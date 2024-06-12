Лубинец о драке представителей ТЦК с медиками в Одессе: Буду держать ситуацию на личном контроле
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил письма в ГБР, Военную службу правопорядка, Нацполицию и МВД с требованием дать правовую оценку действиям участников конфликта в Одессе.
Об этом омбудсмен написал на странице в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"В условиях военного положения на моем постоянном контроле находятся насущные вопросы соблюдения закрепленных в украинском законодательстве прав и свобод военнообязанных во время мобилизации и всех других категорий граждан. Ведь то, что присутствует на видео, недопустимо. Буду держать ситуацию на личном контроле", - отметил он.
Омбудсмен отметил, что знает и о других не менее досадных случаях, которые не оставляет без внимания. Он призвал работников ТЦК и СП соблюдать нормы законодательства Украины.
"И позволю себе напомнить, что каждый кроме конституционных прав имеет и обязанности, которые следует выполнять должным образом - без ущерба для других граждан. Действия, которые имели место в Одесском ТЦК и СП, точно не добавляют авторитета ни одной из сторон конфликта, а даже наоборот - дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей", - подчеркнул Лубинец.
Он добавил, что российские каналы используют подобные видео для "распространения своих пропагандистских нарративов".
Что предшествовало?
Как писал Цензор.НЕТ, в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.
В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент возле Киевского РТЦК и СП с участием военнослужащих и представителей скорой медицинской помощи.
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після того, як лубінець накатав заяву на Фаріон у СБУ, він не має права взагалі займати якись посади в український державі Україна. Це йому не Ізраїль
Як завжди- нічого.
От приклад з життя: перехрестя головної (по три полоси в кожному напрямку) і другорядної (по одній полосі) доріг. Регулюється світлофором.
Вимикають світло, світлофор перестає працювать і перетнути головну дорогу стає неможливо, бо потік машин просто нескінченний. Проїхало три (!!!) патрульні машини і жодна (!!!) не зупинилась для наведення ладу на дорозі! Чи "ета другоє" і вони цим не займаються? Брехня! Коли кортежи їздили, то саме патрульні перекривали рух!
Зате бігати за бабцями, що продають свою городину біля зупинок, кришувати інших торгівців з розкладними "прилавками", супроводжувати співробітників ТЦК - та "на ура"!
Не кажу, що всі такі, але бачу те, що бачу...
"Уповноважений повідомив, що взяв на контроль проблеми конкретних бригад." (с)
"Дмитро Лубінець заявив, що бере під особистий контроль резонансну справу про групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті" (с)
"И тишина..." (с)
Тепер він створює нову бригаду в Мукачево. Буде вчити підлеглих, як правильно цілуватися.