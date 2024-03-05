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За матеріалами СБУ судитимуть екснардепа Мураєва: слідство завершено, йому загрожує до 15 років тюрми

мураев

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгенія Мураєва, який причетний до підривної діяльності на користь РФ. Фігурант використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

За матеріалами СБУ обвинувальний акт скеровано до суду.

Як встановило слідство, Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі. Таким чином він сприяв агресору в численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта.

Також читайте: Уряд РФ скасував санкції проти екснардепа Мураєва, - росЗМІ

На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ⁠ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ⁠⁠ ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: Компанія Мураєва підтвердила, що її придбав друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгенія Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

У липні 2023 року екснардепу Мураєву СБУ повідомила  про підозру в державній зраді.

Автор: 

СБУ (12863) суд (11703) Мураєв Євгеній (154)


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Топ коментарі
+27
Йому до жопи! Спочатку спіймайта, а потім звітуйте! Краще до ківи відправити!
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05.03.2024 14:43
+16
Давно пора їх, всіх отих "ригів", на цугундер! А скоро їм буде ще й компанія з "служок" - там теж непахане поле зрадників і колаборантів!
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05.03.2024 14:44
+12
Краще б вони тих ригів, що ще по Україні вештаються, половили та десь надійно прилаштували у загратованому просторі. Бо якось спершу дають їм повтікати, а потім хапають повітря і судять. Ті втікачи зараз пересидять за порєбріком, а через 15 років поприїзджають сюди як наче нічого не було, бо витік строк давності.
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05.03.2024 15:01
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Йому до жопи! Спочатку спіймайта, а потім звітуйте! Краще до ківи відправити!
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05.03.2024 14:43 Відповісти
невже Гордон дружбана розкрив?
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05.03.2024 18:46 Відповісти


Евгений Мураев. "В гостях у Дмитрия Гордона" (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=wunxl7-W6Bo
ПОСЛУХТЕ , ЯК ЦЕЙ БАГАТОРАЗІВь САМ СЕБЕ ВИКОРАСТИНИЙ ГОДОН

