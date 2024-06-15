Речник Міноборони Лазуткін прокоментував ідею забрати у ТЦК частину функцій: Поки рішення немає, тривають розмови
Наразі немає рішення щодо передачі частини функцій ТЦК цивільним органам.
Про це в етері телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише NV, інформує Цензор.НЕТ.
Лазуткін зазначив, що розмови щодо цього рішення тривають.
"Поки що немає якогось рішення, тривають розмови. Справді, зробити це (цю ініціативу, - ред.) більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, доволі приваблива ініціатива. Вона розглядається. Більше з цього приводу важко щось сказати", - заявив речник Міноборони.
Що передувало?
13 червня заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що у парламенті розглядають можливість передачі функцій ТЦК цивільним органам. Про це він сказав після нашумілого конфлікту, який стався в Одесі між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.
Чернєв сказав, що наразі у профільному комітеті ВР наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення подібних ситуацій в майбутньому, однак деталями не поділився.
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Правильно. А функції мозку передати жопі.
Тоді жопа буде срать інтєлєктом.
Вас треба президентом вибрати, - замість Зеленського.
Хуже ж нє будєт, правда ж?
Тому, що у Раді не депутати, а ідіоти "на підтанцовці" у ОПкрадіїв.
Тобі не доходить, що зміни мають бути на ЯКІСТЬ, коли бійці підібрані якісно, то й воюють краще. А якщо армія буде якісна,то менша ймовірність,що буряти доберуться до твоєї дупи
Виходить як у дикіх племенах, наловили кого попало і відправили воювати, а які результати всього цього, а ніякі,рашисти як наступали,так і наступають. Ну небуде з цього толку ніякого.
Потрібно робити щось по типу рекрутингових компаній,де люди приходять самі, обирають, людям щось гарантується, хочаб вибрана спеціальність.
Багато бажаючих є піти, але чому ж не йдуть? А тому що тупо йти на м"ясо уже ніхто не хоче і сенсу нема. Повині бойові бригади набирати бійців безпосередньо. Де люди йдуть,знайомляться з командирами, знайомляться з умовами,вирішують. Тільки так, а по іншому толку не буде.
А машку на кого кинув, дивись бо, ведмеді із халупи її витягнуть, та ще й " надругаються"
Кожному мобілізованому у Особистої Справі ставиться дві відмітки "якості/відповідності" (наприклад від 1 до 10):
А. при потраплянні на полігон, керівництвом полігону (на незалежній комісії ТЦК може оскаржити).
Б. при потраплянні у підрозділ, керівництвом підрозділу (на незалежній комісії Полігон може оскаржити).
Середнє значення по відмітці (А) визначає зарплатню та просування по службі робітників ТЦК.
Різниця між середньою відміткою (Б) та (А) - визначає зарплатню та просування по службі робітників Полігону.
Така система зразу вирішить дуже багато проблем зразу двох ключових структур підготовки бійців.
Готовий к обговоренню.
або в ГенШтабі, або у Міністерстві, або у Верховний Раді...
але, хто ж туди пусте такого тупого як я?
"Про це сам Лазуткін розповів у середу, 10 квітня, виданню https://life.pravda.com.ua/culture/dmitro-lazutkin-rechnik-minoboroni-300993 "УП.Культура" . За його словами, на початку лютого він перевівся з 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", в яку мобілізувався в червні 2023 року, до 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. В складі 59-ї бригади його направили в березні у відрядження до міноборони. Для вступу на посаду речника він пройшов конкурс і був обраний серед інших претендентів."
це як ? усю бригаду до МО відправили ?
А що кажуть на шоу екстрасенсів чи у "Розсміши смішного"?
робітниціприслуги найдавніших професій. Речник Міноборони мусив би поважати якщо не себе, то як мінімум свою контору із назвою хоч і не Збройні Сили, але щось там України.