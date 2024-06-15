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Новини Війна
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НАТО не буде відправляти свої війська на територію України, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не буде відправляти свої війська в Україну, проте країни Альянсу зобов'язались навчати українських військових

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив Столтенберг.

"НАТО від самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні, ми у НАТО домовились, що здійснюватимемо підготовку українських військових. Проте НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту, і тому ми не посилаємо наші війська до України", - зазначив генсек НАТО.

Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

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Автор: 

НАТО (6461) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+12
це сігнал для путіна? Вова, вбивай спокійно.
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15.06.2024 14:37
+9
а промовчати не можна? обовязково треба путіна заспокоїти , щоб не перелякався часом.
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15.06.2024 14:39
+8
Не забуваите це повторювати кожнии день
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15.06.2024 14:41
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це сігнал для путіна? Вова, вбивай спокійно.
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15.06.2024 14:37 Відповісти
Це заява жителям Нато, чи ви думаєте вони платників податків будуть лякати постійно? Тих самих податків за рахунок яких йде допомога Україні.
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15.06.2024 14:57 Відповісти
Порахуйте, скільки та ната зекономила на тому, що Україна здала ЯЗ. А потім податки будете рахувати.
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15.06.2024 15:55 Відповісти
Ай, молодець! Дуже вчастно, булькнув.

Все як у 2022 році. Ми не будемо… нас не чепайте…

Вояка, хренов. Тьфу!
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15.06.2024 15:05 Відповісти
а промовчати не можна? обовязково треба путіна заспокоїти , щоб не перелякався часом.
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15.06.2024 14:39 Відповісти
Не забуваите це повторювати кожнии день
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15.06.2024 14:41 Відповісти
А в НАТО нема своїх ЗС. Натомість вони є в кожної країни Альянсу. Франція хоче направити - то й направляє... Мад'яри не хочуть - і хрен з ними...
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15.06.2024 14:46 Відповісти
Франція хоче направити - то й направляє...

вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует
Уже никто ничего не хочет. Маркону бы у власти досидеть. Ле Пэн ма мороз мигом выгонит
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15.06.2024 16:12 Відповісти
Тут все просто...як тільки якась загрозу провалу фронту - "Макрон" треба подумати про відправлення військ країн Нато в Україну. Нова політична "гра" - заводять війну для путіна в глухий кут.
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15.06.2024 14:47 Відповісти
СТОЛТЕНБЕРГ , ПРОРАШИСТСЬКА ПОТВОРА В НАТО ,КОТРА ЦИМ САМИМ ДАЄ КУЙЛУ ПОСЛАННЯ-"МОЖЕШ ПРОДОВЖУВАТИ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І РУЙНАЦІЮ УКРАЇНУ
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15.06.2024 14:47 Відповісти
Він є креатурою Меркель, саме вона активно просувала його на цей пост
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15.06.2024 15:02 Відповісти
чия креатура комсомолкаа Меркель. як не совкового кгб, а згодом все того ж кгб, з табличкою фсб...???
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15.06.2024 18:27 Відповісти
Не підскажите, який презедент бачив мир в очах вбивці, наказував війскам не стріляти у відповідь, відводив в одностороньому порядку свої війська з бетоних укріп раьонів, зливав операції української та самериканської розвідок, персонально розброював своє військо, перевів оборонпром на однодений робочий тиждень....
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15.06.2024 15:29 Відповісти
Буші, клінтон, обама, трамп. Мало?
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15.06.2024 15:57 Відповісти
Так оце хто з тих кого ти перерахував - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

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15.06.2024 18:07 Відповісти
А це шо Буш відводив у одностороньому порядку свої війська - https://dn.depo.ua/ukr/dn/zelenskiy-ukraina-gotova-demontuvati-svoi-ukriplennya-i-vidbuduvati-mist-u-stanitsi-20190708991309 https://dn.depo.ua/ukr/dn/zelenskiy-ukraina-gotova-demontuvati-svoi-ukriplennya-i-vidbuduvati-mist-u-stanitsi-20190708991309

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15.06.2024 18:09 Відповісти
я ж не знаю, можливо і Ви ходили на концерт рояльно- квартального "зеленого" членограя ???
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15.06.2024 18:29 Відповісти
Він просто розмовляюча голова. Він не може приймати ніяких ріщень.
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15.06.2024 17:32 Відповісти
угу, поки півень в дупу не клюне
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15.06.2024 14:56 Відповісти
Проти такого НАТО німецький гітлер обов'язково б переміг
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15.06.2024 14:58 Відповісти
Та виходячи з реакції німетччини, та деяких інших,
цьому НАТО вже Потрібно міняти підгузники…
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15.06.2024 15:04 Відповісти
Енс, мы это уже поняли. Возьми туалетную бумагу и успокойся уже!
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15.06.2024 15:07 Відповісти
То й не треба! Чекайте у себе на кацапське військо!!!
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15.06.2024 15:34 Відповісти
Вони й не чiкають- там наверно договорняк.
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15.06.2024 18:46 Відповісти
Він хоче наздогнати Байдена. Той разів 200 це повторював. Зає...
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15.06.2024 15:36 Відповісти
А чё, мудило?
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15.06.2024 15:45 Відповісти
То не буде, то буде частково, то буде лише інструкторів, то знов не буде. НАТА - як стара хитрожопа шльондра, що корчить із себе цілку. Заманює **************** потиканою розкішницею: то дам, то не дам, не для тебя квіточку "берегла".
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15.06.2024 15:47 Відповісти
Дикунам урок буде, як без запрошення ходити у гості.
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15.06.2024 15:58 Відповісти
Скисни вже.
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15.06.2024 15:59 Відповісти
А на територію раісі?
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15.06.2024 16:39 Відповісти
та не бздіть - не підуть вони проти вас...., самі бздять...
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15.06.2024 16:59 Відповісти
Тю ,та всі і так знають, що ви серетеся голомизого та його паРаші...
Нашо повторювати це повсякчас? Сріться й далі, тільки мовчки. І зброї давайте побільше. І без затримок.
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15.06.2024 17:43 Відповісти
Можна доповнити слова Макрона .Довіра не тільки до Європи буде зведена до нуля, а й до США так як вони на протязі багатьох років проводили послідовну політику розброєння України, скорочення чисельності збройних сил, що у сукупністю з корупцією та розкраданням можновладців призвело до втрати обороноздатності країни.
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15.06.2024 18:43 Відповісти
Постійний представник США в НАТО Курт Волкер заявив, що російський диктатор Владімір Путін не боїться Північноатлантичного альянсу.
Курт Волкер вважає, що після Вашингтонського саміту НАТО (9-11 липня) Путін отримає такий самий сигнал про нерішучість Альянсу, як і раніше із самітів у Бухаресті та Вільнюсі.
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15.06.2024 19:08 Відповісти
 
 