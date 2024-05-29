Ситуація в енергосистемі покращилась завдяки активній роботі сонячних електростанцій, - Укренерго

Знеструмлень протягом доби не передбачається. Ситуація в енергосистемі покращилась на тлі сонячної погоди, а також роботі двох блоків АЕС, які почали працювати після ремонту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Вночі в Рівненській області російським БПЛА був атакований енергооб’єкт. Знеструмлювались споживачі, через 2 години енергоживлення було відновлене", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом 29 травня не передбачаються знеструмлення, остільки, завдяки роботі сонячних електростанцій ситуація покращилась.

Сьогодні Україна імпортує електроенергію протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 18 821 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1700 МВт.

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Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.