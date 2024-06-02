Майже 1,5 млн військовозобов’язаних українців оновили свої облікові дані, - Міноборони
Приблизно 1,5 млн військовозобов’язаних українців вже оновили свої облікові дані онлайн, у ТЦК чи через ЦНАПи. Найчастіше українці вдавалися до застосунку "Резерв+".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
"Близько 1,5 млн українців вже успішно виконали цю вимогу закону (оновили облікові дані, - ред.). Лідером за кількістю оновлень залишається мобільний застосунок "Резерв+"", - розповів речник.
Як нагадав Лазуткін, з 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться Qr-код і електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів.
Мобілізація та оновлення облікованих даних
Нагадаємо, 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. За оновленим законодавством, всі військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років повинні до 16 липня 2024 року оновити свої облікові дані. Тим, хто не зробить цього вчасно, загрожують штрафи.
Також повідомлялося, що військовозобов’язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої облікові дані в ТЦК упродовж 60 днів
Оновити дані можна через мобільний застосунок "Резерв+" або особисто у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг.
"Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн у реєстрі "Оберіг".
За даними Міноборони, з 18 травня понад 14 тисяч військовозобов'язаних вже оновили свої облікові дані онлайн.
Будь ласка, зачекайте...
А в ТЦК немаленькі живі черги.
Хоча, знайшов номер телефону, набрав, спитав що за бардак такий з моїми даними?
Як почули що УБД та в якому підрозділі так чудесно провів останні два роки - пообіцяли не те, що зустріти без черги, але й зустріти урочисто ))) Натягну форму з усіма регаліями, поїду, трохи розважуся))
Друже, знаєш, чим займаюся зараз, коли вже цивільний? Намагаюся повернутися на ті довоєнні рейки. Потроху сиджу, рахую заводи. Правда, поки що людям - не собі. Ну то така справа. Чи не щодня на зв'язку зі своїм батальйоном. Вгадай з трьох раз, хто саме допомагає з табелями, з рапортами, з усілякою обліковою фігньою? Шо можу - те роблю заочно.
І, все як завжди. Це вже не відпускає. Хош не хош, але маєш бути інструктором по стрілковці та тактиці на полігоні. Частенько дьоргають. Так що доводиться натягувати на себе повну снарягу (з броніка плити дістав, замінив на фанеру, щоб полегше - але нікому не кажи, ок?)
Это похоже или на чес или что это!?
І трендить же кацапською. Інших мов не знаєш? Української, наприклад? Русскоговорящая чєлюсть? Йди нахєр, чмо.
Хорош герой-вояка...
Перерахунок голів це просто робиться, щоб розуміти скільки можна ще взяти. А вигребти всіх, то завтра не буде ні маршруток, ні хліба, ні електрики - нічого. Депутати проводи, труби, гайки крутити не підуть.
В Україна останні мінімум 15 років політика 1 дитина = 1 родина, бо так підігнані доходи в країні, бо більшість на звичайній роботі не зможе собі дозволити більше 1 дитини. За часів юльки, то там за другу 80 000 грн, а за третю 120 000 грн давали, то ще трохи якось покращилося, а після вже пішло на спад.
Я працював електриком і по роботі обслуговували клініку, і найстрашніше, що приходять люди в шлюбі і робити АБОРТИ, родини в шлюбі. На запитання чому, то казали, що не можуть дозволити собі дитину фінансово, дуже дорого, залетіли і або бідність, або аборт, бо з.п. чоловіка середня і 3-4 людини на такі гроші не виживе, або це бідність. Хтось позбувається першої дитини, багато другу, або третю. Це катастрофа, люди в шлюбі вимушені позбуватися дитини, бо розуміють, що не вивезуть фінансово. Це факт і не новина, в будь який абортарій заходите і те саме вам скажуть, що багато таких і особливо зараз, люди через безвихідь позбуваються СВОЇХ дітей.
Один вопрос
Пациентки электрику рассказывали почему пришли делать аборт?
Вы осмотры проводили?
А ваш приколы подколы не смешные вообще.
Вы что не работаете, не нужно быть доктором, чтобы всё знать, на ресепшене все знают и те, кто принимает документы или ассистенты и т.д. Да уборщица знает почти всё и это не новость, но она же не делает операции или осмотры.
Людям рты не закрыть и не обязательно делать операции. В обычной больнице неделю полежать и хоть немного говорить с людьми, то будешь знать очень много, даже работать в больнице не нужно.
Чтобы знать о чем говорят люди, то достаточно просто слушать ...
Також робиш електриком роботу, а лікар приходит і каже: на завтра скільки там, а йому кажуть, що на завтра 6 наприклад. То і дурню понятно чого 6 в абортарії, 6 абортів (кількість від балди). Не треба бути лікарем, а треба просто слухати.
Мені особисто там було працювати дурно, дурно розуміти що там робиться, благо роботу виконав і далі на інші об'єкти.
Чей Крым?
