Лубинец о драке представителей ТЦК с медиками в Одессе: Буду держать ситуацию на личном контроле

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил письма в ГБР, Военную службу правопорядка, Нацполицию и МВД с требованием дать правовую оценку действиям участников конфликта в Одессе.

Об этом омбудсмен написал на странице в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"В условиях военного положения на моем постоянном контроле находятся насущные вопросы соблюдения закрепленных в украинском законодательстве прав и свобод военнообязанных во время мобилизации и всех других категорий граждан. Ведь то, что присутствует на видео, недопустимо. Буду держать ситуацию на личном контроле", - отметил он.

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Омбудсмен отметил, что знает и о других не менее досадных случаях, которые не оставляет без внимания. Он призвал работников ТЦК и СП соблюдать нормы законодательства Украины.

"И позволю себе напомнить, что каждый кроме конституционных прав имеет и обязанности, которые следует выполнять должным образом - без ущерба для других граждан. Действия, которые имели место в Одесском ТЦК и СП, точно не добавляют авторитета ни одной из сторон конфликта, а даже наоборот - дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что российские каналы используют подобные видео для "распространения своих пропагандистских нарративов".

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Что предшествовало?

Как писал Цензор.НЕТ, в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент возле Киевского РТЦК и СП с участием военнослужащих и представителей скорой медицинской помощи.