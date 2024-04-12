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Ракетний удар РФ по Одещині 10 квітня: Кількість жертв зросла до 6

одещина

У лікарні помер 56-річний чоловік, який дістав поранення під час ракетного удару РФ по Одещині.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині 10 квітня збільшилася до 6. На жаль, сьогодні у лікарні помер 56-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 квітня російські окупанти обстріляли Одеську область. Внаслідок ракетної атаки загинули 4 людей, ще 14 зазнали поранень, серед загиблих 1 дитина.

11 квітня стало відомо, що кількість жертв зросла до 5 осіб.

Читайте: 12 квітня оголошено днем жалоби на Одещині

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обстріл (28428) Одеська область (3208) жертви (1792)


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12.04.2024 12:35 Відповісти
 
 