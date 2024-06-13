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Комітет Ради обговорює можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів, - "слуга народу" Чернєв

У Раді пропонують скоротити повноваження ТЦК

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість передачі повноважень ТЦК та СП цивільним органам. Наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення таких ситуацій, як в Одесі.

Про це розповів народний депутат, заступник голови профільного комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") в етері національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями – я такого ще не бачив", - сказав депутат, коментуючи бійку між працівниками "швидкої допомоги" і ТЦК 11 червня в Одесі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співробітники ТЦК закрили нас на території та не давали можливості вийти протягом 4 годин, - лікарка швидкої про конфлікт з ТЦК в Одесі

За словами Чернєва, у профільному комітеті ВР наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення подібних ситуацій в майбутньому.

Один із варіантів — поки що на рівні обговорення, — можливо, взагалі функції ТЦК передавати цивільним якимось органам, тобто вивести зі Збройних сил чи Міністерства оборони. Але це — один із варіантів, можливо, який розвʼяже проблеми або не допускатиме таких історій, - наголосив Чернєв.

Нардеп додав, що Комітет чекає "чітко виписаних норм бронювання", їх має зробити Кабмін.

Читайте також: Лубінець про бійку представників ТЦК з медиками в Одесі: Триматиму ситуацію на особистому контролі

Що передувало?

Як писав Цензор.НЕТ, в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент біля Київського РТЦК та СП за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги. Зазначивши, що "люди в медичній формі відмовилися надати документи, що підтверджують приналежність до системи охорони здоров’я".

Автор: 

ВР (14992) Чернєв Єгор (122) ТЦК та СП (579)


