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Співробітники ТЦК закрили нас на території та не давали можливості вийти протягом 4 годин, - лікарка швидкої про конфлікт з ТЦК в Одесі

Бійка ТЦК та лікарів в Одесі: медикиня розповіла про інцидент

Лікарів, які прибули до Одеського РТЦК та СП, насильно утримували на території установи протягом 4 годин.

Про це розповіла на пресконференції лікарка медицини невідкладних станів Вікторія Гончар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нас викликали для надання допомоги цивільному потерпілому. Співробітники ТЦК закрили нас на території та не давали можливості вийти протягом 4 годин. Вони нічого не пояснювали, лише погрожували. У потерпілого, до якого ми приїхали, був струс мозку та черепно-мозкова травма під питанням. Зі слів потерпілого, його побили в ТЦК. Він самостійно подзвонив на лінію 103", - зазначила Гончар.

За її словами, що відбувалося за стінами ТЦК, вона не бачила, а лише чула звуки сирен та крики.

"Якщо нашим працівникам щось загрожувало – вони захищались. На території ТЦК також були провокації тілесного нападу – хапали моїх колег за руки та намагалися їх побити", - розповіла лікарка.

Читайте: Лубінець про бійку представників ТЦК з медиками в Одесі: Триматиму ситуацію на особистому контролі

Вона наголосила, що твердження, нібито медики не надали документи, не є правдою.

"Територія ТЦК охороняється, і без документів та перевірки туди нікого не пускають. Нас навпаки запустили без перевірки і потім не випускали", - пояснила Гончар.

Також вона підкреслила, що це не перший випадок, коли швидку викликають на побиття чоловіків співробітниками ТЦК.

Що передувало?

Як писав Цензор.НЕТ, в Одесі відбувся конфлікт між представниками ТЦК та медиками швидкої допомоги.

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент біля Київського РТЦК та СП за участю військовослужбовців та представників швидкої медичної допомоги. Зазначивши, що "люди в медичній формі відмовилися надати документи, що підтверджують приналежність до системи охорони здоров’я".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Хмельниччині чоловік напав з ножем на працівника ТЦК під час перевірки документів

Автор: 

конфлікт (444) Одеса (5470) скандал (625) ТЦК та СП (577)


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Топ коментарі
+33
радію що наше військо так забезпечене. в районному ТЦК є і рентген, і ЕКГ, і апарат для вимірювання очного тиску.. от шо значить НАТО!
бо ж без цих обстежень ВЛК не дійсне..а ще є аналізи на ВІЛ, гепатит.. і це все за годину.. маємо вчити інші країни як діагностувати
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12.06.2024 20:15
+33
це до чи після того, як швидка приїхала до побитого тцкашниками цивільного і лікарів закрили всередині тцк і не випускали, вчиняючи протиправні дії, за які пепредбачена кримінальна віповідальність?

і чиї там були тітушкі?
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12.06.2024 20:16
+25
А взагалі ст 426-1ККУ перевищення службових повноваженнь військовим хоч до когось з ТЦК застосовували? Це примусило задуматися б інших хоч трохи. Відсутність адекватної реакції держави на це беззаконня дуже погано закінчиться.
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12.06.2024 20:19
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До речі, варвари на кордонах Риму були завжди, але захопили вони Рим лише тоді, коли там почався внутрішній хаос. Ви погано знаєте історію, або ж читаєте якусь альтернативну. А французький порядок 1940 року можна відслідкувати по чехарді з президентами і генералітетом. Тому значно більша і краще озброєна французька армія була розбита німецькою машиною. 😊 Наведений вами приклад - це доказ на мою користь.
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12.06.2024 23:20 Відповісти
Я не збираюсь доводити вам очевидні речі. Колись намагався донести чим закінчиться шельмування Порошенка, але результат, як кажуть, на табло.
Зараз так само агресивно шельмуєься мобілізація. Підніміть любу тему початку 19-го, почитайте коменти - порівняйте. І корисних дурників хватає, тих які "неможуть мовчать". Я даю 100% гарантію що результат у вас буде такий же.
Але виправить його вже буде неможливо...
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13.06.2024 01:13 Відповісти
Бачите, шановний, ви собі придумали, що я шельмую мобілізацію. Хоча в жодному мо'му пості нідк такого нема. Я просто приведу для вас текст військової присяги ЗСУ. Сподіваюсь, ви зрозумієте, чому військовослужбовцям важливо її дотримуватись:

Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю.

Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності.

Я присягаю ніколи не зрадити народу України.
Сподвваюсь, ви розумієте, що у цій клятві немає прізвищ, але є народ України, який здобув право жити за власними законами, тобто має власну Конституцію, в якій прописані і його державні кордони. Якщо ми не дотримуватимемось власної Конституції, чи буде поважати її, а отже нашу суверенну територію, закони ворог? Відповідь очевидна. Є такий численний народ - курди, які мають навіть власну мову, гімн, прапор і навіть герб, але не мають Конституції, бо не мають держави. Адже жити за власними правилами можна лише у власній державі. Постарайтеся це зрозуміти. І тоді ви можливо побачити небезпеку, що забиаши на власні закони і Конституцію, ми стаємо європейськими курдами. А мобілізація повинна проводитись. В рамках Конституції і відповідного законодавства. Інакше присяга втрачає сенс.
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13.06.2024 01:56 Відповісти
вони настільки тупі, що цього навіть не розуміють. 73% ідіотів нікуди не ділися.
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12.06.2024 23:20 Відповісти
я не проти щоб інваліди з Англії повернулися він президент Шептала премьєр .всеодно краще носатих та картавих "украінців"
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12.06.2024 20:54 Відповісти
Залужного, відкрию вам секрет до Англії ще ніхто не відпустив. Знає надто багато.
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12.06.2024 21:44 Відповісти
Це все зєля. Вибори
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12.06.2024 21:02 Відповісти
навіть воєнкоми з інших регіонів кажуть що в Одеській області просто жосрсткий беспрєдєл ...
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12.06.2024 21:41 Відповісти
хтось знайдіть гіфку як в європі 17-18ст заламують руки і тягнуть під барабан в армію монарха
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12.06.2024 21:47 Відповісти
Блин... С такими тцкашными #бланами никакого ипсо не нужно. Первое впечатление оказалось наиболее вероятным...
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12.06.2024 21:47 Відповісти
Поздоровляю всіх, Україна перетворюється на Парашу, з якою ж і воює, а місцями взагалі на ЛДНР (наприклад в Одесі та Закарпатті).

Ви дійсно вважаєте, що за таку країну люди захочуть на фронті помирати?
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12.06.2024 21:59 Відповісти
Воєнкомати - це совок, хоч як ти їх не переназивай.
Це має бути цивільна структура у підпорядкуванні Міноборони.
Міноборони це ж теж цивільна структура у складі уряду, яка займається матеріально-технічним забезпеченням війська.
Якого милого стільки військових протирають сраки у воєнкоматах? Наберіть туди цивільних, нехай перекладають папірці і виписують повістки. Чому це мають робити обов'язково здорові лобуряки у формі? Бо так виходить, що тцкашники - це вже якась окрема вища каста, якій закони не писані.

Зондеркоманди і айнзатцгруппи, *****! Інших слів уже нема.

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12.06.2024 22:05 Відповісти
Що ж... 1937*S зацементував. Рекламує патужно своїми діями імідж України у світі. Корупція, узурпація влади, диктатура, відсутність демократичних реформ...
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12.06.2024 22:11 Відповісти
Доблесних бійців ТЦК/НКВД - в окопи!
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12.06.2024 23:11 Відповісти
Не стали б себе так по звірськи поводити члени ТЦК, без дозволу зверху. Бо боялися б, як мінімум звільнення. А так виконують вказівки. Єрмачня перетворила ТЦК в репресивний орган, і викликала неприязнь до військових. Суки ригівські. Бо у військових більша підтримка населення ніж до Зелі. От і знайшли спосіб вбити довіру, щоб впала нижче ніж до Зелі.
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12.06.2024 23:58 Відповісти
А лікарів швидкої оновлення даних не стосується???
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13.06.2024 00:42 Відповісти
Кажуть, у одній лікарні рятували тцкашнику життя, - робили штучне дихання і запускали серце електричним розрядом.
І, як тільки він прийшов до тями і розплющив очі, то відразу ж запитав у реаніматологів:

А ВИ ВЖЕ ОНОВИЛИ СВОЇ ОБЛІКОВІ ДАНІ?

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13.06.2024 01:56 Відповісти
От тепер тцккашники нехай лікують собі інфаркти та інсульти липовим узаром та зеленкою!
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13.06.2024 08:33 Відповісти
Не поділили хабар,зазвичай вони працюють в парі
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13.06.2024 12:52 Відповісти
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