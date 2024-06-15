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Речник Міноборони Лазуткін прокоментував ідею забрати у ТЦК частину функцій: Поки рішення немає, тривають розмови

Речник Міноборони Лазуткін прокоментував ідею забрати у ТЦК частину функцій

Наразі немає рішення щодо передачі частини функцій ТЦК цивільним органам.

Про це в етері телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише NV, інформує Цензор.НЕТ.

Лазуткін зазначив, що розмови щодо цього рішення тривають.

"Поки що немає якогось рішення, тривають розмови. Справді, зробити це (цю ініціативу, - ред.) більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, доволі приваблива ініціатива. Вона розглядається. Більше з цього приводу важко щось сказати", - заявив речник Міноборони.

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Що передувало?

13 червня заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що у парламенті розглядають можливість передачі функцій ТЦК цивільним органам. Про це він сказав після нашумілого конфлікту, який стався в Одесі між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

Чернєв сказав, що наразі у профільному комітеті ВР наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення подібних ситуацій в майбутньому, однак деталями не поділився.

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Автор: 

Міноборони (7406) ТЦК та СП (584)


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Топ коментарі
+18
Щоб билися військові з медиками,такого ніде в світі нема, навіть у кацапів,це вже треш лютий. А всі ці викрадення людей,бійки, порушення Конституції, з такими методами у НАТО приймають?
Виходить як у дикіх племенах, наловили кого попало і відправили воювати, а які результати всього цього, а ніякі,рашисти як наступали,так і наступають. Ну небуде з цього толку ніякого.
Потрібно робити щось по типу рекрутингових компаній,де люди приходять самі, обирають, людям щось гарантується, хочаб вибрана спеціальність.
Багато бажаючих є піти, але чому ж не йдуть? А тому що тупо йти на м"ясо уже ніхто не хоче і сенсу нема. Повині бойові бригади набирати бійців безпосередньо. Де люди йдуть,знайомляться з командирами, знайомляться з умовами,вирішують. Тільки так, а по іншому толку не буде.
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15.06.2024 00:20
+13
це ти ходяче ІПСО, передивився телевізора, пересидів дупу. Ти не чуєш чи не розумієш,що ті методи не допомагають,кацапи наступають, а ти тупо їх чекаєш походу
Тобі не доходить, що зміни мають бути на ЯКІСТЬ, коли бійці підібрані якісно, то й воюють краще. А якщо армія буде якісна,то менша ймовірність,що буряти доберуться до твоєї дупи
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15.06.2024 00:33
+9
Ніяких повноважень вони не заберуть, таку бізнес-схему зелена погань з рук не випустить до останнього.
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15.06.2024 00:19
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Потужні розмови у нас якби шостий рік тривають, чи нє?
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15.06.2024 00:03 Відповісти
Шило на мило,а сенс?
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15.06.2024 00:11 Відповісти
Хто злочинці?
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15.06.2024 00:20 Відповісти
Мобілізація,це що рай якийсь?Це війна і смерть.Чоловіків на війну,а такі Анни нехай закордоном живуть найкраще життя,так?
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15.06.2024 00:25 Відповісти
Ти теж помирати будеш за свою країну?
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15.06.2024 00:36 Відповісти
От клятий совок, ніяк не вивітриться з українських баняків...
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15.06.2024 00:37 Відповісти
Зараз нео совок в головах.
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15.06.2024 00:41 Відповісти
Шось вроді цього:

