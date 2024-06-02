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Міноборони (7010) мобілізація (2873) оновлення (41)

Майже 1,5 млн військовозобов’язаних українців оновили свої облікові дані, - Міноборони

застосунок Резерв+

Приблизно 1,5 млн військовозобов’язаних українців вже оновили свої облікові дані онлайн, у ТЦК чи через ЦНАПи. Найчастіше українці вдавалися до застосунку "Резерв+".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Близько 1,5 млн українців вже успішно виконали цю вимогу закону (оновили облікові дані, - ред.). Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок "Резерв+"", - розповів речник.

Як нагадав Лазуткін, з 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться Qr-код і електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів.

Мобілізація та оновлення облікованих даних

Нагадаємо, 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. За оновленим законодавством, всі військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років повинні до 16 липня 2024 року оновити свої облікові дані. Тим, хто не зробить цього вчасно, загрожують штрафи.

Також повідомлялося, що військовозобов’язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої облікові дані в ТЦК упродовж 60 днів

Оновити дані можна через мобільний застосунок "Резерв+" або особисто у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг.

"Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн у реєстрі "Оберіг".

За даними Міноборони, з 18 травня понад 14 тисяч військовозобов'язаних вже оновили свої облікові дані онлайн. 

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Топ коментарі
+30
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02.06.2024 17:43
+22
Але чомусь оновлення через смартфон усім до сраки, бо його ніхто не визнає як документ і все одно змушують йти в ТЦК. Нахєра цей цирк?
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02.06.2024 18:01
+18
Серед них 98% тих, кому мобілізація не світить. Їм би дуже хотілося Батьківщину захищати, але троє дітей, державна служба, аспірантура, праця на АЗС тощо... Серед них, доречі, якраз багато любителів прострелювання колін клятим ухилянтам.

І якщо хтось думає, що скрін з Резерв+ чи витяг з ЦНАП на 100% захищає від бусифікації (принаймні до 17 липня), то ні. Про це вже є офіційні коментарі) А там якщо попадетеся однодумцям Вови Калаша, вони вам покажуть де раки зимують.
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02.06.2024 18:26
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02.06.2024 17:43 Відповісти
І ніхто їх не ловить і насилу в бус не пхає! Це тільки куройо..... про це волають!!!
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02.06.2024 17:54 Відповісти
Куройобе, розкажи це тим, кого з вулиці викрали.
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02.06.2024 18:43 Відповісти
У Лєнки чоловік мент по ходу.
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02.06.2024 19:26 Відповісти
поц
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02.06.2024 20:39 Відповісти
Та вони всі такі по ходу
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02.06.2024 22:36 Відповісти
Зразу видно, що ти один із тих крадених
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03.06.2024 10:16 Відповісти
"Резерв+" підтягує ВОС зі радянської строчки та ВЛК від 14 року, ще з АТО.
А в ТЦК немаленькі живі черги.
Хоча, знайшов номер телефону, набрав, спитав що за бардак такий з моїми даними?
Як почули що УБД та в якому підрозділі так чудесно провів останні два роки - пообіцяли не те, що зустріти без черги, але й зустріти урочисто ))) Натягну форму з усіма регаліями, поїду, трохи розважуся))
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02.06.2024 17:54 Відповісти
Им плевать на твои регалии... Они гребут всех, в том числе и с регалиями... И по второму и по третьему "кругу"...
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03.06.2024 00:41 Відповісти
Ти всерйоз вважаєш, що мене щось лякає? Нє, чесно? )))
Друже, знаєш, чим займаюся зараз, коли вже цивільний? Намагаюся повернутися на ті довоєнні рейки. Потроху сиджу, рахую заводи. Правда, поки що людям - не собі. Ну то така справа. Чи не щодня на зв'язку зі своїм батальйоном. Вгадай з трьох раз, хто саме допомагає з табелями, з рапортами, з усілякою обліковою фігньою? Шо можу - те роблю заочно.
І, все як завжди. Це вже не відпускає. Хош не хош, але маєш бути інструктором по стрілковці та тактиці на полігоні. Частенько дьоргають. Так що доводиться натягувати на себе повну снарягу (з броніка плити дістав, замінив на фанеру, щоб полегше - але нікому не кажи, ок?)
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03.06.2024 07:55 Відповісти
Не понимаю... Если , как ты говоришь, " те нічого не лякає" и "не отпускає" - то почему ты не в армии?! Почему не на контракте...?!
Это похоже или на чес или что это!?
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03.06.2024 09:32 Відповісти
"тупой і єщо тупєє". Бачив фільм? Про тебе. Звільнився. Дємбєль. Хоч фактично і по пораненню, але не за станом, по сімейним. А ти гуляй собі. Де я, а де ти, чучело? 20 місяців на нулі. На відміну від таких як ти.

