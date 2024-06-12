Співробітники ТЦК закрили нас на території та не давали можливості вийти протягом 4 годин, - лікарка швидкої про конфлікт з ТЦК в Одесі
Лікарів, які прибули до Одеського РТЦК та СП, насильно утримували на території установи протягом 4 годин.
Про це розповіла на пресконференції лікарка медицини невідкладних станів Вікторія Гончар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нас викликали для надання допомоги цивільному потерпілому. Співробітники ТЦК закрили нас на території та не давали можливості вийти протягом 4 годин. Вони нічого не пояснювали, лише погрожували. У потерпілого, до якого ми приїхали, був струс мозку та черепно-мозкова травма під питанням. Зі слів потерпілого, його побили в ТЦК. Він самостійно подзвонив на лінію 103", - зазначила Гончар.
За її словами, що відбувалося за стінами ТЦК, вона не бачила, а лише чула звуки сирен та крики.
"Якщо нашим працівникам щось загрожувало – вони захищались. На території ТЦК також були провокації тілесного нападу – хапали моїх колег за руки та намагалися їх побити", - розповіла лікарка.
Вона наголосила, що твердження, нібито медики не надали документи, не є правдою.
"Територія ТЦК охороняється, і без документів та перевірки туди нікого не пускають. Нас навпаки запустили без перевірки і потім не випускали", - пояснила Гончар.
Також вона підкреслила, що це не перший випадок, коли швидку викликають на побиття чоловіків співробітниками ТЦК.
Що передувало?
Як писав Цензор.НЕТ, в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.
В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент біля Київського РТЦК та СП за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги. Зазначивши, що "люди в медичній формі відмовилися надати документи, що підтверджують приналежність до системи охорони здоров’я".
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Зараз так само агресивно шельмуєься мобілізація. Підніміть любу тему початку 19-го, почитайте коменти - порівняйте. І корисних дурників хватає, тих які "неможуть мовчать". Я даю 100% гарантію що результат у вас буде такий же.
Але виправить його вже буде неможливо...
Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю.
Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності.
Я присягаю ніколи не зрадити народу України.
Сподвваюсь, ви розумієте, що у цій клятві немає прізвищ, але є народ України, який здобув право жити за власними законами, тобто має власну Конституцію, в якій прописані і його державні кордони. Якщо ми не дотримуватимемось власної Конституції, чи буде поважати її, а отже нашу суверенну територію, закони ворог? Відповідь очевидна. Є такий численний народ - курди, які мають навіть власну мову, гімн, прапор і навіть герб, але не мають Конституції, бо не мають держави. Адже жити за власними правилами можна лише у власній державі. Постарайтеся це зрозуміти. І тоді ви можливо побачити небезпеку, що забиаши на власні закони і Конституцію, ми стаємо європейськими курдами. А мобілізація повинна проводитись. В рамках Конституції і відповідного законодавства. Інакше присяга втрачає сенс.
Ви дійсно вважаєте, що за таку країну люди захочуть на фронті помирати?
Це має бути цивільна структура у підпорядкуванні Міноборони.
Міноборони це ж теж цивільна структура у складі уряду, яка займається матеріально-технічним забезпеченням війська.
Якого милого стільки військових протирають сраки у воєнкоматах? Наберіть туди цивільних, нехай перекладають папірці і виписують повістки. Чому це мають робити обов'язково здорові лобуряки у формі? Бо так виходить, що тцкашники - це вже якась окрема вища каста, якій закони не писані.
Зондеркоманди і айнзатцгруппи, *****! Інших слів уже нема.
І, як тільки він прийшов до тями і розплющив очі, то відразу ж запитав у реаніматологів:
А ВИ ВЖЕ ОНОВИЛИ СВОЇ ОБЛІКОВІ ДАНІ?