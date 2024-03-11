Еврокомиссия о заявлении Папы Римского: Мы хотим справедливого мира для Украины

В Еврокомиссии прокомментировали слова Папы Римского Франциска, заявившего, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с РФ.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим справедливого мира. Мира, принимающего во внимание жертву войны, а это Украина", - подчеркнул он.

Стано добавил, что вопрос о том, наступит ли мир сейчас, находится в руках одного человека - российского диктатора Владимира Путина, который продолжает ежедневно вести войну.

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Заявление Папы Римского о "белом флаге"

Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

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