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15.06.2024 00:43 Відповісти
Це лише бравурні слова.А в реальності мобілізація це смерть,каліцтва,біль і кишки.Ти хоч би задумалась взагалі.А як я не хочу помирати,то що тоді? Я жити с.ка хочу.Може ти хочеш життя віддати за країну? Життя це найцінніше.В нас купа мільярдерів і великих мільйонері.Чому вони на ракети не скидуються?
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15.06.2024 00:42 Відповісти
Жити сцикуном-втікачем не набагато краще ніж з честю служити з великим шансом померти
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15.06.2024 07:53 Відповісти
Сцикуни вам закони пишуть.Колись сцикуни тікали до США потім добивалися величезних висот.Всі науковці і нобелівські лаурети не воюють.Ви вирішуйте виключно за себе,а не за когось.
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15.06.2024 10:57 Відповісти
Чувак ... Мобілізація, навчання, а в же потім на війну. Крім того, на війні зпочатку воюють, а далі варіанти.
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15.06.2024 11:26 Відповісти
Три тижні не навчання.Всіх кривих і хворих бусифікують,це дурня.Воювати потрібно ракетами.В нас повно багатіїв.Де ракети власного виробництва?Економіка то не мобілізована.А мобілізація,це в першу черга для економіки.
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15.06.2024 14:03 Відповісти
Ясно, чергові мантри про мир і економіку.
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15.06.2024 21:36 Відповісти
Не мантри,а реальність.
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16.06.2024 01:03 Відповісти
Чому ти називаєш людей злочиньцями? Ти там не охриніла від заморського життя? А може приїдеш і допоможеш ворога знищувати? Тут всі потрібні і всем знайдеться робота на Перемогу.
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15.06.2024 00:28 Відповісти
Логічніше передати ТЦК функції поліції.
************
Правильно. А функції мозку передати жопі.
Тоді жопа буде срать інтєлєктом.
Вас треба президентом вибрати, - замість Зеленського.
Хуже ж нє будєт, правда ж?
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15.06.2024 00:32 Відповісти
Новий Закон так довго народжували, а проблем не поменшало, а тільки БІЛЬШЕ СТАЛО!
Тому, що у Раді не депутати, а ідіоти "на підтанцовці" у ОПкрадіїв.
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15.06.2024 00:11 Відповісти
Ніяких повноважень вони не заберуть, таку бізнес-схему зелена погань з рук не випустить до останнього.
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15.06.2024 00:19 Відповісти
депутати розвалюють мобілізацію - хочуть знищити ТЦК і припинити поповнення ЗСУ. пуйло радіє....
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15.06.2024 00:19 Відповісти
Потрібно щось міняти в кращу сторону, невже не видно що з тих методів нічого не виходить,люди не йдуть взагалі. Рекрутингові центри мають більший успіх в тому плані. Людям треба дати хоч якиїсь вибір зробити, обирати, от тоді самі підуть люди в ЗСУ.
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15.06.2024 00:25 Відповісти
ти звыдкыля знаєш? Не переживай кацапи пякшо прийдуть таку мобілізацію влаштують що мало не буде. Це їхнє ІПСО яке працює проти наштх ЗСУ
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15.06.2024 00:28 Відповісти
це ти ходяче ІПСО, передивився телевізора, пересидів дупу. Ти не чуєш чи не розумієш,що ті методи не допомагають,кацапи наступають, а ти тупо їх чекаєш походу
Тобі не доходить, що зміни мають бути на ЯКІСТЬ, коли бійці підібрані якісно, то й воюють краще. А якщо армія буде якісна,то менша ймовірність,що буряти доберуться до твоєї дупи
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15.06.2024 00:33 Відповісти
Тобі відомо, що буряти на нашій території вже були ?? То їх хто підсмажував ?
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15.06.2024 11:29 Відповісти
Нарід депутатів любить,він їх вибирає,пестить і дає робити з собою все що захоче.Не дарма ж вони називаються народними... А от коли від одного слова "депутат", і від того що вони витворяють блювати захочеться,тоді все зміниться на краще.Зміниться виборче законодавство,зміниться якість кандидатів і самих народних обранців,зміниться якість самого наріду,а значить і країни. Саме поняття "вибори" придбає інший зміст і значення для громадян, які будуть вибирати, і для тих, кого вони будуть вибирати.Наразі процес виборів-всього лише процес, з різними цілями його учасників.
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15.06.2024 04:10 Відповісти
формально, "народних" депутатів вже немає. Є депутати ВР і місцевих рад.
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15.06.2024 11:30 Відповісти
