Комитет Совета обсуждает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы, - "слуга народа" Чернев

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи полномочий ТЦК и СП гражданским органам. Сейчас прорабатываются варианты, как не допустить повторения таких ситуаций, как в Одессе.

Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя профильного комитета Егор Чернев (фракция "Слуга народа") в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами - я такого еще не видел", - сказал депутат, комментируя драку между работниками "скорой помощи" и ТЦК 11 июня в Одессе.

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По словам Чернева, в профильном комитете ВР сейчас прорабатывают варианты, как не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.

Один из вариантов - пока на уровне обсуждения, - возможно, вообще функции ТЦК передавать гражданским каким-то органам, то есть вывести из Вооруженных сил или Министерства обороны. Но это - один из вариантов, возможно, который решит проблемы или не будет допускать таких историй, - подчеркнул Чернев.

Нардеп добавил, что Комитет ждет "четко выписанные нормы бронирования", их должен сделать Кабмин.

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Что предшествовало?

Как писал Цензор.НЕТ, в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент возле Киевского РТЦК и СП с участием военнослужащих и представителей скорой медицинской помощи. Отметив, что "люди в медицинской форме отказались предоставить документы, подтверждающие принадлежность к системе здравоохранения".