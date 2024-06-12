Сотрудники ТЦК закрыли нас на территории и не давали возможности выйти в течение 4 часов, - врач "скорой" о конфликте с ТЦК в Одессе

Врачей, прибывших в Одесский РТЦК и СП, насильно удерживали на территории учреждения в течение 4 часов.

Об этом рассказала на пресс-конференции врач медицины неотложных состояний Виктория Гончар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нас вызвали для оказания помощи гражданскому пострадавшему. Сотрудники ТЦК закрыли нас на территории и не давали возможности выйти в течение 4 часов. Они ничего не объясняли, только угрожали. У пострадавшего, к которому мы приехали, было сотрясение мозга и черепно-мозговая травма под вопросом. По словам потерпевшего, его избили в ТЦК. Он самостоятельно позвонил на линию 103", - отметила Гончар.

По ее словам, что происходило за стенами ТЦК, она не видела, а только слышала звуки сирен и крики.

"Если нашим работникам что-то угрожало - они защищались. На территории ТЦК также были провокации телесного нападения - хватали моих коллег за руки и пытались их избить", - рассказала врач.

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Она подчеркнула, что утверждение, якобы медики не предоставили документы, не является правдой.

"Территория ТЦК охраняется, и без документов и проверки туда никого не пускают. Нас наоборот запустили без проверки и потом не выпускали", - объяснила Гончар.

Также она подчеркнула, что это не первый случай, когда скорую вызывают на избиение мужчин сотрудниками ТЦК.

Что предшествовало?

Как писал Цензор.НЕТ, в Одессе произошел конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент возле Киевского РТЦК и СП с участием военнослужащих и представителей скорой медицинской помощи. Отметив, что "люди в медицинской форме отказались предоставить документы, подтверждающие принадлежность к системе здравоохранения".

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