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Топ коментарі
+19
Ти на фронті? Порадниця , з окопу пишеш чи з опи ерьмачка?
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13.06.2024 16:17
+18
Так ТЦК сами - структура Минобороны, а подчиняются почему-то руководству Сухопутных войск. Законов не знают, половина контуженные и по мнению их руководства - этот факт оправдывает то, что ТЦК-шники плевать хотели на права граждан Украины, законы, Конституцию. Походу ТЦК внутри своей структуры приравняли гражданских к военнопленным. Зеленые либертарианцы ведут дело к хунте.
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13.06.2024 16:18
+16
Так, стравити народ оця жж-и-два зздатна! Це факт, на початку війни народ рвався боронити Батьківщину голими руками, а коли побачив , що зелені шмаркачі наживаються на крові, статки їхні в сотні разів збільшились, а щоб допомати ЗСУ-зась, то що з того вийшло, маємо результат!
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13.06.2024 16:23
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Задовбали Зелені чмоні, нінащо не здатні!
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13.06.2024 16:11 Відповісти
не спілкуйся з ними, йди краще на фронт, там нормальні люди...
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13.06.2024 16:15 Відповісти
Ти на фронті? Порадниця , з окопу пишеш чи з опи ерьмачка?
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13.06.2024 16:17 Відповісти
А ти чому не йдеш ганько-панянько?
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13.06.2024 16:19 Відповісти
Як це не здатнi, а зтровити ТЦКашникiв з лiкарями, чи з iншими цивiльними громадянами.
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13.06.2024 16:16 Відповісти
Так, стравити народ оця жж-и-два зздатна! Це факт, на початку війни народ рвався боронити Батьківщину голими руками, а коли побачив , що зелені шмаркачі наживаються на крові, статки їхні в сотні разів збільшились, а щоб допомати ЗСУ-зась, то що з того вийшло, маємо результат!
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13.06.2024 16:23 Відповісти
Вы та як не доказали, шо после войны будут гонения на картавых?
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13.06.2024 16:48 Відповісти
це що було ? що ти написав?
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13.06.2024 17:47 Відповісти
Так, стравити народ оця жж-и-два зздатна! Це факт, на початку війни народ рвався боронити Батьківщину голими руками, а коли побачив , що зелені шмаркачі наживаються на крові, статки їхні в сотні разів збільшились, а щоб допомати ЗСУ-зась,,,---- То виходить що Батькіщина, та рідна Земля що вскормила цей народ, через це що ви кажете, вже НІЧОГО для нього не значить??, і захищати Це все не потрібно???, або ви ви шановний несете вибачте маячню, або гріш ціна, такому "народу", який замість захисту свого самого Рідного! йде топитися в Тису! (,
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13.06.2024 22:25 Відповісти
Це питання до ухилянтів, вони не хочуть іти воювати. Я не переховуюсь і відвідую ТЦК .
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14.06.2024 10:59 Відповісти
Ну як нінащо!? Так мародерити та саботувати як вони треба ще вміти.
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13.06.2024 16:23 Відповісти
"люди в медичній формі відмовилися надати документи, що підтверджують приналежність до системи охорони здоров'я" так це погано, але бити за що? є багато варіантів, наприклад, викликати поліцію - вона має право щось там робити з людиною - бити, надягати кайданки, десь закривати, а чому співробітникам тцк можна всі ці речі..., якось дивно, в нас часто закони не виконуються, на них всі плюють, а тут і закону ніякого немає, а вже повний спектр покарань та примусу...
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13.06.2024 16:13 Відповісти
Так ТЦК має право перевіряти лише військово-облікові документи, медики і не повинні показувати їм якісь посвідчення. Тим більше, хіба у медиків зі швидкої є посвідчення???
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13.06.2024 16:15 Відповісти
є, вони військово-зобов'язані й під час воєнного стану повинні носити з собою й посвідчення особи й воєнний квиток...
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13.06.2024 17:02 Відповісти
Правильно, військовий квиток мають право перевіряти, а посвідчення особи можуть лише копи!
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13.06.2024 17:46 Відповісти
Так ТЦК сами - структура Минобороны, а подчиняются почему-то руководству Сухопутных войск. Законов не знают, половина контуженные и по мнению их руководства - этот факт оправдывает то, что ТЦК-шники плевать хотели на права граждан Украины, законы, Конституцию. Походу ТЦК внутри своей структуры приравняли гражданских к военнопленным. Зеленые либертарианцы ведут дело к хунте.
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13.06.2024 16:18 Відповісти
Минобороны и есть субъект предпринимательской деятельности, то есть, частная и гражданская структура, вместе с тцк
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13.06.2024 16:22 Відповісти
знаєте, мені ще ні один тцуашник не надав посвідчення співробітника тцк. як ви вважаєте,чому?
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13.06.2024 16:33 Відповісти
Так тебе всі знають, як провокатора. Яка із тобою розмова?
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13.06.2024 16:49 Відповісти
а ти не здатен зі мною спілкуватись, твій рівень це марішка безугла. ти мене уклоністе зрозуміло?
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13.06.2024 17:11 Відповісти
До СБУ ще не викликали, " агітатор" зриву мобілізації?
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13.06.2024 19:35 Відповісти
тебе визвати? пиши свій номер телефону алєксандра
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13.06.2024 19:37 Відповісти
Це поки руки до тебе не дійшли, ти борзий російські заклики писати. Через півроку- рік, таких як ти борзописців дістануть.
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13.06.2024 19:54 Відповісти
я борзий, а знаєш чому? бо я таких як ти на члені вертів і продовжую це робити . і макчимуи що ти мені фуфєл бркхливий зробиш,то це мені на пісюна соліи насипеш і потім злижеш. ти мене уклоністе зелений зрозуміло?
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13.06.2024 19:58 Відповісти
Це тут той про уклоністів пише, що агітує за зрив мобілізації? Ох і мерзотник...
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13.06.2024 20:23 Відповісти
я пишу про таких як ти до речі. які ховаються від мобілізації.
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14.06.2024 07:07 Відповісти
Зетитушня под ТЦКашников молотят - подставляют их?
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13.06.2024 16:50 Відповісти
Ось чому
https://dostup.org.ua/request/123060/response/396595/attach/3/..PDF.pdf?cookie_passthrough=1
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13.06.2024 16:52 Відповісти
і? згідно яких статей та повноважень вони займаються проти правною діяльністю?
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13.06.2024 17:13 Відповісти
То есть вы не подозревали что если дать возможность кому то класть на закон, обеспечив его полную безнаказанность и вседозволенность - то это обязательно вызовет сопротивление людей?
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13.06.2024 16:15 Відповісти
А не можна просто навчити їх виконувати і поважати Закон? Коли, прошу вибачення, у відомому місці знижуються доходи, перестановка ліжок не допоможе. Потрібно міняти б.....
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13.06.2024 16:16 Відповісти
ні не можна. є підозра що там спеціальний відбір
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13.06.2024 17:06 Відповісти
Бубочка вже розганяв воєнкомів, зірвавши мобілізацію, ще як передадуть цивільним, так підуть на фронт одні діди ! В мене питання, а хто має надавати першу допомогу пораненим війьсковим, якщо усіх медиків забронювати? Раз ви не здатні навести лад, ідіть нахер зелена маса із бубочкою, то може народ сам без них дасть собі ради!
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13.06.2024 16:16 Відповісти
Справа не в тому , що медиків не мобілізують. Медиків від самого початку багато мобілізують і на жаль , багато гине.
Але тоді їх викрали і заблокували їм роботу, коли во ни були на зміні швидкої допомоги.
Різницю бачиш?
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13.06.2024 16:53 Відповісти
Не факт, в водія не було документів на бронь.
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13.06.2024 17:16 Відповісти
Діди їх нахрін пошлють ,
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13.06.2024 17:05 Відповісти
Это как? Сменят вывеску ТЦК на "Центр підтримки громадян" и переоденут ТЦК-нов в гражданское, чтоб им легче было охотиться?
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13.06.2024 16:21 Відповісти
Сподіваюсь це запровадять в найкоротший час.
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13.06.2024 16:22 Відповісти
І що, на фронт бубачек?
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13.06.2024 16:24 Відповісти
В госпіталях буде черга з тцк. Вони вже там мохом( і не тільки) обросли
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13.06.2024 16:49 Відповісти
Так вони мотивовані ,нехай захищають свої статки ,а простим людям захищати нічого !
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13.06.2024 17:07 Відповісти
Це робиться, щоби затримання громадян представниками ТЦК не порушувало Конституцію (оскільки вони військові, то вони не можуть цього робити). Якщо влада хоче йти шляхом бусифікації у питаннях мобілізації, то це потрібно зробити. Це навіть буде законно. Може вони й ТЦК сформують заодно на рівні закону, а то мобілізаційний закон говорить про ТЦК, а що таке ТЦК на рівні вище підзаконних актів - невідомо. Так не має бути.
І наостанок - його слова правдиві, це робиться щоби не повторилася ситуація, коли військові б'ються з медиками. Просто медиків буде бити вже цивільна стркутура.
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13.06.2024 16:27 Відповісти
«Нардеп додав, що Комітет чекає "чітко виписаних норм бронювання", їх має зробити Кабмін. Джерело:

