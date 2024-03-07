РУС
Новости Санкции против России
624 13

ЕС может ввести против РФ новые санкции из-за смерти Навального, - Bloomberg

навальний

Европейский Союз предлагает ввести против России новые санкции из-за смерти оппозиционера Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Ограничительные меры будут касаться 35 человек и двух организаций.

Среди предложенных списков – несколько тюремных и правительственных чиновников, судьи, а также исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, говорится в проекте.

Читайте: Канада ввела санкции против 6 россиян из-за смерти Навального, - МИД

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин. 

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Навального похоронили 1 марта в Москве.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Навальный действительно умер естественной смертью - из-за тромба.

Также читайте: Вдова Навального выступила в Европарламенте: С Путиным нельзя договариваться, вы имеете дело не с политиком, а с монстром

Автор: 

санкции (11761) Евросоюз (17484) Навальный Алексей (856)
Топ комментарии
+5
Потрібно ще назвати центральну вулицю Гааги "ім імперця навального"
07.03.2024 11:20 Ответить
+4
То дуже суворо...

Вертухаїв до Парижської опери не будуть пускати...
07.03.2024 11:17 Ответить
+2
Заборонить продажу Сх продукції із раши і біларусі
07.03.2024 11:06 Ответить
Заборонить продажу Сх продукції із раши і біларусі
07.03.2024 11:06 Ответить
ЧЕРЧИЛЛЬ О РОССИИ: ВСЕ СБЫЛОСЬ! Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/KVW6KLnDxFc?si=wFuXmU-JHNSZH2HM
07.03.2024 11:08 Ответить
Сподіваюсь - ПЕКЕЛЬНІ!?? На менші я не згоден)).
07.03.2024 11:08 Ответить
Це буде черговий гучний пшик у калюжу...Бо який сенс накладати чергові-якщо обходять майже всі попередні...
07.03.2024 11:09 Ответить
Наверное, запретят ВЕРТУХАЯМ из зоны, где уконтрапутили Навального посещать Евросоюз.
07.03.2024 11:12 Ответить
То дуже суворо...

Вертухаїв до Парижської опери не будуть пускати...
07.03.2024 11:17 Ответить
І до Мулен Руж
07.03.2024 11:20 Ответить
Загадка - чому Навальний і Саакашвіли повернулися до країн , незважаючи на небезпеку?

вважаю що це робота ФСБ . А тому СБУ мае проаналізувати близьке оточення Михо в України і когось заарештувати
07.03.2024 11:19 Ответить
У Міхо було таке бурхливе оточення, особливо жіночої статі, що СБУ втомиться аналізувати.
07.03.2024 13:33 Ответить
Саме так, пані. Карлсон був ще тім шалунишкой.
07.03.2024 13:38 Ответить
Потрібно ще назвати центральну вулицю Гааги "ім імперця навального"
07.03.2024 11:20 Ответить
І відчинити там массу бутербродних
07.03.2024 11:21 Ответить
Ойц, Канада вже запровадила пекельні санкції на тюремників, най ще Європа запровадить на них, щоб не могли поїхати у Париж за сирами та у Мілан на шопінг.
07.03.2024 13:30 Ответить
 
 