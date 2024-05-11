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Новости Война
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Госдеп США одобрил срочную продажу Украине трех систем HIMARS. Их профинансирует Германия

США одобрили продаж Україні 3 himars

Вчера, 10 мая, Государственный департамент США одобрил срочную продажу Украине трех реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

Как отмечает издание, речь идет о тех трех системах, которые будут профинансированы правительством Германии. Их стоимость - примерно 30 миллионов долларов.

В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что чрезвычайная ситуация в Украине требует "немедленной продажи". Системы поступят из запасов армии США.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Германия купит у Соединенных Штатов три реактивные системы залпового огня М142 HIMARS и передаст их Украине. Также сообщалось, что недавно в Соединенных Штатах заключили контракт на производство РСЗО HIMARS.

Автор: 

Госдепартамент США (1820) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+31
Знову США і Нічеччина підтягують штанішки грозному Верховному, який у вечірньому відосі погрозиться путлєру, у марафоні звинуватить США і країни НАТО, що мало дали збьрої і оті всі поразки на полі бою - то вин СШ і західних країн. А сам посміхючись накаже шмигалю виділити гроші на закупівлю для своїх друзів і тестя нові асфальтоукрадчики, бо дорожні роботи почалися в цьому році з новою силою.
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11.05.2024 07:24
+30
Виглядає жалюгідно те , що союзники роблять для України більше ніж Ze-шапіто
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11.05.2024 07:38
+28
что мешает зеленскому и его грядке точно так же на прямую закупить? или воровать и нести бред с телевизора проще!? благодарить нужно за помощь, если сами не можем это сделать.
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11.05.2024 07:26
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трьох хаймерсів.. ніби ми тут в "зарніцу" граємося
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12.05.2024 20:55 Ответить
ОСТАЛОСЬ 22 ПОСТАВИТЬ !!!
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12.05.2024 22:02 Ответить
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