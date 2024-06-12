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Новини
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Лубінець про бійку представників ТЦК з медиками в Одесі: Триматиму ситуацію на особистому контролі

Омбудсмен України Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відправив листи до ДБР, Військової служби правопорядку, Нацполіції та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту в Одесі. 

Про це омбудсмен написав на сторінці у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В умовах воєнного стану на моєму постійному контролі перебувають нагальні питання додержання закріплених в українському законодавстві прав і свобод військовозобовʼязаних під час мобілізації та усіх інших категорій громадян. Адже те, що присутнє на відео, є неприпустимим. Триматиму ситуацію на особистому контролі", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ТЦК про бійку з медиками в Одесі: встановлюємо детальні обставини події

Омбудсмен зауважив, що знає і про інші не менш прикрі випадки, які не лишає поза увагою. Він закликав працівників ТЦК та СП дотримуватися норм законодавства України.

"І дозволю собі нагадати, що кожен окрім конституційних прав має й обов’язки, які варто виконувати у належний спосіб – без шкоди для інших громадян. Дії, які мали місце в Одеському ТЦК та СП, точно не додають авторитету жодній зі сторін конфлікту, а навіть навпаки – дискредитують тих, хто зараз на передовій виборює життя для нашої країни і людей", - наголосив Лубінець.

Він додав, що російські канали використовують подібні відео для "поширення своїх пропагандистських наративів".

Дивіться також: У Харківському ТЦК прокоментували відео з бійкою цивільних та представників центру комплектування: "Були змушені захищатися". ВIДЕО

Що передувало?

Як писав Цензор.НЕТ, в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент біля Київського РТЦК та СП за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги.

Автор: 

бійка (740) Одеса (5470) Лубінець Дмитро (598) ТЦК та СП (577)


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Топ коментарі
+19
Ше один хряк вгодований коло корита від якого ніякої користі
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12.06.2024 16:23
+10
Нехай лубінець йде на фронт, а його посаду ДОРУЧИТЬ УКРАЇНЦЮ‼️‼️‼️
після того, як лубінець накатав заяву на Фаріон у СБУ, він не має права взагалі займати якись посади в український державі Україна. Це йому не Ізраїль
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12.06.2024 16:28
+8
Міцно тримай, можна і не втримати.....
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12.06.2024 16:27
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Ше один хряк вгодований коло корита від якого ніякої користі
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12.06.2024 16:23 Відповісти
ага, звучиш як русский колхозник.
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12.06.2024 19:49 Відповісти
Міцно тримай, можна і не втримати.....
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12.06.2024 16:27 Відповісти
Він вже тримав могілізаційний закон зе гестапо,да тримачки невтримали.
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12.06.2024 16:44 Відповісти
Нехай лубінець йде на фронт, а його посаду ДОРУЧИТЬ УКРАЇНЦЮ‼️‼️‼️
після того, як лубінець накатав заяву на Фаріон у СБУ, він не має права взагалі займати якись посади в український державі Україна. Це йому не Ізраїль
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12.06.2024 16:28 Відповісти
якому з недоучів поручиш? їх 73%
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12.06.2024 19:51 Відповісти
Зе звільнів багато достойних генералів. Я би пропонувала доручити цей піствідомий особі з їх кола.
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12.06.2024 20:52 Відповісти
В що, поц, твій « контроль» дасть?!

Як завжди- нічого.
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12.06.2024 16:29 Відповісти
Самый главный ухилянт! Не одно свое "Потуже" росслидуваниЯ Не закинчив! ПиСтеть не мешки ворочать!
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12.06.2024 16:29 Відповісти
Про нарушения постановы КМУ при перетину кордону? Що?
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12.06.2024 16:30 Відповісти
Фігура номінальна, ефект від його дій менший ніж від бабусь на лавці
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12.06.2024 16:33 Відповісти
Бабуся из бюджета 3000-10000 грн. получает! Это тело со своим аппаратом минимум 1000000!
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12.06.2024 16:40 Відповісти
Ні, то все зрозуміло: ТЦК і СП, фельдшери, тітушки.... А де Лубінець поліцію згадав? Поліція де??? Вона майже вся бронь має! Для чого??? Охороняти кого і що?
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12.06.2024 16:45 Відповісти
О! Про поліцію - окремо треба говорити!
От приклад з життя: перехрестя головної (по три полоси в кожному напрямку) і другорядної (по одній полосі) доріг. Регулюється світлофором.
Вимикають світло, світлофор перестає працювать і перетнути головну дорогу стає неможливо, бо потік машин просто нескінченний. Проїхало три (!!!) патрульні машини і жодна (!!!) не зупинилась для наведення ладу на дорозі! Чи "ета другоє" і вони цим не займаються? Брехня! Коли кортежи їздили, то саме патрульні перекривали рух!
Зате бігати за бабцями, що продають свою городину біля зупинок, кришувати інших торгівців з розкладними "прилавками", супроводжувати співробітників ТЦК - та "на ура"!
Не кажу, що всі такі, але бачу те, що бачу...
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12.06.2024 17:06 Відповісти
Пани, Пицкер! Посчитайте будь ласк, сколько этот деятель получил денег из бюджета Украины и как выполнил он свои обязанности прописанные в законе Украины!
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12.06.2024 16:48 Відповісти
В Адессе что бы выйти из ТЧК нада заплатить 7 тысчь бачей
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12.06.2024 16:59 Відповісти
"Дмитро Лубінець взяв на контроль випадок із загибеллю мобілізованого чоловіка в Одеській області у перший день служби." (с)

"Уповноважений повідомив, що взяв на контроль проблеми конкретних бригад." (с)

"Дмитро Лубінець заявив, що бере під особистий контроль резонансну справу про групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті" (с)

"И тишина..." (с)
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12.06.2024 17:10 Відповісти
Промовиста тиша.
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12.06.2024 19:32 Відповісти
Как то скучно! кацапстан хохочет, а вин трыма на особыстому контроли! Це як?
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12.06.2024 17:15 Відповісти
цікаво. ерьмак мастурбуе на бійки тцк з пересічними , чи тільки на влучання в інфраструктуру та непостачання необхідної кількості та зброї елітним бойовим підрозділам, таким чином знищуючи цвіт та спеціалістів укрвїнського війська ? Це ж так вессело , як виступ 95 кварталу
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12.06.2024 17:15 Відповісти
Права Людини і Свободи на паузі. Тому поздно Ріта все ужє пропіто !
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12.06.2024 17:19 Відповісти
куй свой в руках наготове держиидиот
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12.06.2024 17:20 Відповісти
Тебе ***** вафел.
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12.06.2024 20:56 Відповісти
идинакуйгндон
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13.06.2024 11:44 Відповісти
Чому усі називають ТЦК та СП? Бляха, в чому СП полягає? Вони ж навіть в блекаути нікого не допускали навіть телефона зарядити, хоча вони фактично і є пунктом незнамності. Що ще з їх діяльності відповідає соціальній підтримці? Опіки очей від балона? Чи може зламані ребра? Чи викрадення людей із застосуванням зброї? Є ще якісь припущення?
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12.06.2024 18:02 Відповісти
СП - це "сексуальна підтримка". Бачили, як воєнком із Рівного сексуально підтримував своїх колєжанок. Прічьом, по нєсколько раз. )))
Тепер він створює нову бригаду в Мукачево. Буде вчити підлеглих, як правильно цілуватися.

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12.06.2024 19:40 Відповісти
 
 