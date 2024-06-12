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Лубинец о драке представителей ТЦК с медиками в Одессе: Буду держать ситуацию на личном контроле

Омбудсмен України Дмитро Лубінець

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил письма в ГБР, Военную службу правопорядка, Нацполицию и МВД с требованием дать правовую оценку действиям участников конфликта в Одессе.

Об этом омбудсмен написал на странице в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"В условиях военного положения на моем постоянном контроле находятся насущные вопросы соблюдения закрепленных в украинском законодательстве прав и свобод военнообязанных во время мобилизации и всех других категорий граждан. Ведь то, что присутствует на видео, недопустимо. Буду держать ситуацию на личном контроле", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ТЦК о драке с медиками в Одессе: устанавливаем детальные обстоятельства происшествия

Омбудсмен отметил, что знает и о других не менее досадных случаях, которые не оставляет без внимания. Он призвал работников ТЦК и СП соблюдать нормы законодательства Украины.

"И позволю себе напомнить, что каждый кроме конституционных прав имеет и обязанности, которые следует выполнять должным образом - без ущерба для других граждан. Действия, которые имели место в Одесском ТЦК и СП, точно не добавляют авторитета ни одной из сторон конфликта, а даже наоборот - дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что российские каналы используют подобные видео для "распространения своих пропагандистских нарративов".

Смотрите также: В Харьковском ТЦК прокомментировали видео с дракой гражданских и представителей центра комплектования: "Были вынуждены защищаться". ВИДЕО

Что предшествовало?

Как писал Цензор.НЕТ, в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент возле Киевского РТЦК и СП с участием военнослужащих и представителей скорой медицинской помощи.

Автор: 

драка (2021) Одесса (7890) Лубинец Дмитрий (462) ТЦК (530)


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Топ комментарии
+19
Ше один хряк вгодований коло корита від якого ніякої користі
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12.06.2024 16:23
+10
Нехай лубінець йде на фронт, а його посаду ДОРУЧИТЬ УКРАЇНЦЮ‼️‼️‼️
після того, як лубінець накатав заяву на Фаріон у СБУ, він не має права взагалі займати якись посади в український державі Україна. Це йому не Ізраїль
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12.06.2024 16:28
+8
Міцно тримай, можна і не втримати.....
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12.06.2024 16:27
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Ше один хряк вгодований коло корита від якого ніякої користі
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12.06.2024 16:23 Ответить
ага, звучиш як русский колхозник.
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12.06.2024 19:49 Ответить
Міцно тримай, можна і не втримати.....
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12.06.2024 16:27 Ответить
Він вже тримав могілізаційний закон зе гестапо,да тримачки невтримали.
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12.06.2024 16:44 Ответить
Нехай лубінець йде на фронт, а його посаду ДОРУЧИТЬ УКРАЇНЦЮ‼️‼️‼️
після того, як лубінець накатав заяву на Фаріон у СБУ, він не має права взагалі займати якись посади в український державі Україна. Це йому не Ізраїль
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12.06.2024 16:28 Ответить
якому з недоучів поручиш? їх 73%
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12.06.2024 19:51 Ответить
Зе звільнів багато достойних генералів. Я би пропонувала доручити цей піствідомий особі з їх кола.
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12.06.2024 20:52 Ответить
В що, поц, твій « контроль» дасть?!

Як завжди- нічого.
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12.06.2024 16:29 Ответить
Самый главный ухилянт! Не одно свое "Потуже" росслидуваниЯ Не закинчив! ПиСтеть не мешки ворочать!
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12.06.2024 16:29 Ответить
Про нарушения постановы КМУ при перетину кордону? Що?
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12.06.2024 16:30 Ответить
Фігура номінальна, ефект від його дій менший ніж від бабусь на лавці
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12.06.2024 16:33 Ответить
Бабуся из бюджета 3000-10000 грн. получает! Это тело со своим аппаратом минимум 1000000!
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12.06.2024 16:40 Ответить
Ні, то все зрозуміло: ТЦК і СП, фельдшери, тітушки.... А де Лубінець поліцію згадав? Поліція де??? Вона майже вся бронь має! Для чого??? Охороняти кого і що?
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12.06.2024 16:45 Ответить
О! Про поліцію - окремо треба говорити!
От приклад з життя: перехрестя головної (по три полоси в кожному напрямку) і другорядної (по одній полосі) доріг. Регулюється світлофором.
Вимикають світло, світлофор перестає працювать і перетнути головну дорогу стає неможливо, бо потік машин просто нескінченний. Проїхало три (!!!) патрульні машини і жодна (!!!) не зупинилась для наведення ладу на дорозі! Чи "ета другоє" і вони цим не займаються? Брехня! Коли кортежи їздили, то саме патрульні перекривали рух!
Зате бігати за бабцями, що продають свою городину біля зупинок, кришувати інших торгівців з розкладними "прилавками", супроводжувати співробітників ТЦК - та "на ура"!
Не кажу, що всі такі, але бачу те, що бачу...
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12.06.2024 17:06 Ответить
Пани, Пицкер! Посчитайте будь ласк, сколько этот деятель получил денег из бюджета Украины и как выполнил он свои обязанности прописанные в законе Украины!
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12.06.2024 16:48 Ответить
В Адессе что бы выйти из ТЧК нада заплатить 7 тысчь бачей
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12.06.2024 16:59 Ответить
"Дмитро Лубінець взяв на контроль випадок із загибеллю мобілізованого чоловіка в Одеській області у перший день служби." (с)

"Уповноважений повідомив, що взяв на контроль проблеми конкретних бригад." (с)

"Дмитро Лубінець заявив, що бере під особистий контроль резонансну справу про групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті" (с)

"И тишина..." (с)
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12.06.2024 17:10 Ответить
Промовиста тиша.
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12.06.2024 19:32 Ответить
Как то скучно! кацапстан хохочет, а вин трыма на особыстому контроли! Це як?
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12.06.2024 17:15 Ответить
цікаво. ерьмак мастурбуе на бійки тцк з пересічними , чи тільки на влучання в інфраструктуру та непостачання необхідної кількості та зброї елітним бойовим підрозділам, таким чином знищуючи цвіт та спеціалістів укрвїнського війська ? Це ж так вессело , як виступ 95 кварталу
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12.06.2024 17:15 Ответить
Права Людини і Свободи на паузі. Тому поздно Ріта все ужє пропіто !
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12.06.2024 17:19 Ответить
куй свой в руках наготове держиидиот
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12.06.2024 17:20 Ответить
Тебе ***** вафел.
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12.06.2024 20:56 Ответить
идинакуйгндон
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13.06.2024 11:44 Ответить
Чому усі називають ТЦК та СП? Бляха, в чому СП полягає? Вони ж навіть в блекаути нікого не допускали навіть телефона зарядити, хоча вони фактично і є пунктом незнамності. Що ще з їх діяльності відповідає соціальній підтримці? Опіки очей від балона? Чи може зламані ребра? Чи викрадення людей із застосуванням зброї? Є ще якісь припущення?
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12.06.2024 18:02 Ответить
СП - це "сексуальна підтримка". Бачили, як воєнком із Рівного сексуально підтримував своїх колєжанок. Прічьом, по нєсколько раз. )))
Тепер він створює нову бригаду в Мукачево. Буде вчити підлеглих, як правильно цілуватися.

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12.06.2024 19:40 Ответить
 
 