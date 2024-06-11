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Комментарий ТЦК по поводу драки с медиками в Одессе: Люди в медицинской форме отказались предоставить документы, подтверждающие принадлежность к системе здравоохранения

В Одеському ТЦК розповіли чому відбулася бійка з медиками

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент возле Киевского РТЦК и СП с участием военнослужащих и представителей скорой медицинской помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук учреждения.

Отмечается, что 11 июня 2024 года мобильная группа оповещения, в состав которой входили представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и полиции, проводила проверку учетных документов у граждан.

Один из граждан отказался предоставить документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы. В связи с этим, представители полиции, вместе с военнослужащими Киевского РТЦК и СП города Одесса, осуществили административное задержание этого лица и доставили в Киевский РТЦК и СП города Одесса для обновления учетных данных, как того требует закон.

"Через час после этого в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи. Они утверждали, что прибыли на вызов ранее доставленного в РТЦК и СП гражданина, и настаивали на его госпитализации. Эти лица ссылались на диагноз, который ранее не был подтвержден врачами военно-врачебной комиссии. Однако, на запрос представителей Киевского РТЦК и СП, предоставить документы, которые бы подтвердили их принадлежность к системе здравоохранения, они отказались", - говорится в сообщении.

Поэтому у военнослужащих возникло подозрение, что прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии.

Читайте также: ТЦК о драке с медиками в Одессе: устанавливаем подробные обстоятельства происшествия

Представители Киевского РТЦК и СП города Одесса вызвали представителей полиции на место инцидента.

"Прибывшим правоохранителям также не были предоставлены документы, подтверждающие принадлежность этих лиц к системе здравоохранения. В связи с этим они были задержаны для дачи объяснений. После этого задержанные лица позвонили на линию "103" и сообщили о якобы "силовом удержании представителей экстренной службы" должностными лицами Киевского РТЦК и СП города Одесса", - отмечают в центре комплектования.

Впоследствии на место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, которые спровоцировали драку. В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и представители экстренной службы.

Как писал Цензор.НЕТ, что в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

Смотрите также: В Харьковском ТЦК прокомментировали видео с дракой гражданских и представителей центра комплектования: "Были вынуждены защищаться". ВИДЕО

Автор: 

драка (2021) конфликт (830) Одесса (7890) ТЦК (530)


