Госдеп США одобрил срочную продажу Украине трех систем HIMARS. Их профинансирует Германия

Вчера, 10 мая, Государственный департамент США одобрил срочную продажу Украине трех реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

Как отмечает издание, речь идет о тех трех системах, которые будут профинансированы правительством Германии. Их стоимость - примерно 30 миллионов долларов.

В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что чрезвычайная ситуация в Украине требует "немедленной продажи". Системы поступят из запасов армии США.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Германия купит у Соединенных Штатов три реактивные системы залпового огня М142 HIMARS и передаст их Украине. Также сообщалось, что недавно в Соединенных Штатах заключили контракт на производство РСЗО HIMARS.