Коментар ТЦК щодо бійки з медиками в Одесі: Люди в медичній формі відмовилися надати документи, що підтверджують приналежність до системи охорони здоров’я

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент біля Київського РТЦК та СП за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук установи.

Зазначається, що 11 червня 2024 року мобільна група оповіщення, до складу якої входили представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та поліції, проводила перевірку облікових документів у громадян.

Один з громадян відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. У зв’язку з цим, представники поліції, разом з військовослужбовцями Київського РТЦК та СП міста Одеса, здійснили адміністративне затримання цієї особи і доставили до Київського РТЦК та СП міста Одеса для оновлення облікових даних, як того вимагає закон.

"Через годину після цього, до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина, і наполягали на його госпіталізації. Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями військово-лікарської комісії. Проте, на запит представників Київського РТЦК та СП, надати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров’я, вони відмовилися", - йдеться в повідомленні.

Тому у військовослужбовців виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії.

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Представники Київського РТЦК та СП міста Одеса викликали представників поліції на місце інциденту.

"Правоохоронцям, які прибули, також не було надано документів, що підтверджують приналежність цих осіб до системи охорони здоров’я. У зв'язку з цим вони були затримані для надання пояснень. Після цього, затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито "силове утримання представників екстреної служби" посадовими особами Київського РТЦК та СП міста Одеса", - зазначають в центрі комплектування.

Згодом на місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. В результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби.

Як писав Цензор.НЕТ, що в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

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