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Топ комментарии
+69
Дуже тупа да дурна відмазка-ну як і більшість працівників тцк...
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11.06.2024 19:42
+50
Наступного разу нехай лікарі спитають, чи є в них довідки про щеплення від кору та сказу, а не допомогу надають
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11.06.2024 19:42
+46
...здається що праціники тцк досягли дна але ні-кожного наступного разу вони стукають з низу...
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11.06.2024 19:46
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Страница 4 из 4
Керівництво ТЦК, якщо у вас є честь, то краще пустіть собі кулю в лоб. Держати таких керівників-брехунів в обласному центрі, це ганьба Україні. Правда, що не такі страшні кацапські воші, як свої гниди.
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12.06.2024 01:30 Ответить
А кто в курсе медики на скорой имеют при себе удостоверения медиков?! Возят их с собой?
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12.06.2024 03:19 Ответить
Еге ж,то вони таксують на машинах швидких...А коли швидкі приїжджають на приліт ракети - теж перевірятимуть документи????
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12.06.2024 06:22 Ответить
Да. Обязательно.
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12.06.2024 09:02 Ответить
Вы звоните в 103, требуете быстро скорую. Вам совсем хреново. Дело на секунды. Представил: на пороге медики, вы сначала проверяете удостоверения. Та не, это самозванцы в халатах с чемоданчиками. А скорая это хлебовозка, просто кресты нарисованы и стрены налеплены ))
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12.06.2024 10:41 Ответить
ТЦК стали просто бандой беспредельщиков
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12.06.2024 07:48 Ответить
Это уже дно!!!! Все про-российские паблики пестрят этими фото и видео!!
В США по двум новостным каналам показали видео драки парамедиков с военными!
Остановите Вову! Вове надо выйти!!!
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12.06.2024 09:00 Ответить
Сесть ему надо а не "выйти"
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12.06.2024 10:11 Ответить
Нуу одно другому не мешает...
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12.06.2024 10:42 Ответить
Давайте реально и честно, без иллюзий. Никогда и никуда он не сядет.
За ним придёт уже реальный диктатор - А. Ермак.
Он уже всё к этому подготовил. Осталось только и всего, отодвинуть Вову.
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12.06.2024 10:49 Ответить
Интересно выходит, чувак за час прошёл ВЛК и шо характерно никаких заболеваний не выявлено. Хоть бы думали шо трындеть
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12.06.2024 09:06 Ответить
Ну да, кроме легкого сотрясения мозга ниче не нашли. Вот щас скорая приедет, подтвердит симуляцию пацанчика, и на войну его )
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12.06.2024 10:43 Ответить
ТЦК молодці. Жаль що не мають змоги стріляти по ухилянтах і козлах у формі парамедиків. Я бт дав їм таку нагоду. Згоден, що Зє бовдур, але ви ж його обрали, хіба ні? Ой, токо нє нада, шо ви парахаботи!
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12.06.2024 09:07 Ответить
Парамедики козли, цікаво чому? Козел тут один - це ти, тцкашний бовдуре.... А з приводу стріляння - повернися з роботи в тцк, там тобі дружина наказала відро зі сміттям винести, а ти забув. Стрілок карманний.
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12.06.2024 10:42 Ответить
завали своє оте ото...рот, сцикло. знайшлов укромноє мєстєчко в погребі? тцк їх, бач, ображає. так сходи сам і все вирішиться, ніхто не буде ображати
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17.06.2024 10:05 Ответить
Ага. Приезжает скорая к тцкашнику. Он по пьяни расстреливает бригаду. "А че они... а че они вааще?!! Ксивы не показали, халаты не по форме А-345У.005/56666. Рррастрэлять!!"
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12.06.2024 10:46 Ответить
І взагалі варто поставити крапку в темі постріляти по громадянах. Особливо гарячим головешкам не зайве буде нагадати, що якось в 13-14 роках був тут уже один стрілець. То варто подумати над його долею. Але ж то проблема, бо треба мати чим думати. І зрозуміти врешті, що відбираючи життя в людини, яка не несе тобі жодної загрози, ти сам себе ставиш поза законом. З усима витікаючими наслідками.
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12.06.2024 10:57 Ответить
варто поставити крапку щодо тцк, яке всіх сцикливих ображає. їх 6000 на всю україну, 47% поранені на фронті . а ви сонмами ховаєтесь пд маминими цицями. сороміття.
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17.06.2024 10:07 Ответить
Офіцер Дмитро Савченко: "Бачу, як люди виживають на війні і яка релаксова атмосфера панує в умовно тилових містах, де взагалі ні в чому собі не відмовляють" Джерело:
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17.06.2024 10:18 Ответить
Они смотрю вообще дебилы полные...Кого туда понабирали.Приехала бригада скорой помощи,но типа не предоставила дятлам документам,что они медики..Вы просто вдумайтесь в это...!! Конечно,в этой стране кто угодно разъезжает на скорых и только и норовят проникнуть в святой ТЦКшный граааль и распять пузатых мальчиков-беспредельщиков.По ходу,власть захватили психи и ненормальные в этой стране окончательно...Тошнит уже от всей этой помойки
Но ситуация как раз таки наоборот...-снова побили человека в застенках ТЦК и вызвали медиков,те оказались правильными,настоящими честными гражданами и отказались фиксировать очередной "приступ эпилепсии" В итоге-вот что получилось..Позорище блд... на весь мир.
