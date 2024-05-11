Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох систем HIMARS. Їх профінансує Німеччина
Вчора, 10 травня, Державний департамент США схвалив терміновий продаж Україні трьох реактивних артилерійських систем HIMARS.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АР.
Як зазначає видання, йдеться про ті три системи, які будуть профінансовані урядом Німеччини. Їхня вартість - приблизно 30 мільйонів доларів.
Своєю чергою держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що надзвичайна ситуація в Україні вимагає "негайного продажу". Системи надійдуть із запасів армії США.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Німеччина купить в Сполучених Штатів три реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS та передасть їх Україні. Також повідомлялося, що нещодавно у Сполучених Штатах уклали контракт на виробництво РСЗВ HIMARS.
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Anatoly KANEVSKY #433903
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ПРАВДИВЫЙ
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