І трендить же кацапською. Інших мов не знаєш? Української, наприклад? Русскоговорящая чєлюсть? Йди нахєр, чмо.
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03.06.2024 10:43 Відповісти
То есть БОЛЬШЕ ты воевать НЕ ХОЧЕШЬ, раз ты не там, хоть здоровье и позволяет ?!
Хорош герой-вояка...
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03.06.2024 11:45 Відповісти
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02.06.2024 18:00 Відповісти
Але чомусь оновлення через смартфон усім до сраки, бо його ніхто не визнає як документ і все одно змушують йти в ТЦК. Нахєра цей цирк?
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02.06.2024 18:01 Відповісти
Бо ніхто не знає скільки по факту людей в Україні, це просто щоб люди показали чи взагалі живі вони і може кого взагалі ніде нема і покаже себе і держава буде знати, що людина така є. Перепис населення ніхто не робив, бо виявиться, що українців трохи більше 30 лямів лишилося (до війни), а зараз аби 20 набралося, і перепис міг показати масштаби катастрофи демографічної, але цього не робити, то страшно, що винищили багато людей. Знайомий казав, що в село прислали повістки всім, тобто повістки прийшли навіть тим, кого вже давно нема живим, люди померли давно. Тобто на людей державі було настільки наплювати, що ніхто не моніторив де людина і чи жива вона взагалі. Наразі треба народжувати мінімум 3 дитини, щоб вирівняти ситуацію в плато хоча б. А зараз ситуація не те що про дітей, дорослим би якось себе прогодувати дивлячись на ціни, а ростити дітей в ібдноті чи взагалі сиріт мало хто хоче, по факту.

Перерахунок голів це просто робиться, щоб розуміти скільки можна ще взяти. А вигребти всіх, то завтра не буде ні маршруток, ні хліба, ні електрики - нічого. Депутати проводи, труби, гайки крутити не підуть.

В Україна останні мінімум 15 років політика 1 дитина = 1 родина, бо так підігнані доходи в країні, бо більшість на звичайній роботі не зможе собі дозволити більше 1 дитини. За часів юльки, то там за другу 80 000 грн, а за третю 120 000 грн давали, то ще трохи якось покращилося, а після вже пішло на спад.

Я працював електриком і по роботі обслуговували клініку, і найстрашніше, що приходять люди в шлюбі і робити АБОРТИ, родини в шлюбі. На запитання чому, то казали, що не можуть дозволити собі дитину фінансово, дуже дорого, залетіли і або бідність, або аборт, бо з.п. чоловіка середня і 3-4 людини на такі гроші не виживе, або це бідність. Хтось позбувається першої дитини, багато другу, або третю. Це катастрофа, люди в шлюбі вимушені позбуватися дитини, бо розуміють, що не вивезуть фінансово. Це факт і не новина, в будь який абортарій заходите і те саме вам скажуть, що багато таких і особливо зараз, люди через безвихідь позбуваються СВОЇХ дітей.
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02.06.2024 18:36 Відповісти
Все верно.
Один вопрос
Пациентки электрику рассказывали почему пришли делать аборт?
Вы осмотры проводили?
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02.06.2024 19:19 Відповісти
Нужно быть проще и достаточно просто делать свою работу и слушать и люди говорят. Так же если работать, то люди работающие прекрасно всё могут рассказать, не конкретно, а в общем. Всегда можна спросить: много ли абортов и получить в ответ - МНОГО, очередь. Это не нарушает ничего.

