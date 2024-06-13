Комитет Совета обсуждает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы, - "слуга народа" Чернев
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи полномочий ТЦК и СП гражданским органам. Сейчас прорабатываются варианты, как не допустить повторения таких ситуаций, как в Одессе.
Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя профильного комитета Егор Чернев (фракция "Слуга народа") в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами - я такого еще не видел", - сказал депутат, комментируя драку между работниками "скорой помощи" и ТЦК 11 июня в Одессе.
По словам Чернева, в профильном комитете ВР сейчас прорабатывают варианты, как не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.
Один из вариантов - пока на уровне обсуждения, - возможно, вообще функции ТЦК передавать гражданским каким-то органам, то есть вывести из Вооруженных сил или Министерства обороны. Но это - один из вариантов, возможно, который решит проблемы или не будет допускать таких историй, - подчеркнул Чернев.
Нардеп добавил, что Комитет ждет "четко выписанные нормы бронирования", их должен сделать Кабмин.
Что предшествовало?
Как писал Цензор.НЕТ, в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.
В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент возле Киевского РТЦК и СП с участием военнослужащих и представителей скорой медицинской помощи. Отметив, что "люди в медицинской форме отказались предоставить документы, подтверждающие принадлежность к системе здравоохранения".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://dostup.org.ua/request/123060/response/396595/attach/3/..PDF.pdf?cookie_passthrough=1
Але тоді їх викрали і заблокували їм роботу, коли во ни були на зміні швидкої допомоги.
Різницю бачиш?
І наостанок - його слова правдиві, це робиться щоби не повторилася ситуація, коли військові б'ються з медиками. Просто медиків буде бити вже цивільна стркутура.
А хіба підпис президента під законом в якому чітко зафіксовано кого і як бронюють, це для депутата який за нього голосував, вже нічого не означає?
Він, що хоче сказати, що легитимнішою буде постанова кабміна всупереч вимог закону підписано президентом?😯
Де верховний гофмаршал із його конституційними обов'язками, де ролі місцевих військових одміністрацій, де поліція, яка повинна займатися розшуком ухилянтів?
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20969 Арахамія Давид Георгійович- Голова підкомітету
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20979 Безугла Мар'яна Володимирівна - Заступник голови Комітету, голова підкомітету Комітету
І ще. Як відомо, легіони Древнього Риму зазнавали поразок від війська рабів Спартака, поки призначений диктатором Марк Крас не ввів децимації (тобто страту кожного десятого серед бажаючих "зробити ноги") -- це для загального розвитку.