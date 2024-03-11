УКР
Єврокомісія про заяву Папи Римського: Ми хочемо справедливого миру для України

У Єврокомісії прокоментували заяву Папи Римського Франциска, який заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з РФ.

Про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо справедливого миру. Миру, який бере до уваги жертву війни, а це Україна", - наголосив він.

Стано додав, що питання про те, чи настане мир, зараз перебуває в руках однієї людини - російського диктатора Володимира Путіна, який продовжує щодня вести війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Капітуляція - це не мир", - Столтенберг про заклик Папи Римського до Україн

Заява Папи Римського про "білий прапор"

Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

11.03.2024 16:20 Відповісти
21 сторіччя. Людина в космосі. Плани польоту на Марс. ШІ......
А політики ледь не усіх країн, коментують слова очільника секти любителів дітей.......
Ау, іншопланетяни, підкиньте автостопника до іншої цивілізації! Більш адекватної.
11.03.2024 16:24 Відповісти
чи не всі макають el ciudadano Jorge Mario Bergoglio в гімно. Заслужив
11.03.2024 16:38 Відповісти
чекісти навіть папу змусили повірити що Україна починає програвати війну... це багато що говорить про вплив кацапів через пропаганду в світі взагалі, на це вони і роблять свою ставку в першу чергу
11.03.2024 16:38 Відповісти
Полаявся з кумом, він працює старостою села, але уже задовбав своїм, всьо пропало. Добив мене всємірним правітєльством, плюнув пішов - а то ще про плоску землю почне триндіти. І оця маячня підтримується більшістю
11.03.2024 16:46 Відповісти
 
 