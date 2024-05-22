УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6944 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 014 8

Тероризм у чистому вигляді, - Лубінець про обстріл Росією автомобіля поліції під час евакуації цивільних з Вовчанська

Удар по авто поліції

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав тероризмом обстріл російськими військами авто поліцейських, які проводили евакуацію цивільних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дмитро Лубінець написав в телеграмі.

"Тероризм у чистому вигляді — це обстріл Росією автомобіля поліції під час евакуації цивільних!" - написав він

Як зазначається, у Вовчанську окупанти обстріляли автомобіль поліції під час евакуації цивільних. Внаслідок ворожого удару один поліцейський загинув, ще один - поранений.

Лубінець нагадав, що транспорт поліції не може бути військовою ціллю відповідно до міжнародного права. Адже це автомобіль, який використовують у гуманітарних цілях: допомоги цивільному населенню. Навіть сплутати транспорт поліції із військовим — неможливо, оскільки він промаркований і позначений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З півночі Харківщини евакуювали 10 тисяч людей, - Терехов

"Проте це не вперше, коли РФ перешкоджає евакуації населення із зони бойових дій та окупованих територій. Протягом двох років країна-терорист обстрілює евакуаційний транспорт, цілі колони! Люди гинуть, рятуючись від зла... Але зло наздоганяє!", - зауважив омбудсмен.

"Цивілізований світ не має закривати на це очі! Потрібна реакція та конкретні кроки, щоб зупинити агресора!", - закликав Лубінець.

Також читайте: У Вовчанську окупанти під погрозами розстрілу не дають евакуюватися близько 100 місцевим жителям, - Синєгубов

Нагадаємо,  раніше повідомлялося, що російський дрон влучив в автомобіль поліцейських під час евакуації населення у Вовчанську. Внаслідок удару один правоохоронець загинув, ще одного поранено. Загинув майор поліції Андрій Ладика, який здійснював евакуацію у Вовчанську.

Автор: 

авто (6155) обстріл (28339) евакуація (2308) Лубінець Дмитро (591) Вовчанськ (414)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З КМУ та отієї ВРУ, а ні слова, паХАРІ….
Паралельні світи…
показати весь коментар
22.05.2024 16:53 Відповісти
Пахарь з австрії поради роздає 🤣
показати весь коментар
22.05.2024 16:57 Відповісти
А ви ******* тримаєте ціх терористів у рази краще, ніж ранених військових ВСУ.
показати весь коментар
22.05.2024 16:57 Відповісти
Саня, ти знов під шофе навіть вечора не дочекався.
показати весь коментар
22.05.2024 16:58 Відповісти
Що бот нема нічого по ділу сказати?
показати весь коментар
22.05.2024 17:18 Відповісти
Чого мовчиш дура?
показати весь коментар
24.05.2024 19:30 Відповісти
щодо до поліції не коментую...немає довіри...хлопці гинуть на фронті в окопах....а тут піар такій...тероризм з боку кацапів з 2014 року. ту згадали....
показати весь коментар
22.05.2024 17:05 Відповісти
Новина про те,що відомо на протязі століть. Що лубінець може запропонувати для знищення кацапського вірусу? Хлор? Дихлофос? ...Ну що небудь.Давай варіанти. А ******* і я можу.
показати весь коментар
22.05.2024 17:09 Відповісти
 
 