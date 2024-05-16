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Кулеба: Чи буде мир у Європі, чи велика війна – залежить від рішучості союзників допомогти Україні здолати агресію РФ

Кулеба заявив, що мир у Європі залежить від підтримки України союзниками

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив на важливості підтримки України союзниками. Оскільки, за його словами, від успіхів України у протистоянні російській агресії залежить, чи буде мир на Європейському континенті.

Про це Кулеба сказав під час онлайн-виступу на конференції Impact'24 у Познані, повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат зауважив, що Україна здобувала помітні успіхи на полі бою, коли мала достатньо ресурсів. Натомість під час дефіциту ресурсів - ситуація погіршується. 

"Наші перемоги - це ваші перемоги. Наші невдачі - це ваші невдачі", - сказав Кулеба.

Він також заявив, що підтримка України у її протистоянні російській агресії - у власних інтресах партнерів. 

Читайте також: Кулеба порадив США змінити стратегію щодо війни в Україні: "Вважайте Росію за Путіна ворогом"

"Підтримка України - у власних інтересах партнерів, адже коли Україна досягає успіхів на полі бою, у політичних опонентів чинних урядів менше аргументів для критики. Натомість складну ситуацію вони можуть використовувати для посилення звинувачень", - заявив очільник відомства.

Глава МЗС зауважив, що війна, яку розв'язав Путін, стосується не лише України. За його словами, агресивні наміри Кремля виходять далеко за її межі. Кулеба наголосив, що саме від постачання Україні достатньої кількості зброї залежить, чи буде в Європі мир. 

 "Чи буде в Європі мир, чи велика війна, зараз залежить від рішучості Європи та союзників реально допомогти Україні здолати російську агресію. Єдина умова для того, щоб це стало реальністю - надати нам усю необхідну зброю і зробити це без зволікань", - сказав посадовець.

Читайте також: Кулеба порадив США змінити стратегію щодо війни в Україні: "Вважайте Росію за Путіна ворогом"

Дипломат додав, що важливо вже зараз зірвати агресивні наміри РФ щодо України та європейських країн, адже від цього залежить доля усього європейського континенту. Він додав, що диктатор РФ Путін не зупиниться, якщо його не зупинити.

"Історія доводить, що ті, хто не здаються, рано чи пізно повертають те, що їм належить. Путінський режим рано чи пізно впаде. Ключове завдання євроатлантичної спільноти - мати стратегічну витримку та разом працювати над зміцненням спільної стійкості та безпеки", - сказав Кулеба.

До слова, під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва Кулеба обговорив з ним пришвидшення постачання зброї для українських воїнів.

Читайте також: Участі Росії у Саміті миру не передбачається, поки немає сенсу садити її за стіл переговорів, - Кулеба

Автор: 

допомога (8291) росія (64923) Євросоюз (13313) Кулеба Дмитро (3604)


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Когось на банковій треба за шкірку брати.
Давно крисятник не полохали.
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16.05.2024 20:22 Відповісти
Ідіть зелені геть! Тоді і будуть допомоги, бо крадіям брехунам і зрадникам не хочуть більше допомагати.
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16.05.2024 20:24 Відповісти
Думаю,що міністр не в курсі,що на банковій сидять суб'єкти,котрі іншої думки((
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16.05.2024 20:26 Відповісти
Ми збудували дорогу на Вовчанськ, а ви, клятий "Захід", не збудували оборонні споруди біля Вовчанська!
Якщо так піде й далі, то ми збудуємо всі дороги, закинемо на "єдиний марафєт" не 2, а 20млрд, яйця будемо купувати не по 17, а по 117грн за штуку, забронюємо увесь розважальний сектор і мобілізуємо всіх виробників і перевізників... Але програємо, бо Америка та Європа не збудували лінії захисту!
Обіженка Кулеба не згадав, що йому навіть маленької лопати Захід не дав для оборони - так сильно образився!

А найвеличніше - пабєдун! Не забувайте!
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16.05.2024 20:37 Відповісти
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16.05.2024 20:41 Відповісти
Від Кулеби залежить лише запах повітря біля нього
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16.05.2024 20:44 Відповісти
100% людина-непотріб в уряді .... ще є такий любінець --то зовсім дно
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16.05.2024 22:23 Відповісти
Частково він правий, хоча інколи він також багато в чому несе кацапську пропаганду, буде більше зброї - Україна швидше закінчить війну та буде мир!
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16.05.2024 23:02 Відповісти
Пока с внутренними ворами и корупционерами не поборитесь ,прогресса не будет .Хоть США и ЕЕС удвоили или утроили помощь . Теперь США выделит 2 милиярда наличными и кто в Украине устоит неукрав половины ? ,и это будет показуха как нельзя доверять и передавать наличные в бюджет Украины.
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17.05.2024 00:22 Відповісти
 
 