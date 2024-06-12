РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10772 посетителя онлайн
Новости
15 826 121

Сотрудники ТЦК закрыли нас на территории и не давали возможности выйти в течение 4 часов, - врач "скорой" о конфликте с ТЦК в Одессе

Бійка ТЦК та лікарів в Одесі: медикиня розповіла про інцидент

Врачей, прибывших в Одесский РТЦК и СП, насильно удерживали на территории учреждения в течение 4 часов.

Об этом рассказала на пресс-конференции врач медицины неотложных состояний Виктория Гончар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нас вызвали для оказания помощи гражданскому пострадавшему. Сотрудники ТЦК закрыли нас на территории и не давали возможности выйти в течение 4 часов. Они ничего не объясняли, только угрожали. У пострадавшего, к которому мы приехали, было сотрясение мозга и черепно-мозговая травма под вопросом. По словам потерпевшего, его избили в ТЦК. Он самостоятельно позвонил на линию 103", - отметила Гончар.

По ее словам, что происходило за стенами ТЦК, она не видела, а только слышала звуки сирен и крики.

"Если нашим работникам что-то угрожало - они защищались. На территории ТЦК также были провокации телесного нападения - хватали моих коллег за руки и пытались их избить", - рассказала врач.

Читайте: Лубинец о драке представителей ТЦК с медиками в Одессе: Буду держать ситуацию на личном контроле

Она подчеркнула, что утверждение, якобы медики не предоставили документы, не является правдой.

"Территория ТЦК охраняется, и без документов и проверки туда никого не пускают. Нас наоборот запустили без проверки и потом не выпускали", - объяснила Гончар.

Также она подчеркнула, что это не первый случай, когда скорую вызывают на избиение мужчин сотрудниками ТЦК.

Что предшествовало?

Как писал Цензор.НЕТ, в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент возле Киевского РТЦК и СП с участием военнослужащих и представителей скорой медицинской помощи. Отметив, что "люди в медицинской форме отказались предоставить документы, подтверждающие принадлежность к системе здравоохранения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Хмельнитчине мужчина напал с ножом на работника ТЦК во время проверки документов

Автор: 

конфликт (830) Одесса (7890) скандал (4475) ТЦК (532)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
радію що наше військо так забезпечене. в районному ТЦК є і рентген, і ЕКГ, і апарат для вимірювання очного тиску.. от шо значить НАТО!
бо ж без цих обстежень ВЛК не дійсне..а ще є аналізи на ВІЛ, гепатит.. і це все за годину.. маємо вчити інші країни як діагностувати
показать весь комментарий
12.06.2024 20:15
+33
це до чи після того, як швидка приїхала до побитого тцкашниками цивільного і лікарів закрили всередині тцк і не випускали, вчиняючи протиправні дії, за які пепредбачена кримінальна віповідальність?

і чиї там були тітушкі?
показать весь комментарий
12.06.2024 20:16
+25
А взагалі ст 426-1ККУ перевищення службових повноваженнь військовим хоч до когось з ТЦК застосовували? Це примусило задуматися б інших хоч трохи. Відсутність адекватної реакції держави на це беззаконня дуже погано закінчиться.
показать весь комментарий
12.06.2024 20:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
До речі, варвари на кордонах Риму були завжди, але захопили вони Рим лише тоді, коли там почався внутрішній хаос. Ви погано знаєте історію, або ж читаєте якусь альтернативну. А французький порядок 1940 року можна відслідкувати по чехарді з президентами і генералітетом. Тому значно більша і краще озброєна французька армія була розбита німецькою машиною. 😊 Наведений вами приклад - це доказ на мою користь.
показать весь комментарий
12.06.2024 23:20 Ответить
Я не збираюсь доводити вам очевидні речі. Колись намагався донести чим закінчиться шельмування Порошенка, але результат, як кажуть, на табло.
Зараз так само агресивно шельмуєься мобілізація. Підніміть любу тему початку 19-го, почитайте коменти - порівняйте. І корисних дурників хватає, тих які "неможуть мовчать". Я даю 100% гарантію що результат у вас буде такий же.
Але виправить його вже буде неможливо...
показать весь комментарий
13.06.2024 01:13 Ответить
Бачите, шановний, ви собі придумали, що я шельмую мобілізацію. Хоча в жодному мо'му пості нідк такого нема. Я просто приведу для вас текст військової присяги ЗСУ. Сподіваюсь, ви зрозумієте, чому військовослужбовцям важливо її дотримуватись:

Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю.

Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності.

