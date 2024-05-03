Виробники дронів зможуть отримувати гранти від уряду на пільгових умовах

Підприємства, що виробляють дрони, зможуть отримувати грант від держави у розмірі 80% вартості поданого проєкту. Пільговий режим надання грантів таким виробникам діятиме на всій контрольованій території України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства екнономіки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідне рішення уряд підтримав на засіданні 3 травня 2024 року.

"Грантові програми, які реалізує Уряд, зокрема грантова програма для переробних підприємств - надзвичайно важлива складова економічної політики "Зроблено в Україні". Умови, створені рішенням Уряду для виробників дронів, сприятимуть розвитку цього високотехнологічного напрямку у всіх регіонах країни. Це нові робочі місця, податки до бюджетів усіх рівнів. Зрештою, збільшення попиту на кваліфіковані інженерно-технічні, ІТ-кадри стимулюватиме молодь навчатися відповідних професій. І це дуже важливо для майбутнього економіки країни", - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

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Повідомляється, що відповідно до рішення, грантові кошти виробники дронів зможуть спрямувати на придбання, доставку, монтаж обладнання. А власні кошти в межах вартості проєкту - зокрема, й на поповнення оборотного капіталу. За умовами грантової програми на переробку, отримувач має створити певну кількість робочих місць, залежно від суми гранту.

У міністерстві додали, що до нинішнього рішення Уряду пільговими умовами отримання грантів, відповідно до яких держава фінансувала до 80% вартості проєкту, а виробник з власних коштів фінансував решту, могли скористатися лише підприємства на деокупованих територіях.

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Також рішення містить інші зміни. Зокрема, передбачено, що пільгові умови надання грантів на переробку для підприємств Київської області діятимуть до кінця 2024 року. Наразі існує великий попит серед підприємств регіону на участь у грантових програмах, тож отримання грантів на пільгових умовах позитивно вплине на соціально-економічні показники Київщини та на динаміку розвитку переробки в області.

Крім того, Уряд посилив контроль над виконанням отримувачами грантів умов договору. Зокрема, бізнес, що не створив у визначений термін обумовлену договором кількість робочих місць, має повернути державі пропорційну суму від обсягу гранту в 30-денний термін з часу виявлення порушення.

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Раніше повідомлялося, що в межах урядового проєкту "єРобота" майже 15 тис. підприємців отримали гранти на старт або розвиток бізнесу на загальну суму 7,3 млрд грн.