ЄС може запровадити проти РФ нові санкції через смерть Навального, - Bloomberg

Європейський Союз пропонує запровадити проти Росії нові санкції через смерть опозиціонера Олексія Навального.

Обмежувальні заходи стосуватимуться 35 осіб і двох організацій.

Серед запропонованих списків - кілька тюремних та урядових чиновників, судді, а також виправні колонії ІК-3 та ІК-6, йдеться в проєкті.

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

Навального поховали 1 березня у Москві.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Навальний дійсно помер природною смертю - через тромб.

