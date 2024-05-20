Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию в районе Волчанска, - ОСГВ "Хортица"

Украинские защитники частично стабилизировали ситуацию возле Волчанска. Продолжаются контрударные действия в других районах в приграничье Харьковской области. Силы обороны пытаются вытеснить российские войска в направлении населенного пункта Глубокое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, враг не оставляет попыток прорвать оборону украинских подразделений возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого. Наземные штурмы захватчики сочетают с авиационными ударами.

На Харьковском направлении за неделю произошло 83 атаки врага и 11 боевых столкновений за минувшие сутки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На 60% Волчанск контролируют ВСУ, оккупанты не прекращают штурмы, - ОВА

По словам Волошина, в направлении Стрелечья - Глубокое Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Количество штурмов со стороны российских оккупантов значительно уменьшилось.

ВСУ отбили вражеские атаки южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.

"Силы обороны пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг пытается закрепиться в жилой застройке, но наши защитники не дают им это сделать", - подчеркнул он.

Читайте также: Ситуация на Харьковском направлении стабилизировалась, враг уменьшил количество штурмов, - Нацгвардия

Также Волошин отметил, что основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл украинских войск.

Как рассказали в ОСГВ "Хортица", украинские войска частично вернули позиции, захваченные врагом и уничтожили немалое количество врагов и смогли взять в плен оккупантов, рассказал он.

Подразделения ОСГВ "Хортица" продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, осуществляют зачистку, держат врага под огневым контролем.

Также читайте: На Покровском направлении обстановка динамично меняется, приоритетными целями для врага остаются Часов Яр и Краматорская агломерация, - ОСУВ "Хортица"

Волошин отметил, что сейчас продолжаются меры по усилению наших оборонительных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях.

"Украинские войска оборудуют занятые рубежи и усиливают оборону в приграничных районах области, а также продолжают сосредотачивать основные усилия на недопущении продвижения врага в глубину украинской территории и срыве вражеских планов по установлению контроля над частью Харьковщины", - добавили в ОСГВ "Хортица".

Напомним, ранее заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха заявил, что Силы обороны Украины ведут бои с российскими оккупантами в Волчанске. Сейчас ВСУ контролируют около 60% города.