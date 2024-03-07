ЕС может ввести против РФ новые санкции из-за смерти Навального, - Bloomberg
Европейский Союз предлагает ввести против России новые санкции из-за смерти оппозиционера Алексея Навального.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Ограничительные меры будут касаться 35 человек и двух организаций.
Среди предложенных списков – несколько тюремных и правительственных чиновников, судьи, а также исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, говорится в проекте.
Смерть Алексея Навального
16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.
Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.
Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.
Навального похоронили 1 марта в Москве.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Навальный действительно умер естественной смертью - из-за тромба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://youtu.be/KVW6KLnDxFc?si=wFuXmU-JHNSZH2HM
Вертухаїв до Парижської опери не будуть пускати...
вважаю що це робота ФСБ . А тому СБУ мае проаналізувати близьке оточення Михо в України і когось заарештувати