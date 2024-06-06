Відправлення французьких інструкторів до України не є питанням табу, - прем’єр Атталь

Франція "не має планів" щодо відправлення французьких військ в Україну. Водночас направлення інструкторів до Києва - це питання, яке "не є табу".

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sud Ouest.

"Існує простий спосіб закінчити цю війну, і це якщо Росія виведе війська, які вона направила в Україну в лютому 2022 року, тому що саме росіяни несуть відповідальність за ескалацію", - наголосив він.

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Атталь також порушив питання підтримки України з боку Франції.

"Ми робимо це тому, що вони борються за цінності, які ми захищаємо. Свободу, демократію, цінності, за які люди, які не були французами, молоді люди, прийшли боротися за нас", - додав прем'єр Франції.

Відправлення французьких інструкторів в Україну

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

Після цього французьке Міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.

У Міноборони України пізніше уточнили, що дискусії щодо цього продовжуються, а Україна наразі просто готує документи, "щоб не витрачати час на погодження бюрократичних моментів", коли рішення ухвалять.

Президент Франції Емманюель Макрон прагне створити коаліцію європейських країн, які будуть не проти направити військових інструкторів в Україну для навчання майбутніх бійців ЗСУ.

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