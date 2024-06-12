Сотрудники ТЦК закрыли нас на территории и не давали возможности выйти в течение 4 часов, - врач "скорой" о конфликте с ТЦК в Одессе
Врачей, прибывших в Одесский РТЦК и СП, насильно удерживали на территории учреждения в течение 4 часов.
Об этом рассказала на пресс-конференции врач медицины неотложных состояний Виктория Гончар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нас вызвали для оказания помощи гражданскому пострадавшему. Сотрудники ТЦК закрыли нас на территории и не давали возможности выйти в течение 4 часов. Они ничего не объясняли, только угрожали. У пострадавшего, к которому мы приехали, было сотрясение мозга и черепно-мозговая травма под вопросом. По словам потерпевшего, его избили в ТЦК. Он самостоятельно позвонил на линию 103", - отметила Гончар.
По ее словам, что происходило за стенами ТЦК, она не видела, а только слышала звуки сирен и крики.
"Если нашим работникам что-то угрожало - они защищались. На территории ТЦК также были провокации телесного нападения - хватали моих коллег за руки и пытались их избить", - рассказала врач.
Она подчеркнула, что утверждение, якобы медики не предоставили документы, не является правдой.
"Территория ТЦК охраняется, и без документов и проверки туда никого не пускают. Нас наоборот запустили без проверки и потом не выпускали", - объяснила Гончар.
Также она подчеркнула, что это не первый случай, когда скорую вызывают на избиение мужчин сотрудниками ТЦК.
Что предшествовало?
Как писал Цензор.НЕТ, в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.
В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент возле Киевского РТЦК и СП с участием военнослужащих и представителей скорой медицинской помощи. Отметив, что "люди в медицинской форме отказались предоставить документы, подтверждающие принадлежность к системе здравоохранения".
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Зараз так само агресивно шельмуєься мобілізація. Підніміть любу тему початку 19-го, почитайте коменти - порівняйте. І корисних дурників хватає, тих які "неможуть мовчать". Я даю 100% гарантію що результат у вас буде такий же.
Але виправить його вже буде неможливо...
Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю.
Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності.
Я присягаю ніколи не зрадити народу України.
Сподвваюсь, ви розумієте, що у цій клятві немає прізвищ, але є народ України, який здобув право жити за власними законами, тобто має власну Конституцію, в якій прописані і його державні кордони. Якщо ми не дотримуватимемось власної Конституції, чи буде поважати її, а отже нашу суверенну територію, закони ворог? Відповідь очевидна. Є такий численний народ - курди, які мають навіть власну мову, гімн, прапор і навіть герб, але не мають Конституції, бо не мають держави. Адже жити за власними правилами можна лише у власній державі. Постарайтеся це зрозуміти. І тоді ви можливо побачити небезпеку, що забиаши на власні закони і Конституцію, ми стаємо європейськими курдами. А мобілізація повинна проводитись. В рамках Конституції і відповідного законодавства. Інакше присяга втрачає сенс.
Ви дійсно вважаєте, що за таку країну люди захочуть на фронті помирати?
Це має бути цивільна структура у підпорядкуванні Міноборони.
Міноборони це ж теж цивільна структура у складі уряду, яка займається матеріально-технічним забезпеченням війська.
Якого милого стільки військових протирають сраки у воєнкоматах? Наберіть туди цивільних, нехай перекладають папірці і виписують повістки. Чому це мають робити обов'язково здорові лобуряки у формі? Бо так виходить, що тцкашники - це вже якась окрема вища каста, якій закони не писані.
Зондеркоманди і айнзатцгруппи, *****! Інших слів уже нема.
І, як тільки він прийшов до тями і розплющив очі, то відразу ж запитав у реаніматологів:
А ВИ ВЖЕ ОНОВИЛИ СВОЇ ОБЛІКОВІ ДАНІ?