Та там ні не потрібу
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15.06.2024 00:20 Відповісти
Щоб билися військові з медиками,такого ніде в світі нема, навіть у кацапів,це вже треш лютий. А всі ці викрадення людей,бійки, порушення Конституції, з такими методами у НАТО приймають?
Виходить як у дикіх племенах, наловили кого попало і відправили воювати, а які результати всього цього, а ніякі,рашисти як наступали,так і наступають. Ну небуде з цього толку ніякого.
Потрібно робити щось по типу рекрутингових компаній,де люди приходять самі, обирають, людям щось гарантується, хочаб вибрана спеціальність.
Багато бажаючих є піти, але чому ж не йдуть? А тому що тупо йти на м"ясо уже ніхто не хоче і сенсу нема. Повині бойові бригади набирати бійців безпосередньо. Де люди йдуть,знайомляться з командирами, знайомляться з умовами,вирішують. Тільки так, а по іншому толку не буде.
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15.06.2024 00:20 Відповісти
Росіянин, тобі нема чим в усть- зажопіньску зайнятися, що ти приліз сюди гроші заробляти?
А машку на кого кинув, дивись бо, ведмеді із халупи її витягнуть, та ще й " надругаються"
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15.06.2024 00:28 Відповісти
Низя. А где тогда ТЦК будет столоваться? Это что же тогда, им на фронт? А в подавляющем большинстве учебок все инструкторы и персонал, которые отродясь на фронте не были, ничего о современной войне не знают и максимум могут рассказывать Устав. Их тоже на фронт чтоли? Ну ведь не может же боевая бригада найти в своем составе опытных сержантов или офицеров и у себя организовать обучение своих будущих солдат? У нас ведь нет в стране людей которые бы могли с помощью опытных инструкторов написать методичку для обучения новобранцев, в которой даже опытному инструктору будет понятно про что и как рассказывать. Ведь это же просто космические технологии.
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15.06.2024 09:36 Відповісти
Сорі, це Ви з учєбки пишете ? Бо їх штат наче формують саме з фронту після поранень.
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15.06.2024 11:36 Відповісти
Судя по постам Романа Доника, который курирует по моему 151 первый центр обучения - и который по отзывам на порядки превосходит по качеству все остальные - например там был инструктором Андрей "Гав" Гладнев, очень известный еще до войны в определенных кругах блоггер, который потом добровольцем пошел и воевал. Так вот - Доник пишет что ситуация в учебках очень плохая, люди на местах не имеют квалификации и желания, а сидят там по 20 лет. Я думаю что Роман знает что пишет, а так же регулярно выходят рассказы людей, которых мобилизовали и которых отправили в учебку. Да и от знакомых я слышал исключительно матерные отзывы о качестве обучения, бригады это понимают и сами вынуждены на коленке доучивать пополнение, которое на бумаге - просто Терминаторы, а по факту не очень в курсе с какой стороны автомат стреляет.
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15.06.2024 12:06 Відповісти
Скоріш за все - скрізь по-різному.
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15.06.2024 21:55 Відповісти
Я не фахівець, але зразу бачу мінімум один варіант покращення:
Кожному мобілізованому у Особистої Справі ставиться дві відмітки "якості/відповідності" (наприклад від 1 до 10):
А. при потраплянні на полігон, керівництвом полігону (на незалежній комісії ТЦК може оскаржити).
Б. при потраплянні у підрозділ, керівництвом підрозділу (на незалежній комісії Полігон може оскаржити).
Середнє значення по відмітці (А) визначає зарплатню та просування по службі робітників ТЦК.
Різниця між середньою відміткою (Б) та (А) - визначає зарплатню та просування по службі робітників Полігону.
Така система зразу вирішить дуже багато проблем зразу двох ключових структур підготовки бійців.
Готовий к обговоренню.
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15.06.2024 00:30 Відповісти
То це на полігоні тре обговорювати, а не тут. Нічого особистого.
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15.06.2024 11:37 Відповісти
ну точно не на полігоні.
або в ГенШтабі, або у Міністерстві, або у Верховний Раді...
але, хто ж туди пусте такого тупого як я?
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15.06.2024 11:42 Відповісти
Що там з функцією "зняти з обліку 30 військовозобов'язаних і отримати штраф 3000 грн"? Кляте ІПСО.
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15.06.2024 00:32 Відповісти
А может для начала, на место всех этих "спикеров" всех ведомств, набрать например женщин? Ну или хотя бы реально тяжелораненых военных, которые не могут нести службу в боевых частях?

