Кулеба: Чи буде мир у Європі, чи велика війна – залежить від рішучості союзників допомогти Україні здолати агресію РФ

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив на важливості підтримки України союзниками. Оскільки, за його словами, від успіхів України у протистоянні російській агресії залежить, чи буде мир на Європейському континенті.

Про це Кулеба сказав під час онлайн-виступу на конференції Impact'24 у Познані, повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат зауважив, що Україна здобувала помітні успіхи на полі бою, коли мала достатньо ресурсів. Натомість під час дефіциту ресурсів - ситуація погіршується.

"Наші перемоги - це ваші перемоги. Наші невдачі - це ваші невдачі", - сказав Кулеба.

Він також заявив, що підтримка України у її протистоянні російській агресії - у власних інтресах партнерів.

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"Підтримка України - у власних інтересах партнерів, адже коли Україна досягає успіхів на полі бою, у політичних опонентів чинних урядів менше аргументів для критики. Натомість складну ситуацію вони можуть використовувати для посилення звинувачень", - заявив очільник відомства.

Глава МЗС зауважив, що війна, яку розв'язав Путін, стосується не лише України. За його словами, агресивні наміри Кремля виходять далеко за її межі. Кулеба наголосив, що саме від постачання Україні достатньої кількості зброї залежить, чи буде в Європі мир.

"Чи буде в Європі мир, чи велика війна, зараз залежить від рішучості Європи та союзників реально допомогти Україні здолати російську агресію. Єдина умова для того, щоб це стало реальністю - надати нам усю необхідну зброю і зробити це без зволікань", - сказав посадовець.

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Дипломат додав, що важливо вже зараз зірвати агресивні наміри РФ щодо України та європейських країн, адже від цього залежить доля усього європейського континенту. Він додав, що диктатор РФ Путін не зупиниться, якщо його не зупинити.

"Історія доводить, що ті, хто не здаються, рано чи пізно повертають те, що їм належить. Путінський режим рано чи пізно впаде. Ключове завдання євроатлантичної спільноти - мати стратегічну витримку та разом працювати над зміцненням спільної стійкості та безпеки", - сказав Кулеба.

До слова, під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва Кулеба обговорив з ним пришвидшення постачання зброї для українських воїнів.

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