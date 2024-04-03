Союзники України програють Росії перегони у питанні постачання боєприпасів, - Bloomberg
Україна та її союзники програють Росії перегони за боєприпасами та їх використанням на полі бою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Представники країн-союзників України дедалі частіше повідомляють, що ЗСУ не можуть використовувати артилерійські снаряди так масово, як би цього хотілось. На деяких ділянках фронту українські бійці дають лише по одному пострілу на день, щоб зберегти свої запаси, що скорочуються.
Союзники сьогодні змушені шукати снаряди для України по всьому світу, щоб зберегти потік постачання. Але, як заявляють європейські чиновники, така перспектива є довготривалою, тому її результат може бути невтішним для ЗСУ.
Як заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в електронному листі Bloomberg, зараз не можна гаяти часу. "Довгострокові зобов'язання важливі, але факт війни також полягає в тому, що переможе та сторона, яка має більше боєприпасів", - сказала вона.
За її словами, російська військова промисловість працює у три зміни, а постачання Україні швидко скорочується. "Без нашої підтримки цю війну можна програти", - додала Каллас.
Нагадаємо, Чехія працює із партнерами, щоб Україна змогла якомога швидше отримати боєприпаси.
Україна отримає 180 000 артилерійських снарядів від Німеччини в межах очолюваної Чехією ініціативи із закупівлі боєприпасів для Києва.
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Думаю, в найближчі 10 років кожна країна, що має клепку в голові, буде робити свою ядерну зброю. Бо міжнародне право тупо не існує, міжнародні договори не варті паперу, на якому пишуться, а існує лише право сильного. Велкам бек в середні віки, земляни.
Технологічна перевага потрібна.
Ау країни НАТО робіть снаряди, танки, бо будете сателітами росії 😡
Наприклад, що тимчасово програють (відстають у питаннях виробництва та постачання *********** від могутньої КНДР), але швидко наздоганяють, бо добре розуміють перспективи нападу рашистів на країни НАТО.