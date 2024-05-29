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електроенергія (6016) Укренерго (2579) знеструмлення (58)

Ситуація в енергосистемі покращилась завдяки активній роботі сонячних електростанцій, - Укренерго

енергія,сонячна

Знеструмлень протягом доби не передбачається. Ситуація в енергосистемі покращилась на тлі сонячної погоди, а також роботі двох блоків АЕС, які почали працювати після ремонту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Вночі в Рівненській області російським БПЛА був атакований енергооб’єкт. Знеструмлювались споживачі, через 2 години енергоживлення було відновлене", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом 29 травня не передбачаються знеструмлення, остільки, завдяки роботі сонячних електростанцій ситуація покращилась.

Сьогодні Україна імпортує електроенергію протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 18 821 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1700 МВт.

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Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

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Топ коментарі
+5
Язик, як помело!
"Укренерго" часом не кацапів інформує?
Мовчіть, бо накаркаєте біду ...
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29.05.2024 12:26
+4
Брат шурми добуває сонячну електроенергію для окупантів. Але чомусь мільйони отримав з нашого бюджету.
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29.05.2024 12:32
+3
дякуємо брату шаурми.
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29.05.2024 12:22
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дякуємо брату шаурми.
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29.05.2024 12:22 Відповісти
Брат шурми добуває сонячну електроенергію для окупантів. Але чомусь мільйони отримав з нашого бюджету.
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29.05.2024 12:32 Відповісти
тому і дякуємо.
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29.05.2024 12:34 Відповісти

З мови зняли.
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29.05.2024 13:49 Відповісти
соромлюсь запитати - гугл-перекладачем користуэтесь? )
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29.05.2024 14:25 Відповісти
Ніт, лише ним надихаюсь .
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29.05.2024 14:26 Відповісти
циничные лжецы,а не в связи с запуском 2 блоков аэс???стекляшки дают кпд больше атома???лживые мрази
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29.05.2024 12:23 Відповісти
А як тариф піднімуть, так взагалі станеться чудо
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29.05.2024 12:23 Відповісти
Так вже..з 1 червня, якщо більше 100 квт - то по 4.8 грн..
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29.05.2024 12:33 Відповісти
енергетика чудесно зцілиться! Іісус неровово курить в стороні. Куди там його чудесам!
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29.05.2024 22:19 Відповісти
Язик, як помело!
"Укренерго" часом не кацапів інформує?
Мовчіть, бо накаркаєте біду ...
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29.05.2024 12:26 Відповісти
І ще забув додати,завдяки скупки населенням кітайских зарядних стаанцій.
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29.05.2024 12:26 Відповісти
Якщо сцаніну в очі лохторату направити на турбіну,то можна було б забезпечити світлом всю Європу.
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29.05.2024 12:33 Відповісти
А де ті спеціалісти і ескперти, які тут кричали, щоб знищити СЕС і перейти на атомну і теплову електроенергію? Води в рот набрали, чи зеленого лайна? Якби повернулися обличчям до людей, так сьогодні власники сонячних міністанцій забезпечували б себе електроенергією в першу чергу і ще б надлишки продавали державі не в розмірі 4%, а можливо і до 10%, а так півтора року не сплачували за видобуток електроенергію і левова частин відпала бажаючих будувати такі СЕС. Сьогодні так виходить, що вони потрібні?
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29.05.2024 12:36 Відповісти
Мій друг на своєму невеликому лісокомбінаті забезпечує мінімум 60% власного споживання і ще й немало в мережу продає!!!!
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29.05.2024 14:35 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, а що за проблема була ще до війни з росією, до широкомасштабного вторгнення, з зеленим тарифом та з ненабуттям поширення використання сонячної енергії домогосподарствами та нестворенням достатньої кількості СЕС?
Та які зараз є перепони для створення та спрощеня умов використання сончної енерегії?
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29.05.2024 12:40 Відповісти
Я там вище написав, що більше року не виплачували гроші власникам СЕС, вимагали поставити додткове обладнання та інше. Те обладнання не дешеве, але багато його поставили. Виплати були тільки в двох областях на 90%, це Миколаївська і ще якась, з решти людей просто знущалися, бо хтось з них, а таких багато, брали кредити в банках щоб побудувати СЕС і не мали можливості заплатити кожного місяця нароховані тіло кредиту, проценти і комісію. В банкаї їм нараховуваали більші суми і пені. Я знаю декількох знйомих, які взяли всі необхідні координти для закупки інвекторів і модулів, а потім побачили тиск і знущання держави над власниками, передумали і ніколи цього робити не будуть.
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29.05.2024 13:23 Відповісти
Це добре . А що буде взимку?
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29.05.2024 12:48 Відповісти
Так, взимку сонця стає все менше і менше, а такі місяці, як грудень і січень дадуть найменше генерації, бо дні найкоротші, а сонця найменше. Ще є вітрова електроенергія, але і тих власників чмирили, а ТЕСи, ГЕСи так і не захистили, хоча найом відчитався, що все зроблено і кудись пропали 9 мільярдів гривень, виділених на це.
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29.05.2024 13:26 Відповісти
взимку все буде погано, доки знову не піднімуть тариф.
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29.05.2024 22:21 Відповісти
Зелена Енергетика - ніби хороша і потрібна штука, але ось питання фінансів мене турбує. Панове фінансисти-енергетики, хто може пояснити а як тут організована фінансова сторона? Питання 1. За скільки ми (Держава) купує цю Зелену електроенергію? 2. За скільки купує цю електроенергію населення? 3. Яка доля цієї електроенергії 4. Чи настільки ми (Держава Україна) багата щоб бавитись у цю "Зелену електроенергію"?
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29.05.2024 13:12 Відповісти
Схоже, таки зє!-шобла міцно увірувала, що вони у владі назавжди.
Незабутній Шапкокрад теж у щось таке вірував...
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29.05.2024 13:51 Відповісти
 
 