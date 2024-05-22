Тероризм у чистому вигляді, - Лубінець про обстріл Росією автомобіля поліції під час евакуації цивільних з Вовчанська

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав тероризмом обстріл російськими військами авто поліцейських, які проводили евакуацію цивільних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дмитро Лубінець написав в телеграмі.

"Тероризм у чистому вигляді — це обстріл Росією автомобіля поліції під час евакуації цивільних!" - написав він

Як зазначається, у Вовчанську окупанти обстріляли автомобіль поліції під час евакуації цивільних. Внаслідок ворожого удару один поліцейський загинув, ще один - поранений.

Лубінець нагадав, що транспорт поліції не може бути військовою ціллю відповідно до міжнародного права. Адже це автомобіль, який використовують у гуманітарних цілях: допомоги цивільному населенню. Навіть сплутати транспорт поліції із військовим — неможливо, оскільки він промаркований і позначений.

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"Проте це не вперше, коли РФ перешкоджає евакуації населення із зони бойових дій та окупованих територій. Протягом двох років країна-терорист обстрілює евакуаційний транспорт, цілі колони! Люди гинуть, рятуючись від зла... Але зло наздоганяє!", - зауважив омбудсмен.

"Цивілізований світ не має закривати на це очі! Потрібна реакція та конкретні кроки, щоб зупинити агресора!", - закликав Лубінець.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський дрон влучив в автомобіль поліцейських під час евакуації населення у Вовчанську. Внаслідок удару один правоохоронець загинув, ще одного поранено. Загинув майор поліції Андрій Ладика, який здійснював евакуацію у Вовчанську.