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Новини Війна
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Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох систем HIMARS. Їх профінансує Німеччина

США одобрили продаж Україні 3 himars

Вчора, 10 травня, Державний департамент США схвалив терміновий продаж Україні трьох реактивних артилерійських систем HIMARS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.

Як зазначає видання, йдеться про ті три системи, які будуть профінансовані урядом Німеччини. Їхня вартість - приблизно 30 мільйонів доларів.

Своєю чергою держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що надзвичайна ситуація в Україні вимагає "негайного продажу". Системи надійдуть із запасів армії США.

Читайте також: Литва вперше запустить ракети з РСЗВ HIMARS. Це важливий фактор для стримування РФ, - міністр оборони Кащюнас

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Німеччина купить в Сполучених Штатів три реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS та передасть їх Україні. Також повідомлялося, що нещодавно у Сполучених Штатах уклали контракт на виробництво РСЗВ HIMARS.

Автор: 

Держдепартамент США (1615) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+31
Знову США і Нічеччина підтягують штанішки грозному Верховному, який у вечірньому відосі погрозиться путлєру, у марафоні звинуватить США і країни НАТО, що мало дали збьрої і оті всі поразки на полі бою - то вин СШ і західних країн. А сам посміхючись накаже шмигалю виділити гроші на закупівлю для своїх друзів і тестя нові асфальтоукрадчики, бо дорожні роботи почалися в цьому році з новою силою.
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11.05.2024 07:24
+30
Виглядає жалюгідно те , що союзники роблять для України більше ніж Ze-шапіто
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11.05.2024 07:38
+28
что мешает зеленскому и его грядке точно так же на прямую закупить? или воровать и нести бред с телевизора проще!? благодарить нужно за помощь, если сами не можем это сделать.
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11.05.2024 07:26
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трьох хаймерсів.. ніби ми тут в "зарніцу" граємося
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12.05.2024 20:55 Відповісти
ОСТАЛОСЬ 22 ПОСТАВИТЬ !!!
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12.05.2024 22:02 Відповісти
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