А ваш приколы подколы не смешные вообще.

Вы что не работаете, не нужно быть доктором, чтобы всё знать, на ресепшене все знают и те, кто принимает документы или ассистенты и т.д. Да уборщица знает почти всё и это не новость, но она же не делает операции или осмотры.

Людям рты не закрыть и не обязательно делать операции. В обычной больнице неделю полежать и хоть немного говорить с людьми, то будешь знать очень много, даже работать в больнице не нужно.

Чтобы знать о чем говорят люди, то достаточно просто слушать ...
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02.06.2024 19:38 Відповісти
А вам в голову ніколи не приходила думка, що лікарі можуть спілкуватись як і з медсестрами так і з тех.персоналом?
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02.06.2024 19:44 Відповісти
Да людина походу живе в бункері і ні з ким не спілкується, то для неї новина, що сидячі навіть в черзі люди між собою говорять і персонал говорить між собою і т.д. А запитати "чи багато абортів", то це не є конфіденційною інформацією, і отримати відповідь "багато" чи "мало".

Також робиш електриком роботу, а лікар приходит і каже: на завтра скільки там, а йому кажуть, що на завтра 6 наприклад. То і дурню понятно чого 6 в абортарії, 6 абортів (кількість від балди). Не треба бути лікарем, а треба просто слухати.

Мені особисто там було працювати дурно, дурно розуміти що там робиться, благо роботу виконав і далі на інші об'єкти.
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02.06.2024 20:06 Відповісти
Та які там шість. Через абортарій в базарний день можуть 30-40 абортес пройти. Правда це в містах-мільйонниках.
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02.06.2024 22:42 Відповісти
Це я писати не буду, але кому треба, то прекрасно це можна вияснити. Це знає навіть прибиральниця, яка працює в абортарії. Мені особисто було дурно, бо одне діло коли по зальоту і не бажана дитина, а інше діло коли люди в шлюбі мусять позбавлятися дитини, бо розуміють, що не вивезуть по грошах.
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03.06.2024 10:29 Відповісти
Можно уточнить...
Чей Крым?
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03.06.2024 00:20 Відповісти
А Крим яким боком до цього? Чи ти просто бухаєш ?
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03.06.2024 09:20 Відповісти
Крым юридически Украина, но сейчас он оккупирован рашей, которой своих земель пустых мало. Крым раше как кость в горле, просто глубинные народ не понимает в какую цену им обходится Крым по деньгам. Крым для раши как чемодан без ручки, тащить дорого и сложно, а бросить - то зачем было всё это делать.

НАТО уже может спать спокойно, Украина уже столько техники уработала у раши, что не одно десятилетие нужно на восстановление, а новое НАТОвское пока стоит целое и не тронутое. Один хлам Украине отдавали старый на утиль, который не жалко, а всё новое начищенное стоит на вооружении НАТО. Танки отдавали со снятой броней ... жалко бронепластин мля, сняли.

Что что, а НАТО уже ничего не угрожает и они себе там живут и отдыхают, но увы ценой украинцев и это очень печально.
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03.06.2024 12:43 Відповісти
.......і все одно змушують йти в ТЦК. Нахєра цей цирк?

