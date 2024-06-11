Комментарий ТЦК по поводу драки с медиками в Одессе: Люди в медицинской форме отказались предоставить документы, подтверждающие принадлежность к системе здравоохранения
В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент возле Киевского РТЦК и СП с участием военнослужащих и представителей скорой медицинской помощи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук учреждения.
Отмечается, что 11 июня 2024 года мобильная группа оповещения, в состав которой входили представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и полиции, проводила проверку учетных документов у граждан.
Один из граждан отказался предоставить документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы. В связи с этим, представители полиции, вместе с военнослужащими Киевского РТЦК и СП города Одесса, осуществили административное задержание этого лица и доставили в Киевский РТЦК и СП города Одесса для обновления учетных данных, как того требует закон.
"Через час после этого в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи. Они утверждали, что прибыли на вызов ранее доставленного в РТЦК и СП гражданина, и настаивали на его госпитализации. Эти лица ссылались на диагноз, который ранее не был подтвержден врачами военно-врачебной комиссии. Однако, на запрос представителей Киевского РТЦК и СП, предоставить документы, которые бы подтвердили их принадлежность к системе здравоохранения, они отказались", - говорится в сообщении.
Поэтому у военнослужащих возникло подозрение, что прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии.
Представители Киевского РТЦК и СП города Одесса вызвали представителей полиции на место инцидента.
"Прибывшим правоохранителям также не были предоставлены документы, подтверждающие принадлежность этих лиц к системе здравоохранения. В связи с этим они были задержаны для дачи объяснений. После этого задержанные лица позвонили на линию "103" и сообщили о якобы "силовом удержании представителей экстренной службы" должностными лицами Киевского РТЦК и СП города Одесса", - отмечают в центре комплектования.
Впоследствии на место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, которые спровоцировали драку. В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и представители экстренной службы.
Как писал Цензор.НЕТ, что в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.
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В США по двум новостным каналам показали видео драки парамедиков с военными!
Остановите Вову! Вове надо выйти!!!
За ним придёт уже реальный диктатор - А. Ермак.
Он уже всё к этому подготовил. Осталось только и всего, отодвинуть Вову.
Но ситуация как раз таки наоборот...-снова побили человека в застенках ТЦК и вызвали медиков,те оказались правильными,настоящими честными гражданами и отказались фиксировать очередной "приступ эпилепсии" В итоге-вот что получилось..Позорище блд... на весь мир.
Пацанчика ********* и затащили в тцк. Он начал терять сознание, «уходить», военные испугались что он подохнет маленько и вызвали скорую. Пацанчика запугали чтоб меньше трындел про побои, а то «момэнто морэ!!» Когда медики решили забрать терпилу с явным сотрясением мозга, вояки решили что инфу разнесут по прессе, и лучше медиков закрыть сразу. «У вас удостоверений нет, и вообще мы не в 103 звонили, а дяде Васе, а че скорая приехала - ваащее не понимаем. Короче мы вас задерживаем!» Про регистрацию вызова скорой в 103 они ессно не подумали, военным много думать не положено. Врачи несколько часов созванивались с начальством и коллегами, в итоге к тцк съехались скорые, начали гудеть сиренами. Тихо закрыть врачей не вышло, пришлось отпустить.
Теперь вояки отмазываются как могут, скажут пацанчик по пути в тцк сам бился головой об столбы и избивал себя с неимоверной жестокостью.
А вот на днях же случай. Мужика пьяного притащили в тцк ночью, ему поплохело, типа хотели отвезти домой. Но мужик решил сам типа остаться в тцк до утра - ну мудила короче, занимает место страждущих воевать. Плату за ночлег с таких брать надо! Его нежно уложили спать, спели колыбельную. И тут у мужика от перепоя видимо началась эпилепсия, он упал, много раз ударился об пол, в итоге умер. Умер от того что сильно бился об пол. Ну так тцк считают. Раньше эпилепсии у мужика не было, она по закону подлости появилась ночью в тцк. Ггггг.
»Штрак-Циммерманн раскритиковала тот факт, что Бундесвер десятилетиями не регистрировал солдат, ушедших с активной службы в резерв: "Если бы мы могли привлечь хотя бы половину из них в качестве резервистов с их соответствующими знаниями, это было бы невероятным достоянием".
але чомусь ніхто не пояснив, хто викликав бригаду "парамедиків", навіщо викликав чи правда то парамедики, чи інша бригада хзна кого.