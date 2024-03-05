За матеріалами СБУ судитимуть екснардепа Мураєва: слідство завершено, йому загрожує до 15 років тюрми

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгенія Мураєва, який причетний до підривної діяльності на користь РФ. Фігурант використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

За матеріалами СБУ обвинувальний акт скеровано до суду.



Як встановило слідство, Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі. Таким чином він сприяв агресору в численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ.



У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.



Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта.

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На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

⁠⁠ ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгенія Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

У липні 2023 року екснардепу Мураєву СБУ повідомила про підозру в державній зраді.