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12.06.2024 09:26 Ответить
ну хоть не сказали, що це знято на ТОТ і на тому вже можна подякувати
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12.06.2024 09:47 Ответить
Думаю медикам тцкники дали указание "помазать побитого зеленкой и убираться на", а они решили что сотрясение мозга не лечится зеленкой. Странные медики! )
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12.06.2024 10:48 Ответить
Лять... отмазка как будто под диктовку из кремля.Но уже не говорят шо то видео фейк...Реально бесит название Группы Оповещения.
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12.06.2024 09:34 Ответить
Повага медичним Працівникам !!!
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12.06.2024 09:56 Ответить
Виявляється, зі щирих українців теж не погані вертухаї. Ну і виборці безмозглі. Ось така ми нація
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12.06.2024 09:56 Ответить
Це початок, буде ще гірше відношення до цих тецекунів
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12.06.2024 09:57 Ответить
Распустить и переформатировать в рекрутинговые центры. Личный состав на пополнение действующих частей.
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12.06.2024 10:01 Ответить
їх всього 6000. 47% поранені, після фронту. думаю, поповнення не ними має бути, а такими як ти, Алексе
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17.06.2024 10:12 Ответить
Нехилые дебаты тут, ого.
Пацанчика ********* и затащили в тцк. Он начал терять сознание, «уходить», военные испугались что он подохнет маленько и вызвали скорую. Пацанчика запугали чтоб меньше трындел про побои, а то «момэнто морэ!!» Когда медики решили забрать терпилу с явным сотрясением мозга, вояки решили что инфу разнесут по прессе, и лучше медиков закрыть сразу. «У вас удостоверений нет, и вообще мы не в 103 звонили, а дяде Васе, а че скорая приехала - ваащее не понимаем. Короче мы вас задерживаем!» Про регистрацию вызова скорой в 103 они ессно не подумали, военным много думать не положено. Врачи несколько часов созванивались с начальством и коллегами, в итоге к тцк съехались скорые, начали гудеть сиренами. Тихо закрыть врачей не вышло, пришлось отпустить.
Теперь вояки отмазываются как могут, скажут пацанчик по пути в тцк сам бился головой об столбы и избивал себя с неимоверной жестокостью.
А вот на днях же случай. Мужика пьяного притащили в тцк ночью, ему поплохело, типа хотели отвезти домой. Но мужик решил сам типа остаться в тцк до утра - ну мудила короче, занимает место страждущих воевать. Плату за ночлег с таких брать надо! Его нежно уложили спать, спели колыбельную. И тут у мужика от перепоя видимо началась эпилепсия, он упал, много раз ударился об пол, в итоге умер. Умер от того что сильно бился об пол. Ну так тцк считают. Раньше эпилепсии у мужика не было, она по закону подлости появилась ночью в тцк. Ггггг.
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12.06.2024 10:05 Ответить
те пацанчікі і мужикі малти б самі сходити в тцк і такої б ганьби не мали.
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17.06.2024 10:13 Ответить
Якщо на вас нападе "т-ц-к"( банд формування рф, титухани, беркутня) - #башьте їх, ви маєте право на самозахист ( для громадян , яки поважають кримінальний кодекс) стаття 36 ККУ, стаття 27 Конституції про самозахист.
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12.06.2024 10:13 Ответить
Медики Швидкої завжди мали позитивний імідж. Зараз - це взагалі приклад для наслідування для всієї Нації. Такої взаємопідтримки дуже не вистачає населенню, що тільки й робить що гризеться між собою.
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12.06.2024 10:21 Ответить
І взагалі варто поставити крапку в темі постріляти по громадянах. Особливо гарячим головешкам не зайве буде нагадати, що якось в 13-14 роках був тут уже один стрілець. То варто подумати над його долею. Але ж то проблема, бо треба мати чим думати. І зрозуміти врешті, що відбираючи життя в людини, яка не несе тобі жодної загрози, ти сам себе ставиш поза законом. З усима витікаючими наслідками.
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12.06.2024 11:00 Ответить
ТЦК перетворилось на якесь бадитське угрупування,б'ють людей на вулицях,викрадають людей пакують їх в бусікі,знущаються у відділенях.Так не можна поводити себе з Українцями,Українці не скоти і можуть відповісти дуже сурово,не доводіть до гріха
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12.06.2024 11:04 Ответить
Єто позор какой то....
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12.06.2024 11:12 Ответить
Ганьба!!!
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12.06.2024 12:02 Ответить
Гермения хочет призвать резервистов - обученных воевать спецов. Мы ловим на улице гражданских. Может пора чет менять?
»Штрак-Циммерманн раскритиковала тот факт, что Бундесвер десятилетиями не регистрировал солдат, ушедших с активной службы в резерв: "Если бы мы могли привлечь хотя бы половину из них в качестве резервистов с их соответствующими знаниями, это было бы невероятным достоянием".
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25.06.2024 01:21 Ответить
врешті, сцикунів зрозуміло, вони будуть дідька лисого захищати і до усьору бути проти ТЦК, бо не дай Бог родінку защіщать, а мама каже, що я один такий, шо мені служит не можна. тільки умовно і в мірноє врємя.
але чомусь ніхто не пояснив, хто викликав бригаду "парамедиків", навіщо викликав чи правда то парамедики, чи інша бригада хзна кого.
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03.07.2024 11:14 Ответить
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