Лубінець про бійку представників ТЦК з медиками в Одесі: Триматиму ситуацію на особистому контролі
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відправив листи до ДБР, Військової служби правопорядку, Нацполіції та МВС із вимогою надати правову оцінку діям учасників конфлікту в Одесі.
Про це омбудсмен написав на сторінці у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В умовах воєнного стану на моєму постійному контролі перебувають нагальні питання додержання закріплених в українському законодавстві прав і свобод військовозобовʼязаних під час мобілізації та усіх інших категорій громадян. Адже те, що присутнє на відео, є неприпустимим. Триматиму ситуацію на особистому контролі", - зазначив він.
Омбудсмен зауважив, що знає і про інші не менш прикрі випадки, які не лишає поза увагою. Він закликав працівників ТЦК та СП дотримуватися норм законодавства України.
"І дозволю собі нагадати, що кожен окрім конституційних прав має й обов’язки, які варто виконувати у належний спосіб – без шкоди для інших громадян. Дії, які мали місце в Одеському ТЦК та СП, точно не додають авторитету жодній зі сторін конфлікту, а навіть навпаки – дискредитують тих, хто зараз на передовій виборює життя для нашої країни і людей", - наголосив Лубінець.
Він додав, що російські канали використовують подібні відео для "поширення своїх пропагандистських наративів".
Що передувало?
Як писав Цензор.НЕТ, в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.
В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент біля Київського РТЦК та СП за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги.
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після того, як лубінець накатав заяву на Фаріон у СБУ, він не має права взагалі займати якись посади в український державі Україна. Це йому не Ізраїль
Як завжди- нічого.
От приклад з життя: перехрестя головної (по три полоси в кожному напрямку) і другорядної (по одній полосі) доріг. Регулюється світлофором.
Вимикають світло, світлофор перестає працювать і перетнути головну дорогу стає неможливо, бо потік машин просто нескінченний. Проїхало три (!!!) патрульні машини і жодна (!!!) не зупинилась для наведення ладу на дорозі! Чи "ета другоє" і вони цим не займаються? Брехня! Коли кортежи їздили, то саме патрульні перекривали рух!
Зате бігати за бабцями, що продають свою городину біля зупинок, кришувати інших торгівців з розкладними "прилавками", супроводжувати співробітників ТЦК - та "на ура"!
Не кажу, що всі такі, але бачу те, що бачу...
"Уповноважений повідомив, що взяв на контроль проблеми конкретних бригад." (с)
"Дмитро Лубінець заявив, що бере під особистий контроль резонансну справу про групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті" (с)
"И тишина..." (с)
Тепер він створює нову бригаду в Мукачево. Буде вчити підлеглих, як правильно цілуватися.