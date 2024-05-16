Кулеба: Будет ли мир в Европе или большая война - зависит от решимости союзников помочь Украине преодолеть агрессию РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил важность поддержки Украины союзниками. Поскольку, по его словам, от успехов Украины в противостоянии российской агрессии зависит, будет ли мир на Европейском континенте.

Об этом Кулеба сказал во время онлайн-выступления на конференции Impact'24 в Познани, сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что Украина получала заметные успехи на поле боя, когда имела достаточно ресурсов. Зато во время дефицита ресурсов - ситуация ухудшается.

"Наши победы - это ваши победы. Наши неудачи - это ваши неудачи", - сказал Кулеба.

Он также заявил, что поддержка Украины в ее противостоянии российской агрессии - в собственных интересах партнеров.

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"Поддержка Украины - в интересах партнеров, так как когда Украина достигает успехов на поле боя, у политических оппонентов действующих правительств меньше аргументов для критики. Зато сложную ситуацию они могут использовать для усиления обвинений", - заявил глава ведомства.

Глава МИД отметил, что война, которую развязал Путин, касается не только Украины. По его словам, агрессивные намерения Кремля выходят далеко за ее пределы. Кулеба отметил, что именно от поставок Украине достаточного количества оружия зависит, будет ли в Европе мир.

"Будет ли в Европе мир или большая война, сейчас зависит от решимости Европы и союзников реально помочь Украине преодолеть российскую агрессию. Единственное условие для того, чтобы это стало реальностью - предоставить нам все необходимое оружие и сделать это без промедления", - сказал чиновник.

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Дипломат добавил, что важно уже сейчас сорвать агрессивные намерения РФ в отношении Украины и европейских стран, поскольку от этого зависит судьба всего европейского континента. Он добавил, что диктатор РФ Путин не остановится, если его не остановить.

"История доказывает, что те, кто не сдаются, рано или поздно возвращают то, что им принадлежит. Путинский режим рано или поздно падет. Ключевая задача евроатлантического сообщества - иметь стратегическую выдержку и вместе работать над укреплением общей устойчивости и безопасности", - сказал Кулеба.

К слову, во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Кулеба обсудил с ним ускорение поставок оружия для украинских воинов.

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