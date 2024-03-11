Єврокомісія про заяву Папи Римського: Ми хочемо справедливого миру для України
У Єврокомісії прокоментували заяву Папи Римського Франциска, який заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з РФ.
Про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо справедливого миру. Миру, який бере до уваги жертву війни, а це Україна", - наголосив він.
Стано додав, що питання про те, чи настане мир, зараз перебуває в руках однієї людини - російського диктатора Володимира Путіна, який продовжує щодня вести війну.
Заява Папи Римського про "білий прапор"
Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
А політики ледь не усіх країн, коментують слова очільника секти любителів дітей.......
Ау, іншопланетяни, підкиньте автостопника до іншої цивілізації! Більш адекватної.