Бельгия ведет переговоры о договоре безопасности с Украиной, - министр обороны Дедондер

Бельгия и Украина проводят переговоры о договоре безопасности

Об этом заявила министр обороны Людивин Дедондер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бельгия находится в переговорном процессе по поводу заключения двустороннего соглашения о безопасности с Украиной", - сказала она на открытии Форума оборонной промышленности.

По словам министра, это является доказательством обязательства Бельгии поддерживать Украину не только во время этой освободительной войны, но и в долгосрочной перспективе.

Она также сказала, что продолжение реализации новой европейской оборонно-промышленной стратегии будет иметь решающее значение, связывая поддержку Украины с укреплением стратегической автономии Европейского Союза.

"Действия, которые мы предпринимаем сегодня, имеют важное значение для поддержки Украины в ее борьбе. Но эти усилия так же важны для нашей собственной безопасности", - добавила Дедондер.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет подготовку к подписанию семи двусторонних соглашений по безопасности.

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Форум оборонной промышленности

6 мая сообщалось, что Евросоюз начал работу над открытием Офиса оборонных инноваций в Киеве. Он должен стать своеобразным мостом между инновационными стартапами в ЕС и украинскими компаниями и Вооруженными Силами.

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