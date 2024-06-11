Комментарий ТЦК по поводу драки с медиками в Одессе: Люди в медицинской форме отказались предоставить документы, подтверждающие принадлежность к системе здравоохранения

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент возле Киевского РТЦК и СП с участием военнослужащих и представителей скорой медицинской помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук учреждения.

Отмечается, что 11 июня 2024 года мобильная группа оповещения, в состав которой входили представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и полиции, проводила проверку учетных документов у граждан.

Один из граждан отказался предоставить документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы. В связи с этим, представители полиции, вместе с военнослужащими Киевского РТЦК и СП города Одесса, осуществили административное задержание этого лица и доставили в Киевский РТЦК и СП города Одесса для обновления учетных данных, как того требует закон.

"Через час после этого в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи. Они утверждали, что прибыли на вызов ранее доставленного в РТЦК и СП гражданина, и настаивали на его госпитализации. Эти лица ссылались на диагноз, который ранее не был подтвержден врачами военно-врачебной комиссии. Однако, на запрос представителей Киевского РТЦК и СП, предоставить документы, которые бы подтвердили их принадлежность к системе здравоохранения, они отказались", - говорится в сообщении.

Поэтому у военнослужащих возникло подозрение, что прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии.

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Представители Киевского РТЦК и СП города Одесса вызвали представителей полиции на место инцидента.

"Прибывшим правоохранителям также не были предоставлены документы, подтверждающие принадлежность этих лиц к системе здравоохранения. В связи с этим они были задержаны для дачи объяснений. После этого задержанные лица позвонили на линию "103" и сообщили о якобы "силовом удержании представителей экстренной службы" должностными лицами Киевского РТЦК и СП города Одесса", - отмечают в центре комплектования.

Впоследствии на место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, которые спровоцировали драку. В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и представители экстренной службы.

Как писал Цензор.НЕТ, что в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

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