як він розпалював Україну разом з Мураєвим після приходу вови й що ЗАРАЗ ???
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05.03.2024 18:53 Відповісти
Гордон о подозрении Мураеву- теж ютуб 7 міс тому -
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05.03.2024 18:57 Відповісти
А до початку лютого 2022 хіба сліпий не бачив як це гівно після обрання ЗЕ паплюжило Україну !?!?
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06.03.2024 00:12 Відповісти
Давно пора їх, всіх отих "ригів", на цугундер! А скоро їм буде ще й компанія з "служок" - там теж непахане поле зрадників і колаборантів!
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05.03.2024 14:44 Відповісти
А голосувати тоді у ВРУ хто буде? Свідки Єгови Слуги народу потроху розбредаються, голосів за зєлівські прожекти не вистача!
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05.03.2024 15:17 Відповісти
А як Ви собі уявляєте всіх ригів на цугундер, коли країною керують основні риги-антимайданівці єлдак, татаров, смірнов і шурма? А за них горою стояв і стоїть нарід 73%.
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05.03.2024 20:21 Відповісти
Цікаво а він суд і вирок буде чекати у київському пентхаусі, чи вже заздалегідь тихенько у ліс попросився піти?
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05.03.2024 14:46 Відповісти
Він в Європі зараз, літом в Празі бачили...
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05.03.2024 14:55 Відповісти
Та нічого не буде!… Як завжди- усі терміни і сроки вийшли-відпустять цю «кристально-патріотичну людину» з зали суду! А там ще і посаду якусь у міністерстві чи зновстворенному департаменті дадуть!
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05.03.2024 17:33 Відповісти
Краще б вони тих ригів, що ще по Україні вештаються, половили та десь надійно прилаштували у загратованому просторі. Бо якось спершу дають їм повтікати, а потім хапають повітря і судять. Ті втікачи зараз пересидять за порєбріком, а через 15 років поприїзджають сюди як наче нічого не було, бо витік строк давності.
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05.03.2024 15:01 Відповісти
Ті недобиті риги ''ета другоє''-вони голосують разом із зеленими.
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05.03.2024 15:07 Відповісти
Як то краще! Вони разом голосують!
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05.03.2024 15:08 Відповісти
Йшов третій рік війни, розпаленої і підтримуваної цією мерзотою. І йому тільки щось загрожує. Я навіть не знаю плакати чи сміятись...
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05.03.2024 15:08 Відповісти
Алеж влада не каже, що набрала на " Раду" - єдиний хз що, мураєвських і медвечуківськихх ведучих і журналістів.
І прикидаються дурнями, що з чимось борються.
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05.03.2024 15:10 Відповісти
Він землячок Ваські Чипаєва. То і подався в рідні Чебоксари. А помийки на нього записані. Там Олежик Дерипаска за якірного пайщика. Тому дерьмак так і стелиться.
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05.03.2024 15:17 Відповісти
..https://www.youtube.com/watch?v=3MpxSVTiSQc а кто Зе та сдєлал? .. яка зе гнида-блдь муру, його, призовного віку, випустила за кордон?..
бо Червінський, персональний в"язень дермака-зєлі, чомусь й досі за гратами портнова-татарова, Пороха кошмарять криптовалютні хвойди за викликом, свинохряки-академіки, стефанчуки
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05.03.2024 15:20 Відповісти
Канал почав працювати якраз при них.
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05.03.2024 15:54 Відповісти
А ви його зловили?
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05.03.2024 15:47 Відповісти
Та йому до дупи ті статті! Головне,що "діло" мураєвих,медведчуків,рабіновичів тощо живе і процвітає в Україні ! Не вірите? Спитайте у татарова
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05.03.2024 15:50 Відповісти
Як хіпово засудити тих, хто за поребріком, а ті, хто систематично крадуть зараз в Україні, так і продовжують спокійно
робити свою справу, абсолютно впевнені, що їм за це нічого не світить.
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05.03.2024 16:05 Відповісти
Хіпово кажете???, оту усю Писдоту, треба було ще починаючи у чотирнадцятому!!! У ПЕРШУ ЧЕРГУ!!! *******, стріляти та гнати з країни,!, але ТО! мабуть тоді, було не хіпово!(, та не на часі!,(,
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05.03.2024 16:13 Відповісти
Сто раз печатал и два года назад, сидит жэка мура-мураев в Вене, пьёт кофе по венски, штрудель яблочный по венски, а когда мотается в Израиль в гости к вадику-гадику, ещё и дули крутит с ним на пару---в какую сторону сказать или сами мы все догадаемся!? Там бабла утырено на 5 поколений вперёд! Шлёпайте приговоры чемоданами---поезд тю-тю с третьего путю!
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05.03.2024 16:20 Відповісти
А раніше не можна було цього зробити? Щось заважало?
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05.03.2024 16:25 Відповісти
Давно пора. Дуже давно.
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05.03.2024 16:33 Відповісти
Слідкуйте за руками: спочатку мураєв розпродає свій бізнес зепідрам, а потім з баблом в кишені в травні 2022-го виїжджає з країни у Відень. Хто його випустив?! Хто у нього скуповував активи?! Ніхто не хоче поцікавитися?
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05.03.2024 17:21 Відповісти
Для мене і досі загадка, чому шуфрич не здриснув вчасно. Шо ж йому одному за усіх ригів сидіти? Чому бойко «с таким счастьем и на свободе»? Чому на свободі усі ті журналюги-повії, які на каналі мураєва несли рузкій мір в українські оселі?
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05.03.2024 17:22 Відповісти
я думаю таких кадрів підбирають навмисне - чого варте прізвище МУРАєв,ще й пика противна не словянська як в гада якогось.як і ЗЕк -сидів в тюрмі,гопник,тупий і наглий...хоча в партії регіонів були достойніші кандидати - той же Кушнарьов якого вбили,чи хай навіть Бойко чи шуфрич на крайняк - ну не шаповал рецидівіст.хтось навмисне моделює ситуацію.
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05.03.2024 18:37 Відповісти
Воно дуже злякалося?
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05.03.2024 21:37 Відповісти
 
 