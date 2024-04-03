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Новини
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Союзники України програють Росії перегони у питанні постачання боєприпасів, - Bloomberg

снаряди

Україна та її союзники програють Росії перегони за боєприпасами та їх використанням на полі бою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Представники країн-союзників України дедалі частіше повідомляють, що ЗСУ не можуть використовувати артилерійські снаряди так масово, як би цього хотілось. На деяких ділянках фронту українські бійці дають лише по одному пострілу на день, щоб зберегти свої запаси, що скорочуються.

Союзники сьогодні змушені шукати снаряди для України по всьому світу, щоб зберегти потік постачання. Але, як заявляють європейські чиновники, така перспектива є довготривалою, тому її результат може бути невтішним для ЗСУ.

Також читайте: Союзники Росії виступають проти передачі заморожених активів окупантів Україні, - Politico

Як заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в електронному листі Bloomberg, зараз не можна гаяти часу. "Довгострокові зобов'язання важливі, але факт війни також полягає в тому, що переможе та сторона, яка має більше боєприпасів", - сказала вона.

За її словами, російська військова промисловість працює у три зміни, а постачання Україні швидко скорочується. "Без нашої підтримки цю війну можна програти", - додала Каллас.

Нагадаємо, Чехія працює із партнерами, щоб Україна змогла якомога швидше отримати боєприпаси.

Україна отримає 180 000 артилерійських снарядів від Німеччини в межах очолюваної Чехією ініціативи із закупівлі боєприпасів для Києва.

Також читайте: Рішення про підтримку України на 100 млрд доларів не буде прийнято у квітні, - посадовець НАТО

гонка озброєнь (39) Євросоюз (13306) допомога і підтримка (1155)


