Отправка французских инструкторов в Украину не является вопросом табу, - премьер Атталь

Франция "не имеет планов" по отправке французских войск в Украину. В то же время направление инструкторов в Киев - это вопрос, который "не является табу".

Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sud Ouest.

"Существует простой способ закончить эту войну, и это если Россия выведет войска, которые она направила в Украину в феврале 2022 года, потому что именно россияне несут ответственность за эскалацию", - подчеркнул он.

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Атталь также поднял вопрос поддержки Украины со стороны Франции.

"Мы делаем это потому, что они борются за ценности, которые мы защищаем. Свободу, демократию, ценности, за которые люди, которые не были французами, молодые люди, пришли бороться за нас", - добавил премьер Франции.

Отправка французских инструкторов в Украину

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, "которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

После этого французское Минобороны заявило, что отправка инструкторов в Украину еще обсуждается.

В Минобороны Украины позже уточнили, что дискуссии по этому поводу продолжаются, а Украина пока просто готовит документы, "чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов", когда решение примут.

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится создать коалицию европейских стран, которые будут не против направить военных инструкторов в Украину для обучения будущих бойцов ВСУ.

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