Комітет Ради обговорює можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів, - "слуга народу" Чернєв
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість передачі повноважень ТЦК та СП цивільним органам. Наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення таких ситуацій, як в Одесі.
Про це розповів народний депутат, заступник голови профільного комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") в етері національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями – я такого ще не бачив", - сказав депутат, коментуючи бійку між працівниками "швидкої допомоги" і ТЦК 11 червня в Одесі.
За словами Чернєва, у профільному комітеті ВР наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення подібних ситуацій в майбутньому.
Один із варіантів — поки що на рівні обговорення, — можливо, взагалі функції ТЦК передавати цивільним якимось органам, тобто вивести зі Збройних сил чи Міністерства оборони. Але це — один із варіантів, можливо, який розвʼяже проблеми або не допускатиме таких історій, - наголосив Чернєв.
Нардеп додав, що Комітет чекає "чітко виписаних норм бронювання", їх має зробити Кабмін.
Що передувало?
Як писав Цензор.НЕТ, в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.
В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент біля Київського РТЦК та СП за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги. Зазначивши, що "люди в медичній формі відмовилися надати документи, що підтверджують приналежність до системи охорони здоров’я".
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Але тоді їх викрали і заблокували їм роботу, коли во ни були на зміні швидкої допомоги.
Різницю бачиш?
І наостанок - його слова правдиві, це робиться щоби не повторилася ситуація, коли військові б'ються з медиками. Просто медиків буде бити вже цивільна стркутура.
А хіба підпис президента під законом в якому чітко зафіксовано кого і як бронюють, це для депутата який за нього голосував, вже нічого не означає?
Він, що хоче сказати, що легитимнішою буде постанова кабміна всупереч вимог закону підписано президентом?😯
Де верховний гофмаршал із його конституційними обов'язками, де ролі місцевих військових одміністрацій, де поліція, яка повинна займатися розшуком ухилянтів?
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20969 Арахамія Давид Георгійович- Голова підкомітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20979 Безугла Мар'яна Володимирівна - Заступник голови Комітету, голова підкомітету Комітету
І ще. Як відомо, легіони Древнього Риму зазнавали поразок від війська рабів Спартака, поки призначений диктатором Марк Крас не ввів децимації (тобто страту кожного десятого серед бажаючих "зробити ноги") -- це для загального розвитку.