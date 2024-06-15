НАТО не буде відправляти свої війська на територію України, - Столтенберг
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не буде відправляти свої війська в Україну, проте країни Альянсу зобов'язались навчати українських військових
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив Столтенберг.
"НАТО від самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні, ми у НАТО домовились, що здійснюватимемо підготовку українських військових. Проте НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту, і тому ми не посилаємо наші війська до України", - зазначив генсек НАТО.
Заява Макрона про західні війська в Україні
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.
Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
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Вояка, хренов. Тьфу!
вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует
Уже никто ничего не хочет. Маркону бы у власти досидеть. Ле Пэн ма мороз мигом выгонит
цьому НАТО вже Потрібно міняти підгузники…
Нашо повторювати це повсякчас? Сріться й далі, тільки мовчки. І зброї давайте побільше. І без затримок.
Курт Волкер вважає, що після Вашингтонського саміту НАТО (9-11 липня) Путін отримає такий самий сигнал про нерішучість Альянсу, як і раніше із самітів у Бухаресті та Вільнюсі.