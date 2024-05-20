Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в районі Вовчанська, - ОСУВ "Хортиця"
Українські захисники частково стабілізували ситуацію біля Вовчанська. Тривають контрударні дії в інших районах у прикордонні Харківської області. Сили оборони намагаються витіснити російська війська у напрямку населеного пункту Глибоке.
Як передає Цензор.НЕТ, про це LIGA.net заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
За його словами, ворог не полишає спроб прорвати оборону українських підрозділів біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. Наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами.
На Харківському напрямку за тиждень відбулося 83 атаки ворога й 11 бойових зіткнень за минулу добу.
За словами Волошина, у напрямку Стрілеча - Глибоке Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Кількість штурмів з боку російських окупантів значно зменшилася.
ЗСУ відбили ворожі атаки південніше населених пунктів Глибоке та Лукʼянці Харківської області.
"Сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог намагається закріпитися у житловій забудові, але наші захисники не дають їм це зробити", – наголосив він.
Також Волошин зазначив, що основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил українських військ.
Як розповіли в ОСУВ "Хортиця", українські війська частково повернули позиції, захоплені ворогом та знищили чималу кількість ворогів і змогли взяти в полон окупантів, розповів він.
Підрозділи ОСУВ "Хортиця" продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, здійснюють зачистку, тримають ворога під вогневим контролем.
Волошин зазначив, що наразі тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.
"Українські війська обладнують зайняті рубежі та посилюють оборону у прикордонних районах області, а також продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території та зриві ворожих планів щодо встановлення контролю над частиною Харківщини", - додали в ОСУВ "Хортиця".
Нагадаємо, раніше заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що Сили оборони України ведуть бої із російськими окупантами у Вовчанську. Наразі ЗСУ контролюють близько 60% міста.
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"Частково стабілізувати" - це словоблуддя ні про що.
Не варто намагатися за словесними викрутасами маскувати правду.