Я присягаю ніколи не зрадити народу України.
Сподвваюсь, ви розумієте, що у цій клятві немає прізвищ, але є народ України, який здобув право жити за власними законами, тобто має власну Конституцію, в якій прописані і його державні кордони. Якщо ми не дотримуватимемось власної Конституції, чи буде поважати її, а отже нашу суверенну територію, закони ворог? Відповідь очевидна. Є такий численний народ - курди, які мають навіть власну мову, гімн, прапор і навіть герб, але не мають Конституції, бо не мають держави. Адже жити за власними правилами можна лише у власній державі. Постарайтеся це зрозуміти. І тоді ви можливо побачити небезпеку, що забиаши на власні закони і Конституцію, ми стаємо європейськими курдами. А мобілізація повинна проводитись. В рамках Конституції і відповідного законодавства. Інакше присяга втрачає сенс.
показать весь комментарий
13.06.2024 01:56 Ответить
вони настільки тупі, що цього навіть не розуміють. 73% ідіотів нікуди не ділися.
показать весь комментарий
12.06.2024 23:20 Ответить
я не проти щоб інваліди з Англії повернулися він президент Шептала премьєр .всеодно краще носатих та картавих "украінців"
показать весь комментарий
12.06.2024 20:54 Ответить
Залужного, відкрию вам секрет до Англії ще ніхто не відпустив. Знає надто багато.
показать весь комментарий
12.06.2024 21:44 Ответить
Це все зєля. Вибори
показать весь комментарий
12.06.2024 21:02 Ответить
навіть воєнкоми з інших регіонів кажуть що в Одеській області просто жосрсткий беспрєдєл ...
показать весь комментарий
12.06.2024 21:41 Ответить
хтось знайдіть гіфку як в європі 17-18ст заламують руки і тягнуть під барабан в армію монарха
показать весь комментарий
12.06.2024 21:47 Ответить
Блин... С такими тцкашными #бланами никакого ипсо не нужно. Первое впечатление оказалось наиболее вероятным...
показать весь комментарий
12.06.2024 21:47 Ответить
Поздоровляю всіх, Україна перетворюється на Парашу, з якою ж і воює, а місцями взагалі на ЛДНР (наприклад в Одесі та Закарпатті).

Ви дійсно вважаєте, що за таку країну люди захочуть на фронті помирати?
показать весь комментарий
12.06.2024 21:59 Ответить
Воєнкомати - це совок, хоч як ти їх не переназивай.
Це має бути цивільна структура у підпорядкуванні Міноборони.
Міноборони це ж теж цивільна структура у складі уряду, яка займається матеріально-технічним забезпеченням війська.
Якого милого стільки військових протирають сраки у воєнкоматах? Наберіть туди цивільних, нехай перекладають папірці і виписують повістки. Чому це мають робити обов'язково здорові лобуряки у формі? Бо так виходить, що тцкашники - це вже якась окрема вища каста, якій закони не писані.

Зондеркоманди і айнзатцгруппи, *****! Інших слів уже нема.

показать весь комментарий
12.06.2024 22:05 Ответить
Що ж... 1937*S зацементував. Рекламує патужно своїми діями імідж України у світі. Корупція, узурпація влади, диктатура, відсутність демократичних реформ...
показать весь комментарий
12.06.2024 22:11 Ответить
Доблесних бійців ТЦК/НКВД - в окопи!
показать весь комментарий
12.06.2024 23:11 Ответить
Не стали б себе так по звірськи поводити члени ТЦК, без дозволу зверху. Бо боялися б, як мінімум звільнення. А так виконують вказівки. Єрмачня перетворила ТЦК в репресивний орган, і викликала неприязнь до військових. Суки ригівські. Бо у військових більша підтримка населення ніж до Зелі. От і знайшли спосіб вбити довіру, щоб впала нижче ніж до Зелі.
показать весь комментарий
12.06.2024 23:58 Ответить
А лікарів швидкої оновлення даних не стосується???
показать весь комментарий
13.06.2024 00:42 Ответить
Кажуть, у одній лікарні рятували тцкашнику життя, - робили штучне дихання і запускали серце електричним розрядом.
І, як тільки він прийшов до тями і розплющив очі, то відразу ж запитав у реаніматологів:

А ВИ ВЖЕ ОНОВИЛИ СВОЇ ОБЛІКОВІ ДАНІ?

показать весь комментарий
13.06.2024 01:56 Ответить
От тепер тцккашники нехай лікують собі інфаркти та інсульти липовим узаром та зеленкою!
показать весь комментарий
13.06.2024 08:33 Ответить
Не поділили хабар,зазвичай вони працюють в парі
показать весь комментарий
13.06.2024 12:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 