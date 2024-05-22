Терроризм в чистом виде, - Лубинец об обстреле Россией автомобиля полиции во время эвакуации гражданских из Волчанска

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал терроризмом обстрел российскими войсками авто полицейских, которые проводили эвакуацию гражданских.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дмитрий Лубинец написал в телеграмме.

"Терроризм в чистом виде - это обстрел Россией автомобиля полиции во время эвакуации гражданских!", - написал он

Как отмечается, в Волчанске оккупанты обстреляли автомобиль полиции во время эвакуации гражданских. В результате вражеского удара один полицейский погиб, еще один - ранен.

Лубинец напомнил, что транспорт полиции не может быть военной целью в соответствии с международным правом. Ведь это - автомобиль, который используется в гуманитарных целях: помощи гражданскому населению. Даже спутать транспорт полиции с военным - невозможно, поскольку он промаркирован и обозначен.

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"Однако это не впервые, когда РФ препятствует эвакуации населения из зоны боевых действий и оккупированных территорий. В течение двух лет страна-террорист обстреливает эвакуационный транспорт, целые колонны! Люди гибнут, спасаясь от зла... Но зло догоняет!", - отметил омбудсмен.

"Цивилизованный мир не должен закрывать на это глаза! Нужна реакция и конкретные шаги, чтобы остановить агрессора!", - призвал Лубинец.

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Напомним, ранее сообщалось, что российский дрон попал в автомобиль полицейских во время эвакуации населения в Волчанске. В результате удара один правоохранитель погиб, еще один ранен. Погиб майор полиции Андрей Ладыка, осуществлявший эвакуацию в Волчанске.