і його бос *****
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28.02.2024 13:19
+9
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28.02.2024 13:21
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Нас рать.....
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28.02.2024 13:16 Ответить
Та ні. Не забудьте запросити на процесію пана Буданова, він ще раз підтвердить, що Навальний помер від тромба, щоб ЄС і США не вводили санкції проти кацапні. Виходить що пууйло не причетний до його смерті. Чомусь знову влада виступає на боці кацапів. То чому так? Якби були санкції, то кацапи мали б менше ресурсів, щоб вбивати наших захисників, чи ні?
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28.02.2024 14:18 Ответить
Він був на розтині тіла?
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28.02.2024 14:59 Ответить
бісдушніє бандері не сачустуют беднім расіянам 11!!11!
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28.02.2024 13:18 Ответить
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28.02.2024 14:17 Ответить
верно, лучше и не скажешь👍
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28.02.2024 14:19 Ответить
Льошка бутерброт. Такий же імперець як і його бос *****
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28.02.2024 13:19 Ответить
Только теперь он хороший бутерброд. Хорошим бутербродам хорошие гробы.
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28.02.2024 13:44 Ответить
Сподіваюсь, на цьому усе і більше ми про нього не почуємо.
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28.02.2024 13:19 Ответить
Чорта з два.
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28.02.2024 13:22 Ответить
100% ! Там самка його активізувалась!
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28.02.2024 13:36 Ответить
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28.02.2024 13:21 Ответить
Хто це ? Чув що цей алкоголік вимагав у літаку горілку. "Мальчик, водочки!"
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28.02.2024 13:21 Ответить
Сдається, то вимагав не він, а його самиця.
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28.02.2024 13:29 Ответить
Чудова нагода ФСБ зафіксувати всіх "сочувствующих".
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28.02.2024 13:22 Ответить
І розстріляти!
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28.02.2024 14:19 Ответить
Рішення про страту Навального ***** прийняло ще задовго до його загибелі. А зловісний план був такий:
1) замутити переговори з німцями про обмін особистого ************ в'язня Навалтного на особистого ************ кілера Красікова;
2) підібрати персонал спецури і вертухаїв виправної колонії номер 3, які б провадили операцію із повільного отруєння в'язня номер 1;
3) напереддень самого обміну ввести смертельну дозу отрути з відкладальним ефектом на дві-три доби;
4) після обміну Навальний гине, вся відповідальність за його смерть лягає на німецьких лікарів;
5) розгортання рашистського ІПсО про вбивство західними спецслужбами російського опозиціонера.
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28.02.2024 13:29 Ответить
Шкода що персонал спецури виявився довбограями як і завжди
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28.02.2024 13:42 Ответить
Минулого разу недотруїли. Але на цей раз вирішили додати, щоби навірняк.
От і провалилась та ІПсО міжнародного масштабу.
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28.02.2024 14:31 Ответить
Ага, а німецькі лікарі такі дебіли, шо не знайдуть в тілі отрути...
Теорії змови такі теорії змови
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28.02.2024 13:50 Ответить
Ви, напевне, не знайомі із кейсом з отруєння Ющенка рашистською агентурою в 2004-му.
Тоді знайшовся якийсь професор - світило медицини з Відня, який твердив, що ніякого отруєння не було і висновки експертиз двох чи трьох провідних європейських лабораторій, які проводили аналізи, то фальсифікат.
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28.02.2024 14:37 Ответить
І шо це доводить? Шо в відні є проффесор, якого купили кацапи?
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28.02.2024 16:20 Ответить
На поминках пиріжків не буде..... лише бутерброди
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28.02.2024 13:31 Ответить
про мертвих доброе чи нічого
Нічого.
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28.02.2024 13:32 Ответить
... про НОРМАЛЬНИХ мертвих! На упирів, і рашистів це правило не розповсюджується!
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28.02.2024 13:38 Ответить
... або нічого, крім правди.
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28.02.2024 13:45 Ответить
Навальний - це Велике опозиційне ні@уя!!!
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28.02.2024 13:35 Ответить
Чому така радість у людей від смерті Навального ,
невже так збуджує ?🙁
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28.02.2024 13:39 Ответить
де ти тут бачиш радість? просто відсутність співчуття до мертвої русні.
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28.02.2024 13:50 Ответить
..радості нема - є байдужість до "нового *****", тільки хіба що - красівагА-молодогА
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28.02.2024 14:12 Ответить
імперець !
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28.02.2024 13:56 Ответить
новонавалена імператриця буде..? з бутербродами і водочкой..?
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28.02.2024 14:09 Ответить
Запад назначил ее вместо бутерброда. Для нее все только начинается.
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28.02.2024 14:12 Ответить
Хоч би Боневтік не дізнався що Навальний родом з Чорнобильської зони.
Бо ще буде вимагати видати його для захоронення.
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28.02.2024 14:13 Ответить
Просрал момент когда можно было сковырнуть *****....
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28.02.2024 15:30 Ответить
 
 