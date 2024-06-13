Комітет Ради обговорює можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів, - "слуга народу" Чернєв

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість передачі повноважень ТЦК та СП цивільним органам. Наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення таких ситуацій, як в Одесі.

Про це розповів народний депутат, заступник голови профільного комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") в етері національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями – я такого ще не бачив", - сказав депутат, коментуючи бійку між працівниками "швидкої допомоги" і ТЦК 11 червня в Одесі.

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За словами Чернєва, у профільному комітеті ВР наразі опрацьовують варіанти, як не допустити повторення подібних ситуацій в майбутньому.

Один із варіантів — поки що на рівні обговорення, — можливо, взагалі функції ТЦК передавати цивільним якимось органам, тобто вивести зі Збройних сил чи Міністерства оборони. Але це — один із варіантів, можливо, який розвʼяже проблеми або не допускатиме таких історій, - наголосив Чернєв.

Нардеп додав, що Комітет чекає "чітко виписаних норм бронювання", їх має зробити Кабмін.

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Що передувало?

Як писав Цензор.НЕТ, в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент біля Київського РТЦК та СП за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги. Зазначивши, що "люди в медичній формі відмовилися надати документи, що підтверджують приналежність до системи охорони здоров’я".