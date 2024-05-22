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Новости Война
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Терроризм в чистом виде, - Лубинец об обстреле Россией автомобиля полиции во время эвакуации гражданских из Волчанска

Удар по авто поліції

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал терроризмом обстрел российскими войсками авто полицейских, которые проводили эвакуацию гражданских.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дмитрий Лубинец написал в телеграмме.

"Терроризм в чистом виде - это обстрел Россией автомобиля полиции во время эвакуации гражданских!", - написал он

Как отмечается, в Волчанске оккупанты обстреляли автомобиль полиции во время эвакуации гражданских. В результате вражеского удара один полицейский погиб, еще один - ранен.

Лубинец напомнил, что транспорт полиции не может быть военной целью в соответствии с международным правом. Ведь это - автомобиль, который используется в гуманитарных целях: помощи гражданскому населению. Даже спутать транспорт полиции с военным - невозможно, поскольку он промаркирован и обозначен.

Смотрите: FPV-дрон врага атаковал автомобиль полиции, который ехал на эвакуацию людей из Волчанска. ФОТО

"Однако это не впервые, когда РФ препятствует эвакуации населения из зоны боевых действий и оккупированных территорий. В течение двух лет страна-террорист обстреливает эвакуационный транспорт, целые колонны! Люди гибнут, спасаясь от зла... Но зло догоняет!", - отметил омбудсмен.

"Цивилизованный мир не должен закрывать на это глаза! Нужна реакция и конкретные шаги, чтобы остановить агрессора!", - призвал Лубинец.

Также читайте: В Волчанске оккупанты под угрозами расстрела не дают эвакуироваться около 100 местным жителям, - Синегубов

Напомним, ранее сообщалось, что российский дрон попал в автомобиль полицейских во время эвакуации населения в Волчанске. В результате удара один правоохранитель погиб, еще один ранен. Погиб майор полиции Андрей Ладыка, осуществлявший эвакуацию в Волчанске.

Автор: 

авто (4203) обстрел (26995) эвакуация (2068) Лубинец Дмитрий (456) Волчанск (386)


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З КМУ та отієї ВРУ, а ні слова, паХАРІ….
Паралельні світи…
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22.05.2024 16:53 Ответить
Пахарь з австрії поради роздає 🤣
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22.05.2024 16:57 Ответить
А ви ******* тримаєте ціх терористів у рази краще, ніж ранених військових ВСУ.
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22.05.2024 16:57 Ответить
Саня, ти знов під шофе навіть вечора не дочекався.
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22.05.2024 16:58 Ответить
Що бот нема нічого по ділу сказати?
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22.05.2024 17:18 Ответить
Чого мовчиш дура?
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24.05.2024 19:30 Ответить
щодо до поліції не коментую...немає довіри...хлопці гинуть на фронті в окопах....а тут піар такій...тероризм з боку кацапів з 2014 року. ту згадали....
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22.05.2024 17:05 Ответить
Новина про те,що відомо на протязі століть. Що лубінець може запропонувати для знищення кацапського вірусу? Хлор? Дихлофос? ...Ну що небудь.Давай варіанти. А ******* і я можу.
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22.05.2024 17:09 Ответить
 
 