А хіба підпис президента під законом в якому чітко зафіксовано кого і як бронюють, це для депутата який за нього голосував, вже нічого не означає?
Він, що хоче сказати, що легитимнішою буде постанова кабміна всупереч вимог закону підписано президентом?😯
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13.06.2024 16:28 Відповісти
Розвели блд вертухаїв .
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13.06.2024 16:46 Відповісти
Щоб такого більше не було-треба посадити тих хто побив медиків, і тих невідомих в цивільному теж!
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13.06.2024 16:48 Відповісти
Ага, замість того, щоб влада виконувала свої обо'язки із мобілізації, вивімку над ТЦК перевісимо.
Де верховний гофмаршал із його конституційними обов'язками, де ролі місцевих військових одміністрацій, де поліція, яка повинна займатися розшуком ухилянтів?
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13.06.2024 16:52 Відповісти
Це якийсь пи*дець "Комітет Ради обговорює можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів, " вони там, за ради рейтингу, зовсім мізками поїхали.
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13.06.2024 16:59 Відповісти
как не крути- никто воевать идти не хочет, весь весь гвоздь не в том как организацию назвать
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13.06.2024 17:03 Відповісти
Нехай йдуть воювати багатії ,я не забов"язаний захищати їхні статки .
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13.06.2024 17:09 Відповісти
а багатии хотят на багамах и маямах переждать
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13.06.2024 17:38 Відповісти
Тут все просто. Якщо тцкашникам за такі вчинки буде світити хоч якась відповідальність (ну хоча би відправка на фронт, я вже не кажу про кримінальний кодекс), то такі випадки взагалі зникнуть. Кому не дай в руки владу і повну безкарність (цивільним, військовим), завжди дійде до такого, що маєм зараз на прикладі ТЦК
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13.06.2024 17:10 Відповісти
Вот им как раз светит отправка на фронт, если они не выполнят план. Это и есть настоящая причина, почему они готовы даже сесть за уголовные преступления, но не идти на фронт. Даже те, кто оттуда вернулся - в основном не хотят обратно. А почему - это и есть суть проблемы.
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13.06.2024 17:15 Відповісти
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20969 Арахамія Давид Георгійович- Голова підкомітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20979 Безугла Мар'яна Володимирівна - Заступник голови Комітету, голова підкомітету Комітету