Щоб полегшити роботу бусіфікаторам.)
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02.06.2024 18:43 Відповісти
Ви показуєте, що ви є і ви живий. А там вас вже можна і в ТЦК легально. Багато людей загинули, коли прийшли кацапи, багато безвісти зниклі і проходячи програму чи ЦНАП ви такий: ДА Я ЖИВИЙ, Я Є.
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02.06.2024 19:33 Відповісти
перепис заброньованих триває.
з цього 1.5 млн може 0,001% тих хто без броні оновив дані в застосунку і як дурачок видалив.
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02.06.2024 18:10 Відповісти
Та шо ви про то пишете кожен день. Зразу оновили ті в кого відстрочка, і далі всьо, крива затухає. Завтра напишете 1500001 оновив, і так далі...
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02.06.2024 18:12 Відповісти
Резерв+ за кордоном скачать неможливо.
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02.06.2024 18:13 Відповісти
До сраки той Резерв+. В черзі до військомату всеодно треба буде попаритися, а додаток, зроблений «на колінках» з гнилим захистом даних не хочеться юзати.
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02.06.2024 18:13 Відповісти
Хто не за відстрочкою приймають поза чергою. - правда ібажаючих нема.
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02.06.2024 19:03 Відповісти
Серед них 98% тих, кому мобілізація не світить. Їм би дуже хотілося Батьківщину захищати, але троє дітей, державна служба, аспірантура, праця на АЗС тощо... Серед них, доречі, якраз багато любителів прострелювання колін клятим ухилянтам.

І якщо хтось думає, що скрін з Резерв+ чи витяг з ЦНАП на 100% захищає від бусифікації (принаймні до 17 липня), то ні. Про це вже є офіційні коментарі) А там якщо попадетеся однодумцям Вови Калаша, вони вам покажуть де раки зимують.
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02.06.2024 18:26 Відповісти
Оновлюють дані " ті кому мобілізація не світить.... " не оновлюють пенсіонери, ухилянти та провокатори. Навіщо потрібна ця мобілізація? Нехай усе йде саме собою.
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02.06.2024 18:34 Відповісти
Ой, багато провокаторів якраз оновлює) Вони ж розряду тих, кому мобілізація не світить. Вони на державній службі.
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02.06.2024 18:37 Відповісти
А що це за мудак такий - вова калаш ?
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02.06.2024 20:04 Відповісти
Круть,я популярний серед істеричних тролів цензора , що намагаються зірвати мобілізацію . Але ж я не тцк, що мене боятися?
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02.06.2024 21:51 Відповісти
"серед істеричних тролів цензора , що намагаються зірвати мобілізацію" - гарно сказано) Наталія Мосейчук, то ви?
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02.06.2024 22:50 Відповісти
это всё ничто иное, как добровольная сдача себя в рабство тэцэкунам под видом несуществующего какого то долга
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02.06.2024 18:42 Відповісти
Останній раз був в ТЦК 18 квітня 2024 . Стало цікаво, відповідають мої дані в Резерв+ з війсково обліковими документами .27.05.24 скачав ,звірив, відповідають . До речи ,норма повідомлення про зміни в облікових даних в 7 денний термін була і раніше .
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02.06.2024 18:46 Відповісти
В мене не відповідає звання. Понизили. Але я офіцер запасу. Вік вже не той. Мали би автоматично зняти. В Резерві+ ще на обліку.
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02.06.2024 19:23 Відповісти
Першого розряду у військовому квитку зазначено.
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02.06.2024 19:24 Відповісти
Ну так вперед ,ти ж офіцер , присягав служити народу України ,а мені вже 54 роки ,але я не присягав ні совітському народу ,ні українському ,в моєму ще совітському воєнному білєті написано "годєн к нєстроєвой" і "нє служил" .
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02.06.2024 20:11 Відповісти
Офіцер запаса. Ти дурень. Я, по віку не прохожу і по здоров'ю. Пенсіонер.
А та, куй. Давай.
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04.06.2024 14:58 Відповісти
Стаття 28. Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі:

1. Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних.

2. Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

1) перший розряд - до 35 років;

2) другий розряд:

рядовий склад - до 40 років;

сержантський і старшинський склад:

сержанти і старшини - до 45 років;

прапорщики і мічмани - до 50 років.

3. Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за віком:

1) перший розряд:

молодший офіцерський склад - до 45 років;

старший офіцерський склад:

майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 50 років;

полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років;

вищий офіцерський склад - до 60 років;

2) другий розряд:

молодший офіцерський склад - до 50 років;

старший офіцерський склад:

майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 55 років;

полковник (капітан 1 рангу) - до 60 років;

вищий офіцерський склад - до 65 років.

4. Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.

5. Військовозобов'язані-жінки незалежно від присвоєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється: для осіб офіцерського складу - 50 років, для інших військовозобов'язаних-жінок - 40 років.
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02.06.2024 19:20 Відповісти
1. Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних.

2. Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

1) перший розряд - до 35 років;

2) другий розряд - до 60 років.

=====

4. Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі.

{Частина четверта статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2995-20 № 2995-IX від 21.03.2023 }

{Частину п'яту статті 28 виключено на підставі Закону https://protocol.ua/go/2397-19 № 2397-VIII від 05.04.2018 }
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02.06.2024 19:35 Відповісти
Ну так скоро третій розряд для пенсіонерів введуть - до 80 років. Ак кажуть дурням закон не писаний.
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02.06.2024 20:14 Відповісти
Слухай ти... пєнсіонер хрєнов!

Я теж 70-го року. Але на відміну від тебе майже 2 роки носило там, де вовки срати бояться. Яка до біса різниця, служив ти в РА строчку чи ні і що в тебе там написано в білому білеті.

Дикі собаки прийшли вбивати конкретно тебе. Твоїх дітей. Йдеш і воюєш. Я так і зробив. Спочатку в ТрО під Києвом. А потім понесла нелегка на Харків та Донбас.

Знаєш, чому? Тому що вважаю себе Чоловіком. І усі мої побратими Чоловіки. Є навіть такі, кому після 60-ти окремо продовжили контракт.

А от ти залишився. Тепер живи з цим. Онукам якусь придумай героїчну байку (в танку горів, кацапів зубами гриз, тощо)
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02.06.2024 20:25 Відповісти
Ну якщо ти здоровий як бик так і носись ,там де вовки срати бояться ,а я от залишився і живу з цим і нічого мені читати мораль , і не таких розумних бачив ,і придумувати байки мені нікому не потрібно ,бо немаю ні дітей ,ні онуків,А ти йди ще почитай мораль нашим заброньованим патріотам і заброньованим багатіям ,а також нашій бидлоеліті ,яка в кінці лютого 2022 втікла за кордон ,яким абсолютно наплювати на тебе ,бо для них ти (вибач за грубість ,але це правда життя) гарматне м"ясо.
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03.06.2024 16:28 Відповісти
Залишилось ше 8,5 млн ухилянтів.
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02.06.2024 19:27 Відповісти
Ага, а звідки відомо, що саме 8,5млн? зі стелі, приблизно на картах розкинули? Перепис населення ніхто не робив і ніхто не знає скільки реально в Україні людей, навіть з точністю до мільйона. Приблизно по сімках порахували людей, коли у одного може бути мінімум 2 сімки, а в середньому 4 сімки, бо сигналізація гараж + житло. По сімках там похибка +- 10 млн мінімум.

Бо якби зробили перепис, то стало би відомо скільки по факту людей в Україні. Останній перепис робився аж у 2001 році і після того забили, бо якщо зробити перепис, то виявиться, що людей лишилося 30 млн, а може і менше. А якщо людей менше, то менше треба і депутатів, чиновників, суддів, поліції і т.д.

А скорочувати ніхто нічого не хоче, бо це гроші і насиджені місця, тому і не проводять перепис + перепис покаже, що Україна вимирає величезними темпами і замість 52 млн лишилося в кращому разі 30млн. Дуже не зручна історія і тому перепис переносили більше 5 разів.

