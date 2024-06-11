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Коментар ТЦК щодо бійки з медиками в Одесі: Люди в медичній формі відмовилися надати документи, що підтверджують приналежність до системи охорони здоров’я

В Одеському ТЦК розповіли чому відбулася бійка з медиками

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент біля Київського РТЦК та СП за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук установи.

Зазначається, що 11 червня 2024 року мобільна група оповіщення, до складу якої входили представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та поліції, проводила перевірку облікових документів у громадян.

Один з громадян відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. У зв’язку з цим, представники поліції, разом з військовослужбовцями Київського РТЦК та СП міста Одеса, здійснили адміністративне затримання цієї особи і доставили до Київського РТЦК та СП міста Одеса для оновлення облікових даних, як того вимагає закон.

"Через годину після цього, до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина, і наполягали на його госпіталізації. Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями військово-лікарської комісії. Проте, на запит представників Київського РТЦК та СП, надати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров’я, вони відмовилися", - йдеться в повідомленні.

Тому у військовослужбовців виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії.

Читайте: ТЦК про бійку з медиками в Одесі: встановлюємо детальні обставини події

Представники Київського РТЦК та СП міста Одеса викликали представників поліції на місце інциденту.

"Правоохоронцям, які прибули, також не було надано документів, що підтверджують приналежність цих осіб до системи охорони здоров’я. У зв'язку з цим вони були затримані для надання пояснень. Після цього, затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито "силове утримання представників екстреної служби" посадовими особами Київського РТЦК та СП міста Одеса", - зазначають в центрі комплектування.

Згодом на місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. В результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби.

Як писав Цензор.НЕТ, що в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

Також дивіться: У Харківському ТЦК прокоментували відео з бійкою цивільних та представників центру комплектування: "Були змушені захищатися". ВIДЕО

Автор: 

бійка (740) конфлікт (444) Одеса (5470) ТЦК та СП (577)


