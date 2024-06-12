Співробітники ТЦК закрили нас на території та не давали можливості вийти протягом 4 годин, - лікарка швидкої про конфлікт з ТЦК в Одесі

Лікарів, які прибули до Одеського РТЦК та СП, насильно утримували на території установи протягом 4 годин.

Про це розповіла на пресконференції лікарка медицини невідкладних станів Вікторія Гончар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нас викликали для надання допомоги цивільному потерпілому. Співробітники ТЦК закрили нас на території та не давали можливості вийти протягом 4 годин. Вони нічого не пояснювали, лише погрожували. У потерпілого, до якого ми приїхали, був струс мозку та черепно-мозкова травма під питанням. Зі слів потерпілого, його побили в ТЦК. Він самостійно подзвонив на лінію 103", - зазначила Гончар.

За її словами, що відбувалося за стінами ТЦК, вона не бачила, а лише чула звуки сирен та крики.

"Якщо нашим працівникам щось загрожувало – вони захищались. На території ТЦК також були провокації тілесного нападу – хапали моїх колег за руки та намагалися їх побити", - розповіла лікарка.

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Вона наголосила, що твердження, нібито медики не надали документи, не є правдою.

"Територія ТЦК охороняється, і без документів та перевірки туди нікого не пускають. Нас навпаки запустили без перевірки і потім не випускали", - пояснила Гончар.

Також вона підкреслила, що це не перший випадок, коли швидку викликають на побиття чоловіків співробітниками ТЦК.

Що передувало?

Як писав Цензор.НЕТ, в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент біля Київського РТЦК та СП за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги. Зазначивши, що "люди в медичній формі відмовилися надати документи, що підтверджують приналежність до системи охорони здоров’я".

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