"Про це сам Лазуткін розповів у середу, 10 квітня, виданню https://life.pravda.com.ua/culture/dmitro-lazutkin-rechnik-minoboroni-300993 "УП.Культура" . За його словами, на початку лютого він перевівся з 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", в яку мобілізувався в червні 2023 року, до 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. В складі 59-ї бригади його направили в березні у відрядження до міноборони. Для вступу на посаду речника він пройшов конкурс і був обраний серед інших претендентів."
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15.06.2024 00:42 Відповісти
В складі 59-ї бригади його направили в березні у відрядження до міноборони -

це як ? усю бригаду до МО відправили ?
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15.06.2024 11:39 Відповісти
в етері телемарафону

А що кажуть на шоу екстрасенсів чи у "Розсміши смішного"?
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15.06.2024 01:11 Відповісти
Тот кто принял решение крутить людей на улицах забрал у тцк самую важную функцию - доверие людей. Дальше уже не важно.
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15.06.2024 03:35 Відповісти
на вулицях крутять тих, хто сам не прийшов у ТЦК. Що Вам не ясно ?
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15.06.2024 11:40 Відповісти
В етері телемарафону висловлюються робітниці прислуги найдавніших професій. Речник Міноборони мусив би поважати якщо не себе, то як мінімум свою контору із назвою хоч і не Збройні Сили, але щось там України.
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15.06.2024 05:37 Відповісти
Проходив ВЛК. Відношення як до худоби . Аналізів нема стоматолога нема теж уже нема . Якщо раніше не було скарг тобі ніхто не вірить , а якщо є записи в карті ( у мене є , спина ) то чому не лежав на стаціонарі . Наче ти вирішуєш чи потрібно чи ні . На заводі діє бронь . Нема точного переліку документів для подачі в тцк , а тцкуни не кажуть які бумаги потрібні для цього. Якщо на даний момент нема броні "Ви підлягаєте мобілізації " . Отака муйня малята . Це з мого проходження вл
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15.06.2024 06:17 Відповісти
незрозуміло, наші кадри подавали на бронь, кому треба, наче оформили. Це усе йде через МО.
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15.06.2024 11:43 Відповісти
Діло не в кадрах , а в тцк які не звертають увагу на ті довідки які надали кадровичка , що людина буде подаватися на бронь після проходження влк і вклеювання штрих коду. В мене товариша так забрали , в Гончарівську вже
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15.06.2024 13:41 Відповісти
У нас теж не без пригод. Декількох забронювали без проблем. Один якісь доки не оформив, тепер ходить туди-сюди.
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15.06.2024 21:45 Відповісти
Так , закон шо дишло куди повернув туди і вийшло
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16.06.2024 10:08 Відповісти
Назагал так. Але конкретно, наш колега "провтикав". Кадри йому нагадували. Ну то най тепер нервується. І кадри разом з ним.
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17.06.2024 18:55 Відповісти
Якщо з тцк перекинути частину обов'язків-то нахріна отой гадюшник утримувати? Розігнати їх до дідька! Нехай працюють ''рекрутингові групи'' від кожної бригади ЗСУ
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15.06.2024 09:39 Відповісти
 
 