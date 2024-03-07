УКР
Новини Санкції проти Росії
624 13

ЄС може запровадити проти РФ нові санкції через смерть Навального, - Bloomberg

навальний

Європейський Союз пропонує запровадити проти Росії нові санкції через смерть опозиціонера Олексія Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Обмежувальні заходи стосуватимуться 35 осіб і двох організацій.

Серед запропонованих списків - кілька тюремних та урядових чиновників, судді, а також виправні колонії ІК-3 та ІК-6, йдеться в проєкті.

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

Навального поховали 1 березня у Москві.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Навальний дійсно помер природною смертю - через тромб.

Автор: 

Топ коментарі
+5
Потрібно ще назвати центральну вулицю Гааги "ім імперця навального"
показати весь коментар
07.03.2024 11:20 Відповісти
+4
То дуже суворо...

Вертухаїв до Парижської опери не будуть пускати...
показати весь коментар
07.03.2024 11:17 Відповісти
+2
Заборонить продажу Сх продукції із раши і біларусі
показати весь коментар
07.03.2024 11:06 Відповісти
Заборонить продажу Сх продукції із раши і біларусі
показати весь коментар
07.03.2024 11:06 Відповісти
ЧЕРЧИЛЛЬ О РОССИИ: ВСЕ СБЫЛОСЬ! Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/KVW6KLnDxFc?si=wFuXmU-JHNSZH2HM
показати весь коментар
07.03.2024 11:08 Відповісти
Сподіваюсь - ПЕКЕЛЬНІ!?? На менші я не згоден)).
показати весь коментар
07.03.2024 11:08 Відповісти
Це буде черговий гучний пшик у калюжу...Бо який сенс накладати чергові-якщо обходять майже всі попередні...
показати весь коментар
07.03.2024 11:09 Відповісти
Наверное, запретят ВЕРТУХАЯМ из зоны, где уконтрапутили Навального посещать Евросоюз.
показати весь коментар
07.03.2024 11:12 Відповісти
То дуже суворо...

Вертухаїв до Парижської опери не будуть пускати...
показати весь коментар
07.03.2024 11:17 Відповісти
І до Мулен Руж
показати весь коментар
07.03.2024 11:20 Відповісти
Загадка - чому Навальний і Саакашвіли повернулися до країн , незважаючи на небезпеку?

вважаю що це робота ФСБ . А тому СБУ мае проаналізувати близьке оточення Михо в України і когось заарештувати
показати весь коментар
07.03.2024 11:19 Відповісти
У Міхо було таке бурхливе оточення, особливо жіночої статі, що СБУ втомиться аналізувати.
показати весь коментар
07.03.2024 13:33 Відповісти
Саме так, пані. Карлсон був ще тім шалунишкой.
показати весь коментар
07.03.2024 13:38 Відповісти
Потрібно ще назвати центральну вулицю Гааги "ім імперця навального"
показати весь коментар
07.03.2024 11:20 Відповісти
І відчинити там массу бутербродних
показати весь коментар
07.03.2024 11:21 Відповісти
Ойц, Канада вже запровадила пекельні санкції на тюремників, най ще Європа запровадить на них, щоб не могли поїхати у Париж за сирами та у Мілан на шопінг.
показати весь коментар
07.03.2024 13:30 Відповісти
 
 