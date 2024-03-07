ЕС может ввести против РФ новые санкции из-за смерти Навального, - Bloomberg

Европейский Союз предлагает ввести против России новые санкции из-за смерти оппозиционера Алексея Навального.

Ограничительные меры будут касаться 35 человек и двух организаций.

Среди предложенных списков – несколько тюремных и правительственных чиновников, судьи, а также исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, говорится в проекте.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Навального похоронили 1 марта в Москве.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Навальный действительно умер естественной смертью - из-за тромба.

