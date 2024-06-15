НАТО не буде відправляти свої війська на територію України, - Столтенберг

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не буде відправляти свої війська в Україну, проте країни Альянсу зобов'язались навчати українських військових

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив Столтенберг.

"НАТО від самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні, ми у НАТО домовились, що здійснюватимемо підготовку українських військових. Проте НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту, і тому ми не посилаємо наші війська до України", - зазначив генсек НАТО.

Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

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