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Топ коментарі
+69
Дуже тупа да дурна відмазка-ну як і більшість працівників тцк...
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11.06.2024 19:42
+50
Наступного разу нехай лікарі спитають, чи є в них довідки про щеплення від кору та сказу, а не допомогу надають
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11.06.2024 19:42
+46
...здається що праціники тцк досягли дна але ні-кожного наступного разу вони стукають з низу...
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11.06.2024 19:46
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Сторінка 4 з 4
Керівництво ТЦК, якщо у вас є честь, то краще пустіть собі кулю в лоб. Держати таких керівників-брехунів в обласному центрі, це ганьба Україні. Правда, що не такі страшні кацапські воші, як свої гниди.
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12.06.2024 01:30 Відповісти
А кто в курсе медики на скорой имеют при себе удостоверения медиков?! Возят их с собой?
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12.06.2024 03:19 Відповісти
Еге ж,то вони таксують на машинах швидких...А коли швидкі приїжджають на приліт ракети - теж перевірятимуть документи????
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12.06.2024 06:22 Відповісти
Да. Обязательно.
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12.06.2024 09:02 Відповісти
Вы звоните в 103, требуете быстро скорую. Вам совсем хреново. Дело на секунды. Представил: на пороге медики, вы сначала проверяете удостоверения. Та не, это самозванцы в халатах с чемоданчиками. А скорая это хлебовозка, просто кресты нарисованы и стрены налеплены ))
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12.06.2024 10:41 Відповісти
ТЦК стали просто бандой беспредельщиков
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12.06.2024 07:48 Відповісти
Это уже дно!!!! Все про-российские паблики пестрят этими фото и видео!!
В США по двум новостным каналам показали видео драки парамедиков с военными!
Остановите Вову! Вове надо выйти!!!
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12.06.2024 09:00 Відповісти
Сесть ему надо а не "выйти"
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12.06.2024 10:11 Відповісти
Нуу одно другому не мешает...
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12.06.2024 10:42 Відповісти
Давайте реально и честно, без иллюзий. Никогда и никуда он не сядет.
За ним придёт уже реальный диктатор - А. Ермак.
Он уже всё к этому подготовил. Осталось только и всего, отодвинуть Вову.
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12.06.2024 10:49 Відповісти
Интересно выходит, чувак за час прошёл ВЛК и шо характерно никаких заболеваний не выявлено. Хоть бы думали шо трындеть
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12.06.2024 09:06 Відповісти
Ну да, кроме легкого сотрясения мозга ниче не нашли. Вот щас скорая приедет, подтвердит симуляцию пацанчика, и на войну его )
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12.06.2024 10:43 Відповісти
ТЦК молодці. Жаль що не мають змоги стріляти по ухилянтах і козлах у формі парамедиків. Я бт дав їм таку нагоду. Згоден, що Зє бовдур, але ви ж його обрали, хіба ні? Ой, токо нє нада, шо ви парахаботи!
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12.06.2024 09:07 Відповісти
Парамедики козли, цікаво чому? Козел тут один - це ти, тцкашний бовдуре.... А з приводу стріляння - повернися з роботи в тцк, там тобі дружина наказала відро зі сміттям винести, а ти забув. Стрілок карманний.
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12.06.2024 10:42 Відповісти
завали своє оте ото...рот, сцикло. знайшлов укромноє мєстєчко в погребі? тцк їх, бач, ображає. так сходи сам і все вирішиться, ніхто не буде ображати
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17.06.2024 10:05 Відповісти
Ага. Приезжает скорая к тцкашнику. Он по пьяни расстреливает бригаду. "А че они... а че они вааще?!! Ксивы не показали, халаты не по форме А-345У.005/56666. Рррастрэлять!!"
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12.06.2024 10:46 Відповісти
І взагалі варто поставити крапку в темі постріляти по громадянах. Особливо гарячим головешкам не зайве буде нагадати, що якось в 13-14 роках був тут уже один стрілець. То варто подумати над його долею. Але ж то проблема, бо треба мати чим думати. І зрозуміти врешті, що відбираючи життя в людини, яка не несе тобі жодної загрози, ти сам себе ставиш поза законом. З усима витікаючими наслідками.
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12.06.2024 10:57 Відповісти
варто поставити крапку щодо тцк, яке всіх сцикливих ображає. їх 6000 на всю україну, 47% поранені на фронті . а ви сонмами ховаєтесь пд маминими цицями. сороміття.
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17.06.2024 10:07 Відповісти
Офіцер Дмитро Савченко: "Бачу, як люди виживають на війні і яка релаксова атмосфера панує в умовно тилових містах, де взагалі ні в чому собі не відмовляють" Джерело:
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17.06.2024 10:18 Відповісти
Они смотрю вообще дебилы полные...Кого туда понабирали.Приехала бригада скорой помощи,но типа не предоставила дятлам документам,что они медики..Вы просто вдумайтесь в это...!! Конечно,в этой стране кто угодно разъезжает на скорых и только и норовят проникнуть в святой ТЦКшный граааль и распять пузатых мальчиков-беспредельщиков.По ходу,власть захватили психи и ненормальные в этой стране окончательно...Тошнит уже от всей этой помойки
Но ситуация как раз таки наоборот...-снова побили человека в застенках ТЦК и вызвали медиков,те оказались правильными,настоящими честными гражданами и отказались фиксировать очередной "приступ эпилепсии" В итоге-вот что получилось..Позорище блд... на весь мир.