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Топ коментарі
+7
Союзники з пустого в порожне вже 3 рік.Надають зброю і ********** лише щоб протриматися .
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03.04.2024 13:17
+7
Зв'язалися на свою голову з повними недієздатними імпотентами... Пончик з Іраном усі пафосні Рамштайни без усілякого пафоса раком ставить, відгружаючи кацапам зброю. П*здець.
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03.04.2024 13:21
+7
Зате вони настійливо рекомендують Україні набирати побільше народу на фронт. По лопаті точно передадуть.
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03.04.2024 13:21
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Бо вони - "за національні інтереси"! Іншими словами, їм *****
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03.04.2024 13:07 Відповісти
інтереси у Заходу тут є, але це не боротьба за виживання для них, тому головне завдання - це уникнення екскалації, про що на Заході постійно торочать
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03.04.2024 13:20 Відповісти
Тільки і вміють що пи₴діти про "стоятимемо поруч".
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03.04.2024 13:17 Відповісти
Союзники з пустого в порожне вже 3 рік.Надають зброю і ********** лише щоб протриматися .
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03.04.2024 13:17 Відповісти
Зате вони настійливо рекомендують Україні набирати побільше народу на фронт. По лопаті точно передадуть.
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03.04.2024 13:21 Відповісти
Я чув, що треба лопату за свої купляти, чи це брехня?
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03.04.2024 14:04 Відповісти
Та начебто Кулеба видає. А якщо пригостити його сигарою, то дасть гарно пофарбовану.
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03.04.2024 14:16 Відповісти
Зв'язалися на свою голову з повними недієздатними імпотентами... Пончик з Іраном усі пафосні Рамштайни без усілякого пафоса раком ставить, відгружаючи кацапам зброю. П*здець.
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03.04.2024 13:21 Відповісти
Оце останнім часом теж про це багато думаю. Починаю розуміти Хмельницького, який постійно кидався із сторони в сторону, намагаючись зберегти країну... а що робити, з такими "союзничками"? Можливо, треба було разом весело палити уютні швейцарські домікі...
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03.04.2024 13:23 Відповісти
Видно, нам так пороблено. Дуже хрінове геополітичне розташування між двома світами - деспотична Азія, слабка Європа. За намагання підти в Європу, Азія нас дожирає, а Європа тільки руки заламує та занепокоєння висловлює.
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03.04.2024 13:27 Відповісти
Бломберг краще "своїх 'знає ,чим де-які українські оптимісти.
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03.04.2024 13:22 Відповісти
Як казав Швондер:" это какой то позор" тобто корейський пупс в одиночку може це зробити, а 50 з чимось країн ні? Кожен день одна новина краща за іншу
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03.04.2024 13:26 Відповісти
Корейський пупс в одиночку може хіба купи лайна робити. Всі притомні люди розуміють, звідки там гроші і технології.
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03.04.2024 13:29 Відповісти
Та зрозуміло що там все від Китаю, що Китай там все дає, але просто навіть на фоні пупс, захід виглядає як повний імпотент у всіх планах
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03.04.2024 13:31 Відповісти
Не тільки виглядає, а і є таким.
Думаю, в найближчі 10 років кожна країна, що має клепку в голові, буде робити свою ядерну зброю. Бо міжнародне право тупо не існує, міжнародні договори не варті паперу, на якому пишуться, а існує лише право сильного. Велкам бек в середні віки, земляни.
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03.04.2024 13:39 Відповісти
Як казали у серіалі Лексс, ми планета 13 рівня, тобто самі себе скоро знищимо.
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03.04.2024 14:06 Відповісти
Точно таке ж ставлення "союзників" одне до іншого і в середині НАТИ. Кожен за свої "інтереси". Тому після "дистанціювання" Омерики будуть з'їдені росією - муслімами - китаєм одне за одним 😢.
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03.04.2024 13:26 Відповісти
Ну по-перше треба змагатися не в кількості снарядів, а у точності влучання та здешевленню виробництва, тобто кількості протиставляти якість. Касетні, щоби м'ясо молоти та самонавідні, тощо.
Технологічна перевага потрібна.
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03.04.2024 13:27 Відповісти
Касетні у розвинених країнах заборонені, нажаль.
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03.04.2024 14:07 Відповісти
А Україна не воює з розвиненими країнами, які питання? А для орди - у самий раз. Масоване знищення м'яса - той самий шлях, що потрібен.
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03.04.2024 14:19 Відповісти
Це хиба що сами виробляти, але не з цією зеленою владою...
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03.04.2024 14:21 Відповісти
Зелені покидьки виробництво звичайних снарядів не спроможні організувати.
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03.04.2024 14:25 Відповісти
Розвинені країни забули, задля чого і від кого ті снаряди колись придумали. Розвинені країни звикли вирішувати питання точково, завдаючи нищівного удару "десь там далеко", в іншій півкулі. Вони забули, що таке орда дикунів, що пре нехтуючи власним життям заради пральної машини та б/в трусів.
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03.04.2024 14:23 Відповісти
Яка там ще кацапська військова промисловість!? Їм КНДР мільйони снарядів передає.
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03.04.2024 13:28 Відповісти
В скільки змін працює Українська промисловість? Все має працювати для фронту, але ...(((
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03.04.2024 13:28 Відповісти
Від моменту повномасштабного вторгнення пройшло 2 роки і уже усім зрозуміло, що якщо ти не маєш сильної армії, то ти слабкий!
Ау країни НАТО робіть снаряди, танки, бо будете сателітами росії 😡
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03.04.2024 14:14 Відповісти
Союзника України програють союзникам Росії. Бо російські союзники, на відміну від партнерів Укоаїни, не теревенять місяцями, не розробляють по пів року плани на майбутні десятиріччя, не скликають очередні рамштайни. А сьогодни КНДР пообіцяла, назавтра поїхали состави зі снарядами.
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03.04.2024 14:30 Відповісти
А хоч щось позитивне про союзників України Блумберг може написати?
Наприклад, що тимчасово програють (відстають у питаннях виробництва та постачання *********** від могутньої КНДР), але швидко наздоганяють, бо добре розуміють перспективи нападу рашистів на країни НАТО.
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03.04.2024 15:18 Відповісти
 
 