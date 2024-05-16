РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8349 посетителей онлайн
Новости
1 211 9

Кулеба: Будет ли мир в Европе или большая война - зависит от решимости союзников помочь Украине преодолеть агрессию РФ

Кулеба заявив, що мир у Європі залежить від підтримки України союзниками

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил важность поддержки Украины союзниками. Поскольку, по его словам, от успехов Украины в противостоянии российской агрессии зависит, будет ли мир на Европейском континенте.

Об этом Кулеба сказал во время онлайн-выступления на конференции Impact'24 в Познани, сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что Украина получала заметные успехи на поле боя, когда имела достаточно ресурсов. Зато во время дефицита ресурсов - ситуация ухудшается.

"Наши победы - это ваши победы. Наши неудачи - это ваши неудачи", - сказал Кулеба.

Он также заявил, что поддержка Украины в ее противостоянии российской агрессии - в собственных интересах партнеров.

Также читайте: Кулеба и Блинкен обсудили шаги для ускорения поставок оружия на фронт

"Поддержка Украины - в интересах партнеров, так как когда Украина достигает успехов на поле боя, у политических оппонентов действующих правительств меньше аргументов для критики. Зато сложную ситуацию они могут использовать для усиления обвинений", - заявил глава ведомства.

Глава МИД отметил, что война, которую развязал Путин, касается не только Украины. По его словам, агрессивные намерения Кремля выходят далеко за ее пределы. Кулеба отметил, что именно от поставок Украине достаточного количества оружия зависит, будет ли в Европе мир.

"Будет ли в Европе мир или большая война, сейчас зависит от решимости Европы и союзников реально помочь Украине преодолеть российскую агрессию. Единственное условие для того, чтобы это стало реальностью - предоставить нам все необходимое оружие и сделать это без промедления", - сказал чиновник.

Читайте также: Кулеба посоветовал США изменить стратегию относительно войны в Украине: "Считайте Россию за Путина врагом"

Дипломат добавил, что важно уже сейчас сорвать агрессивные намерения РФ в отношении Украины и европейских стран, поскольку от этого зависит судьба всего европейского континента. Он добавил, что диктатор РФ Путин не остановится, если его не остановить.

"История доказывает, что те, кто не сдаются, рано или поздно возвращают то, что им принадлежит. Путинский режим рано или поздно падет. Ключевая задача евроатлантического сообщества - иметь стратегическую выдержку и вместе работать над укреплением общей устойчивости и безопасности", - сказал Кулеба.

К слову, во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Кулеба обсудил с ним ускорение поставок оружия для украинских воинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ продемонстрировали способность добиваться успехов на поле боя, поддержка Украины сейчас крайне важна, - председатель Военного комитета НАТО Бауэр

Автор: 

помощь (7760) россия (95361) Евросоюз (17060) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когось на банковій треба за шкірку брати.
Давно крисятник не полохали.
показать весь комментарий
16.05.2024 20:22 Ответить
Ідіть зелені геть! Тоді і будуть допомоги, бо крадіям брехунам і зрадникам не хочуть більше допомагати.
показать весь комментарий
16.05.2024 20:24 Ответить
Думаю,що міністр не в курсі,що на банковій сидять суб'єкти,котрі іншої думки((
показать весь комментарий
16.05.2024 20:26 Ответить
Ми збудували дорогу на Вовчанськ, а ви, клятий "Захід", не збудували оборонні споруди біля Вовчанська!
Якщо так піде й далі, то ми збудуємо всі дороги, закинемо на "єдиний марафєт" не 2, а 20млрд, яйця будемо купувати не по 17, а по 117грн за штуку, забронюємо увесь розважальний сектор і мобілізуємо всіх виробників і перевізників... Але програємо, бо Америка та Європа не збудували лінії захисту!
Обіженка Кулеба не згадав, що йому навіть маленької лопати Захід не дав для оборони - так сильно образився!

А найвеличніше - пабєдун! Не забувайте!
показать весь комментарий
16.05.2024 20:37 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2024 20:41 Ответить
Від Кулеби залежить лише запах повітря біля нього
показать весь комментарий
16.05.2024 20:44 Ответить
100% людина-непотріб в уряді .... ще є такий любінець --то зовсім дно
показать весь комментарий
16.05.2024 22:23 Ответить
Частково він правий, хоча інколи він також багато в чому несе кацапську пропаганду, буде більше зброї - Україна швидше закінчить війну та буде мир!
показать весь комментарий
16.05.2024 23:02 Ответить
Пока с внутренними ворами и корупционерами не поборитесь ,прогресса не будет .Хоть США и ЕЕС удвоили или утроили помощь . Теперь США выделит 2 милиярда наличными и кто в Украине устоит неукрав половины ? ,и это будет показуха как нельзя доверять и передавать наличные в бюджет Украины.
показать весь комментарий
17.05.2024 00:22 Ответить
 
 