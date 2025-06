Туск після трагедії в Одесі закликав спікера Джонсона схвалити-таки допомогу Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав спікера Палати представників США Майка Джонсона пришвидшитися в ухваленні рішення щодо допомоги Україні, зважаючи на наслідки ударів РФ по Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на коротку заяву, яку Туск опублікував у своєму X.

"Подивіться на Одесу, спікере Джонсон. Скільки ще вам потрібно аргументів, щоб ухвалити рішення?", – запитав Туск.

Look at Odessa, @SpeakerJohnson!How many more arguments do you need to take a decision?