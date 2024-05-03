Производители дронов смогут получать гранты от правительства на льготных условиях

Предприятия, производящие дроны, смогут получать грант от государства в размере 80% стоимости представленного проекта. Льготный режим предоставления грантов таким производителям будет действовать на всей контролируемой территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экнономики, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующее решение правительство поддержало на заседании 3 мая 2024 года.

"Грантовые программы, которые реализует Правительство, в частности грантовая программа для перерабатывающих предприятий - чрезвычайно важная составляющая экономической политики "Сделано в Украине". Условия, созданные решением Правительства для производителей дронов, будут способствовать развитию этого высокотехнологичного направления во всех регионах страны. Это новые рабочие места, налоги в бюджеты всех уровней. В конце концов, увеличение спроса на квалифицированные инженерно-технические, ИТ-кадры будет стимулировать молодежь учиться соответствующим профессиям. И это очень важно для будущего экономики страны", - отметила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

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Сообщается, что в соответствии с решением, грантовые средства производители дронов смогут направить на приобретение, доставку, монтаж оборудования. А собственные средства в пределах стоимости проекта - в частности, и на пополнение оборотного капитала. По условиям грантовой программы на переработку, получатель должен создать определенное количество рабочих мест, в зависимости от суммы гранта.

В министерстве добавили, что до нынешнего решения Правительства льготными условиями получения грантов, согласно которым государство финансировало до 80% стоимости проекта, а производитель из собственных средств финансировал остальные, могли воспользоваться только предприятия на деоккупированных территориях.

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Также решение содержит другие изменения. В частности, предусмотрено, что льготные условия предоставления грантов на переработку для предприятий Киевской области будут действовать до конца 2024 года. Сейчас существует большой спрос среди предприятий региона на участие в грантовых программах, поэтому получение грантов на льготных условиях положительно повлияет на социально-экономические показатели Киевщины и на динамику развития переработки в области.

Кроме того, Правительство усилило контроль над выполнением получателями грантов условий договора. В частности, бизнес, не создавший в определенный срок обусловленное договором количество рабочих мест, должен вернуть государству пропорциональную сумму от объема гранта в 30-дневный срок с момента выявления нарушения.

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Ранее сообщалось, что в рамках правительственного проекта "еРобота" почти 15 тыс. предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса на общую сумму 7,3 млрд грн.