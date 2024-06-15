Речник Міноборони Лазуткін прокоментував ідею забрати у ТЦК частину функцій: Поки рішення немає, тривають розмови

Наразі немає рішення щодо передачі частини функцій ТЦК цивільним органам.

Про це в етері телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише NV, інформує Цензор.НЕТ.

Лазуткін зазначив, що розмови щодо цього рішення тривають.

"Поки що немає якогось рішення, тривають розмови. Справді, зробити це (цю ініціативу, - ред.) більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, доволі приваблива ініціатива. Вона розглядається. Більше з цього приводу важко щось сказати", - заявив речник Міноборони.

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Що передувало?

13 червня заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що у парламенті розглядають можливість передачі функцій ТЦК цивільним органам. Про це він сказав після нашумілого конфлікту, який стався в Одесі між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

Чернєв сказав, що наразі у профільному комітеті ВР наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення подібних ситуацій в майбутньому, однак деталями не поділився.

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