Коментар ТЦК щодо бійки з медиками в Одесі: Люди в медичній формі відмовилися надати документи, що підтверджують приналежність до системи охорони здоров’я
В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент біля Київського РТЦК та СП за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук установи.
Зазначається, що 11 червня 2024 року мобільна група оповіщення, до складу якої входили представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та поліції, проводила перевірку облікових документів у громадян.
Один з громадян відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. У зв’язку з цим, представники поліції, разом з військовослужбовцями Київського РТЦК та СП міста Одеса, здійснили адміністративне затримання цієї особи і доставили до Київського РТЦК та СП міста Одеса для оновлення облікових даних, як того вимагає закон.
"Через годину після цього, до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина, і наполягали на його госпіталізації. Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями військово-лікарської комісії. Проте, на запит представників Київського РТЦК та СП, надати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров’я, вони відмовилися", - йдеться в повідомленні.
Тому у військовослужбовців виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії.
Представники Київського РТЦК та СП міста Одеса викликали представників поліції на місце інциденту.
"Правоохоронцям, які прибули, також не було надано документів, що підтверджують приналежність цих осіб до системи охорони здоров’я. У зв'язку з цим вони були затримані для надання пояснень. Після цього, затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито "силове утримання представників екстреної служби" посадовими особами Київського РТЦК та СП міста Одеса", - зазначають в центрі комплектування.
Згодом на місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. В результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби.
Як писав Цензор.НЕТ, що в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.
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В США по двум новостным каналам показали видео драки парамедиков с военными!
Остановите Вову! Вове надо выйти!!!
За ним придёт уже реальный диктатор - А. Ермак.
Он уже всё к этому подготовил. Осталось только и всего, отодвинуть Вову.
Но ситуация как раз таки наоборот...-снова побили человека в застенках ТЦК и вызвали медиков,те оказались правильными,настоящими честными гражданами и отказались фиксировать очередной "приступ эпилепсии" В итоге-вот что получилось..Позорище блд... на весь мир.
Пацанчика ********* и затащили в тцк. Он начал терять сознание, «уходить», военные испугались что он подохнет маленько и вызвали скорую. Пацанчика запугали чтоб меньше трындел про побои, а то «момэнто морэ!!» Когда медики решили забрать терпилу с явным сотрясением мозга, вояки решили что инфу разнесут по прессе, и лучше медиков закрыть сразу. «У вас удостоверений нет, и вообще мы не в 103 звонили, а дяде Васе, а че скорая приехала - ваащее не понимаем. Короче мы вас задерживаем!» Про регистрацию вызова скорой в 103 они ессно не подумали, военным много думать не положено. Врачи несколько часов созванивались с начальством и коллегами, в итоге к тцк съехались скорые, начали гудеть сиренами. Тихо закрыть врачей не вышло, пришлось отпустить.
Теперь вояки отмазываются как могут, скажут пацанчик по пути в тцк сам бился головой об столбы и избивал себя с неимоверной жестокостью.
А вот на днях же случай. Мужика пьяного притащили в тцк ночью, ему поплохело, типа хотели отвезти домой. Но мужик решил сам типа остаться в тцк до утра - ну мудила короче, занимает место страждущих воевать. Плату за ночлег с таких брать надо! Его нежно уложили спать, спели колыбельную. И тут у мужика от перепоя видимо началась эпилепсия, он упал, много раз ударился об пол, в итоге умер. Умер от того что сильно бился об пол. Ну так тцк считают. Раньше эпилепсии у мужика не было, она по закону подлости появилась ночью в тцк. Ггггг.
»Штрак-Циммерманн раскритиковала тот факт, что Бундесвер десятилетиями не регистрировал солдат, ушедших с активной службы в резерв: "Если бы мы могли привлечь хотя бы половину из них в качестве резервистов с их соответствующими знаниями, это было бы невероятным достоянием".
але чомусь ніхто не пояснив, хто викликав бригаду "парамедиків", навіщо викликав чи правда то парамедики, чи інша бригада хзна кого.