Можна намалювати і 20 млн ухилянтів, але чи є ці люди живі по факту, бо наразі вже зрозуміло, що кількість населення малювали зі стелі приблизно з величезною похибкою, але по факту що є, то ніхто нічого не знає, бо було плювати на людей, дівайся куди хочеш, ніхто про тебе не згадає, а згадали тільки поки почалася війна.

Повістки поприходили людям, які збухалися, скололися, від хвороби і вони вже мертві, а по реєстрах вони живими вважалися, звідти і 8,5млн ухилянтів.

Школи тотально закривають бо нема дітей, шкільний автобус вже дуже багато де ввели, але ухилянтів є валом, просто не реєструються і ховаються ... ну напевно так.

По статистиці Україна, це батьки і ОДНА дитина. У більшості родин одна дитина. А більше 60% молодих людей взагалі не мають дітей, бо страшно заводити дітей і дорого. Статистика є.
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03.06.2024 13:07 Відповісти
Ого скільки уклонистів в коментарях😆😆😆 надіюсь більшість таки візьмуть за яйця, особлививо 73% експерементаторів😁
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04.06.2024 17:39 Відповісти
Так, особливо отаких ботів-шавок багато, які працюють за гроші і пишуть по методичці. Нову не видали ще? а то якось банально вже.
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04.06.2024 18:10 Відповісти
Інфа про 20 млн українців це стара кацапська пропаганда, яку ще наші комуняки постіли. Відно в кацапстанані так нічого нового і не видумали для зриву мобілізації😏 все одно маскалям і ваті піста☝️
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04.06.2024 22:57 Відповісти
Не знаю як там і що кацапи, а по факту ніхто не знає скільки в Україні людей, бо останній перепис проводився в 2001-му. Зрив мобілізації, це кричати, що в Україні 40 лямів, а скільки по факту ніхто не знає. При цьому офіційна статистика каже, що 60% молоді дітей не мають, а 40%, що мають, то з них 60% мають ОДНУ дитину. То де взятися 40 лямів? видумали офіційну статистику України напевно? По банальній кількості споживачів елекроенергії і хліба видно, що нема 40 лямів, в кращому разі 30 лямів і то з великим натягом.

Наразі народжуваність від потрібної 30% від потрібної, це також офіційно і можна почитати, трошки краще було до війни, біля 50%.

Але кому то треба, що не зручно, то кацапи і іпсо, методичка стандартна у ботів, які роблять свою погану роботу. Що ти тут будеш писати про іпсо, то це людей не додасть. Перепис населення все б показав, але його не проводили більше 20 років. Це також іпсо?
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05.06.2024 00:26 Відповісти
По державній офіційній статистиці України нація українців помирає, бо для відродження нації треба мінімум 3 дитини в родині. Наразі 60% молодих родин не мають дітей взагалі, БО ДОРОГО дитину ростити. То це також іпсо? зрив мобілізації? То українські інститути зрив мобілізації роблять і всі новини і Шмигаль також, який це все казав.

Назар бот і читати українські державні сайти не вміє походу ... все іпсо, що не підходить по методичці.
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05.06.2024 00:34 Відповісти
Шмигаль ватная шестерка. Боти гапят в методичках☝️ интересно на кого я працюю?
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05.06.2024 22:45 Відповісти
Як тільки назвешся грибом, - одразу потрапиш в кошик. )))
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02.06.2024 19:46 Відповісти
Приходиш в цнап тебе посилають в тцк,нахіба такі закони додатки і покращення,які тупо для показухи!Чому маючи документи на відстрочку я мушу по кілька днів стояти в якихось чергах до того совкового тцк!?Бо толку мені з тих резервів і цнапів..!!
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03.06.2024 09:07 Відповісти
 
 