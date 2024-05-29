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Тарифы на электроэнергию (2140) Укрэнерго (640) обесточивание (50)

Ситуация в энергосистеме улучшилась благодаря активной работе солнечных электростанций, - Укрэнерго

енергія,сонячна

Обесточиваний в течение суток не предвидится. Ситуация в энергосистеме улучшилась на фоне солнечной погоды, а также работе двух блоков АЭС, начавших работать после ремонта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Ночью в Ривненской области российским БПЛА был атакован энергообъект. Обесточились потребители, через 2 часа энергопитание было восстановлено", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение 29 мая не предусматриваются обесточивания, постольку, благодаря работе солнечных электростанций, ситуация улучшилась.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 18 821 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1700 МВт.

Читайте также: Эта зима будет непростой, возможны отключения света, - Кудрицкий

Почему отключают свет

Как сообщалось, с конца марта Россия возобновила массированные атаки на энергетические объекты в Украине. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипильская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Из-за дефицита мощности в результате обстрелов оператор энергосистемы НЭК "Укрэнерго" с начала мая начал ограничивать энергопитание промышленности, а с 14 мая ограничения электроснабжения распространили на бытовых потребителей.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупреждал, что ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на этой неделе, однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью.
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Топ комментарии
+5
Язик, як помело!
"Укренерго" часом не кацапів інформує?
Мовчіть, бо накаркаєте біду ...
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29.05.2024 12:26
+4
Брат шурми добуває сонячну електроенергію для окупантів. Але чомусь мільйони отримав з нашого бюджету.
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29.05.2024 12:32
+3
дякуємо брату шаурми.
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29.05.2024 12:22
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дякуємо брату шаурми.
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29.05.2024 12:22 Ответить
Брат шурми добуває сонячну електроенергію для окупантів. Але чомусь мільйони отримав з нашого бюджету.
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29.05.2024 12:32 Ответить
тому і дякуємо.
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29.05.2024 12:34 Ответить

З мови зняли.
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29.05.2024 13:49 Ответить
соромлюсь запитати - гугл-перекладачем користуэтесь? )
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29.05.2024 14:25 Ответить
Ніт, лише ним надихаюсь .
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29.05.2024 14:26 Ответить
циничные лжецы,а не в связи с запуском 2 блоков аэс???стекляшки дают кпд больше атома???лживые мрази
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29.05.2024 12:23 Ответить
А як тариф піднімуть, так взагалі станеться чудо
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29.05.2024 12:23 Ответить
Так вже..з 1 червня, якщо більше 100 квт - то по 4.8 грн..
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29.05.2024 12:33 Ответить
енергетика чудесно зцілиться! Іісус неровово курить в стороні. Куди там його чудесам!
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29.05.2024 22:19 Ответить
Язик, як помело!
"Укренерго" часом не кацапів інформує?
Мовчіть, бо накаркаєте біду ...
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29.05.2024 12:26 Ответить
І ще забув додати,завдяки скупки населенням кітайских зарядних стаанцій.
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29.05.2024 12:26 Ответить
Якщо сцаніну в очі лохторату направити на турбіну,то можна було б забезпечити світлом всю Європу.
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29.05.2024 12:33 Ответить
А де ті спеціалісти і ескперти, які тут кричали, щоб знищити СЕС і перейти на атомну і теплову електроенергію? Води в рот набрали, чи зеленого лайна? Якби повернулися обличчям до людей, так сьогодні власники сонячних міністанцій забезпечували б себе електроенергією в першу чергу і ще б надлишки продавали державі не в розмірі 4%, а можливо і до 10%, а так півтора року не сплачували за видобуток електроенергію і левова частин відпала бажаючих будувати такі СЕС. Сьогодні так виходить, що вони потрібні?
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29.05.2024 12:36 Ответить
Мій друг на своєму невеликому лісокомбінаті забезпечує мінімум 60% власного споживання і ще й немало в мережу продає!!!!
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29.05.2024 14:35 Ответить
Нагадайте, будь ласка, а що за проблема була ще до війни з росією, до широкомасштабного вторгнення, з зеленим тарифом та з ненабуттям поширення використання сонячної енергії домогосподарствами та нестворенням достатньої кількості СЕС?
Та які зараз є перепони для створення та спрощеня умов використання сончної енерегії?
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29.05.2024 12:40 Ответить
Я там вище написав, що більше року не виплачували гроші власникам СЕС, вимагали поставити додткове обладнання та інше. Те обладнання не дешеве, але багато його поставили. Виплати були тільки в двох областях на 90%, це Миколаївська і ще якась, з решти людей просто знущалися, бо хтось з них, а таких багато, брали кредити в банках щоб побудувати СЕС і не мали можливості заплатити кожного місяця нароховані тіло кредиту, проценти і комісію. В банкаї їм нараховуваали більші суми і пені. Я знаю декількох знйомих, які взяли всі необхідні координти для закупки інвекторів і модулів, а потім побачили тиск і знущання держави над власниками, передумали і ніколи цього робити не будуть.
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29.05.2024 13:23 Ответить
Це добре . А що буде взимку?
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29.05.2024 12:48 Ответить
Так, взимку сонця стає все менше і менше, а такі місяці, як грудень і січень дадуть найменше генерації, бо дні найкоротші, а сонця найменше. Ще є вітрова електроенергія, але і тих власників чмирили, а ТЕСи, ГЕСи так і не захистили, хоча найом відчитався, що все зроблено і кудись пропали 9 мільярдів гривень, виділених на це.
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29.05.2024 13:26 Ответить
взимку все буде погано, доки знову не піднімуть тариф.
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29.05.2024 22:21 Ответить
Зелена Енергетика - ніби хороша і потрібна штука, але ось питання фінансів мене турбує. Панове фінансисти-енергетики, хто може пояснити а як тут організована фінансова сторона? Питання 1. За скільки ми (Держава) купує цю Зелену електроенергію? 2. За скільки купує цю електроенергію населення? 3. Яка доля цієї електроенергії 4. Чи настільки ми (Держава Україна) багата щоб бавитись у цю "Зелену електроенергію"?
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29.05.2024 13:12 Ответить
Схоже, таки зє!-шобла міцно увірувала, що вони у владі назавжди.
Незабутній Шапкокрад теж у щось таке вірував...
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29.05.2024 13:51 Ответить
 
 