НАТО уже может спать спокойно, Украина уже столько техники уработала у раши, что не одно десятилетие нужно на восстановление, а новое НАТОвское пока стоит целое и не тронутое. Один хлам Украине отдавали старый на утиль, который не жалко, а всё новое начищенное стоит на вооружении НАТО. Танки отдавали со снятой броней ... жалко бронепластин мля, сняли.
Что что, а НАТО уже ничего не угрожает и они себе там живут и отдыхают, но увы ценой украинцев и это очень печально.
Щоб полегшити роботу бусіфікаторам.)
з цього 1.5 млн може 0,001% тих хто без броні оновив дані в застосунку і як дурачок видалив.
І якщо хтось думає, що скрін з Резерв+ чи витяг з ЦНАП на 100% захищає від бусифікації (принаймні до 17 липня), то ні. Про це вже є офіційні коментарі) А там якщо попадетеся однодумцям Вови Калаша, вони вам покажуть де раки зимують.
А та, куй. Давай.
1. Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних.
2. Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:
1) перший розряд - до 35 років;
2) другий розряд:
рядовий склад - до 40 років;
сержантський і старшинський склад:
сержанти і старшини - до 45 років;
прапорщики і мічмани - до 50 років.
3. Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за віком:
1) перший розряд:
молодший офіцерський склад - до 45 років;
старший офіцерський склад:
майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 50 років;
полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років;
вищий офіцерський склад - до 60 років;
2) другий розряд:
молодший офіцерський склад - до 50 років;
старший офіцерський склад:
майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 55 років;
полковник (капітан 1 рангу) - до 60 років;
вищий офіцерський склад - до 65 років.
4. Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.
5. Військовозобов'язані-жінки незалежно від присвоєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється: для осіб офіцерського складу - 50 років, для інших військовозобов'язаних-жінок - 40 років.
2. Військовозобов'язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:
1) перший розряд - до 35 років;
2) другий розряд - до 60 років.
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4. Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі.
{Частина четверта статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом https://protocol.ua/go/2995-20 № 2995-IX від 21.03.2023 }
{Частину п'яту статті 28 виключено на підставі Закону https://protocol.ua/go/2397-19 № 2397-VIII від 05.04.2018 }
Я теж 70-го року. Але на відміну від тебе майже 2 роки носило там, де вовки срати бояться. Яка до біса різниця, служив ти в РА строчку чи ні і що в тебе там написано в білому білеті.
Дикі собаки прийшли вбивати конкретно тебе. Твоїх дітей. Йдеш і воюєш. Я так і зробив. Спочатку в ТрО під Києвом. А потім понесла нелегка на Харків та Донбас.
Знаєш, чому? Тому що вважаю себе Чоловіком. І усі мої побратими Чоловіки. Є навіть такі, кому після 60-ти окремо продовжили контракт.
А от ти залишився. Тепер живи з цим. Онукам якусь придумай героїчну байку (в танку горів, кацапів зубами гриз, тощо)
Бо якби зробили перепис, то стало би відомо скільки по факту людей в Україні. Останній перепис робився аж у 2001 році і після того забили, бо якщо зробити перепис, то виявиться, що людей лишилося 30 млн, а може і менше. А якщо людей менше, то менше треба і депутатів, чиновників, суддів, поліції і т.д.
А скорочувати ніхто нічого не хоче, бо це гроші і насиджені місця, тому і не проводять перепис + перепис покаже, що Україна вимирає величезними темпами і замість 52 млн лишилося в кращому разі 30млн. Дуже не зручна історія і тому перепис переносили більше 5 разів.
Можна намалювати і 20 млн ухилянтів, але чи є ці люди живі по факту, бо наразі вже зрозуміло, що кількість населення малювали зі стелі приблизно з величезною похибкою, але по факту що є, то ніхто нічого не знає, бо було плювати на людей, дівайся куди хочеш, ніхто про тебе не згадає, а згадали тільки поки почалася війна.
Повістки поприходили людям, які збухалися, скололися, від хвороби і вони вже мертві, а по реєстрах вони живими вважалися, звідти і 8,5млн ухилянтів.
Школи тотально закривають бо нема дітей, шкільний автобус вже дуже багато де ввели, але ухилянтів є валом, просто не реєструються і ховаються ... ну напевно так.
По статистиці Україна, це батьки і ОДНА дитина. У більшості родин одна дитина. А більше 60% молодих людей взагалі не мають дітей, бо страшно заводити дітей і дорого. Статистика є.
Наразі народжуваність від потрібної 30% від потрібної, це також офіційно і можна почитати, трошки краще було до війни, біля 50%.
Але кому то треба, що не зручно, то кацапи і іпсо, методичка стандартна у ботів, які роблять свою погану роботу. Що ти тут будеш писати про іпсо, то це людей не додасть. Перепис населення все б показав, але його не проводили більше 20 років. Це також іпсо?
Назар бот і читати українські державні сайти не вміє походу ... все іпсо, що не підходить по методичці.