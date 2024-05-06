Бельгія веде перемовини про безпекову угоду з Україною, - міністерка оборони Дедондер
Бельгія та Україна проводять перемовини двосторонню безпекову угоду.
Про це заявила міністерка оборони Людівін Дедондер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Бельгія перебуває у переговорному процесі з приводу укладання двосторонньої угоди про безпеку з Україною", - сказала вона на відкритті Форуму оборонної промисловості.
За словами міністерки, це є доказом зобов'язання Бельгії підтримувати Україну не лише під час цієї визвольної війни, а й у довгостроковій перспективі.
Вона також сказала, що продовження реалізації нової європейської оборонно-промислової стратегії матиме вирішальне значення, пов'язуючи підтримку України зі зміцненням стратегічної автономії Європейського Союзу
"Дії, які ми вживаємо сьогодні, мають важливе значення для підтримки України в її боротьбі. Але ці зусилля так само важливі для нашої власної безпеки", - додала Дедондер.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде підготовку до підписання семи двосторонніх безпекових угод.
Форум оборонної промисловості
6 травня повідомлялось, що Євросоюз розпочав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві. Він має стати своєрідним мостом між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними Силами.
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