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13.06.2024 17:17 Відповісти
Зельц закручивает гайки с треском и хрустом.
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13.06.2024 17:22 Відповісти
Популістська маячня. Здавалося, що 27 місяців має бути цілком достатньо, щоб зрозуміти, що в країні йде війна на виживання, жорстка і жорстока війна. Для всіх достатньо, в т.ч. й для депутатів ВР. Ніхто при здоровому глузді не вітає мобілізацію, і я також не вітаю (я колись також не був у захваті, коли мене із лейтенанта запасу вирішили зробити лейтенантом дійсної служби: хоча тоді й не було повномасштабної війни (хоча деяка перспектива потрапити в "афган" все ж була), але в мене були зовсім інші життєві плани. Але бувають ситуації, коли треба приймати дійсність такою, як вона є. Тож тим, хто попри бажання все ж був мобілізований, варто направити свій гнів не проти службовців центрів комплектації, а проти першопричини, якою є москалія та путлер. Я 10000 разів готовий виправдовувати українських військовослужбовців, які не хочуть брати полонених, або порушують так звані "правила ведення війни" (це ж російські загарбники прийшли на нашу землю, а не ми до них), але ніколи не буду виправдовувати ухилянтів, які б "злочини" та "насильства" проти них не вчиняли ТЦК.
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13.06.2024 17:36 Відповісти
Ну,так значит,ты тупой дурак.Такими методами они мало чего добились и добьются.Ты лучше задумайся,а почему исчезла очередь добровольцев и мотивация 2022 года.Если бы меня мобилизировали в бусик,я бы сделал потом ноги.Может,несколтко по другому нужно это делать?
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13.06.2024 19:25 Відповісти
Відсоток ентузіастів, які стають добровольцями, обмежений та не такий вже й великий (і це в будь-якій країні, в будь-якому суспільстві та в усі часи). Масштаб війни та наш супротивник потребують залучення до війська багато людей, дуже багато (можливо навіть кілька мільйонів). Ви сподіваєтеся знайти стільки добровольців? А ще совкова політологія була дещо в чому права: наприклад, в тому, що будь-яка держава є інститутом примусу та насильства (відмінність лише в меті та ступені справедливості при застосуванні державних механізмів). На жаль, наші політики та й урядовці не дуже ******* говорити народу гіркі речі та непопулярні істини. Те, що допустимо в мирний час, здебільшого є неприйнятним під час війни (і до речі навпаки також).
І ще. Як відомо, легіони Древнього Риму зазнавали поразок від війська рабів Спартака, поки призначений диктатором Марк Крас не ввів децимації (тобто страту кожного десятого серед бажаючих "зробити ноги") -- це для загального розвитку.
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14.06.2024 02:07 Відповісти
Рекрутингом до війська мають займатися бригади та структури на кшталт LobbyX, які шарять, як це робити по-людськи.
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13.06.2024 19:34 Відповісти
Давайте розмірковувати без поносу. Хто знайомий із роботою швидкої знає, що вони нікого силою не заберуть у карету швидкої. Пишиш розписку про відмову від госпіталізації і далі твоє здоров'я в твоїх руках. Точно также якщо громадянин затриманий; поліцією, СБУ, прокуратура і його не відпускають то відповідальна особа пише розписку і швидка їде, і забуває за пацієнта, як за минулорічний сніг. А тут працівники швидкої "кістками лягли" щоб госпіталізувати пацієнта. 100% даю, що горе-пацієнт був чиїмсь знайомим.
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13.06.2024 19:53 Відповісти
 
 