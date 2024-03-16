Туск після трагедії в Одесі закликав спікера Джонсона схвалити-таки допомогу Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав спікера Палати представників США Майка Джонсона пришвидшитися в ухваленні рішення щодо допомоги Україні, зважаючи на наслідки ударів РФ по Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на коротку заяву, яку Туск опублікував у своєму X.

"Подивіться на Одесу, спікере Джонсон. Скільки ще вам потрібно аргументів, щоб ухвалити рішення?", – запитав Туск.

Look at Odessa, @SpeakerJohnson!How many more arguments do you need to take a decision? — Donald Tusk (@donaldtusk) March 16, 2024

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але з суттєвими відмінностями, - The Hill

Зауважимо, допис Дональда Туска з’явився вдень 16 березня. На цей час стало відомо вже про 21 загиблого в Одесі внаслідок російських ракетних ударів.

Нагадаємо, за останньою інформацією, Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами.

Раніше Дональд Туск заявляв, що спікер Палати представників США Майк Джонсон несе особисту відповідальність за нездатність схвалити продовження допомоги Україні.