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12.06.2024 09:26 Відповісти
ну хоть не сказали, що це знято на ТОТ і на тому вже можна подякувати
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12.06.2024 09:47 Відповісти
Думаю медикам тцкники дали указание "помазать побитого зеленкой и убираться на", а они решили что сотрясение мозга не лечится зеленкой. Странные медики! )
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12.06.2024 10:48 Відповісти
Лять... отмазка как будто под диктовку из кремля.Но уже не говорят шо то видео фейк...Реально бесит название Группы Оповещения.
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12.06.2024 09:34 Відповісти
Повага медичним Працівникам !!!
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12.06.2024 09:56 Відповісти
Виявляється, зі щирих українців теж не погані вертухаї. Ну і виборці безмозглі. Ось така ми нація
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12.06.2024 09:56 Відповісти
Це початок, буде ще гірше відношення до цих тецекунів
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12.06.2024 09:57 Відповісти
Распустить и переформатировать в рекрутинговые центры. Личный состав на пополнение действующих частей.
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12.06.2024 10:01 Відповісти
їх всього 6000. 47% поранені, після фронту. думаю, поповнення не ними має бути, а такими як ти, Алексе
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17.06.2024 10:12 Відповісти
Нехилые дебаты тут, ого.
Пацанчика ********* и затащили в тцк. Он начал терять сознание, «уходить», военные испугались что он подохнет маленько и вызвали скорую. Пацанчика запугали чтоб меньше трындел про побои, а то «момэнто морэ!!» Когда медики решили забрать терпилу с явным сотрясением мозга, вояки решили что инфу разнесут по прессе, и лучше медиков закрыть сразу. «У вас удостоверений нет, и вообще мы не в 103 звонили, а дяде Васе, а че скорая приехала - ваащее не понимаем. Короче мы вас задерживаем!» Про регистрацию вызова скорой в 103 они ессно не подумали, военным много думать не положено. Врачи несколько часов созванивались с начальством и коллегами, в итоге к тцк съехались скорые, начали гудеть сиренами. Тихо закрыть врачей не вышло, пришлось отпустить.
Теперь вояки отмазываются как могут, скажут пацанчик по пути в тцк сам бился головой об столбы и избивал себя с неимоверной жестокостью.
А вот на днях же случай. Мужика пьяного притащили в тцк ночью, ему поплохело, типа хотели отвезти домой. Но мужик решил сам типа остаться в тцк до утра - ну мудила короче, занимает место страждущих воевать. Плату за ночлег с таких брать надо! Его нежно уложили спать, спели колыбельную. И тут у мужика от перепоя видимо началась эпилепсия, он упал, много раз ударился об пол, в итоге умер. Умер от того что сильно бился об пол. Ну так тцк считают. Раньше эпилепсии у мужика не было, она по закону подлости появилась ночью в тцк. Ггггг.
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12.06.2024 10:05 Відповісти
те пацанчікі і мужикі малти б самі сходити в тцк і такої б ганьби не мали.
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17.06.2024 10:13 Відповісти
Якщо на вас нападе "т-ц-к"( банд формування рф, титухани, беркутня) - #башьте їх, ви маєте право на самозахист ( для громадян , яки поважають кримінальний кодекс) стаття 36 ККУ, стаття 27 Конституції про самозахист.
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12.06.2024 10:13 Відповісти
Медики Швидкої завжди мали позитивний імідж. Зараз - це взагалі приклад для наслідування для всієї Нації. Такої взаємопідтримки дуже не вистачає населенню, що тільки й робить що гризеться між собою.
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12.06.2024 10:21 Відповісти
І взагалі варто поставити крапку в темі постріляти по громадянах. Особливо гарячим головешкам не зайве буде нагадати, що якось в 13-14 роках був тут уже один стрілець. То варто подумати над його долею. Але ж то проблема, бо треба мати чим думати. І зрозуміти врешті, що відбираючи життя в людини, яка не несе тобі жодної загрози, ти сам себе ставиш поза законом. З усима витікаючими наслідками.
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12.06.2024 11:00 Відповісти
ТЦК перетворилось на якесь бадитське угрупування,б'ють людей на вулицях,викрадають людей пакують їх в бусікі,знущаються у відділенях.Так не можна поводити себе з Українцями,Українці не скоти і можуть відповісти дуже сурово,не доводіть до гріха
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12.06.2024 11:04 Відповісти
Єто позор какой то....
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12.06.2024 11:12 Відповісти
Ганьба!!!
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12.06.2024 12:02 Відповісти
Гермения хочет призвать резервистов - обученных воевать спецов. Мы ловим на улице гражданских. Может пора чет менять?
»Штрак-Циммерманн раскритиковала тот факт, что Бундесвер десятилетиями не регистрировал солдат, ушедших с активной службы в резерв: "Если бы мы могли привлечь хотя бы половину из них в качестве резервистов с их соответствующими знаниями, это было бы невероятным достоянием".
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25.06.2024 01:21 Відповісти
врешті, сцикунів зрозуміло, вони будуть дідька лисого захищати і до усьору бути проти ТЦК, бо не дай Бог родінку защіщать, а мама каже, що я один такий, шо мені служит не можна. тільки умовно і в мірноє врємя.
але чомусь ніхто не пояснив, хто викликав бригаду "парамедиків", навіщо викликав чи правда то парамедики, чи інша бригада хзна кого.
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03.07.2024 11:14 Відповісти
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