УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9246 відвідувачів онлайн
Новини
3 103 16

Злив з НАБУ: Директора Бюро Кривоноса запросили на засідання Комітету ВР, він заявив, що це "передчасно"

Кривонос не прийде на засідання Комітету, де обговорюватимуть злив інформації з НАБУ

Очільник НАБУ Семен Кривонос не прийде на засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, де обговорюватимуть витік інформації з Бюро.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний за запрошення на засідання Антикорупційного комітету Верховної Ради України його членам та особисто голові Анастасії Радіній.

Пані Анастасії добре відомо про розпочате досудове розслідування щодо ймовірного витоку інформації, яке здійснюється УВК НАБУ під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). А тому пропозиція публічного обговорення досудового розслідування до його завершення є передчасною", - йдеться в повідомленні.

Очільник НАБУ вважає, що концентрувати зусилля варто не на політичному процесі, а на здійсненні ефективних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій для досягнення швидкого та обʼєктивного результату розслідування.

"Більше того, вважаю недопустимим обговорювати проміжні та фінальні результати розслідування без участі керівника САП Олександра Клименка. Про результати як досудового, так і трьох службових розслідувань, які проводяться паралельно, я публічно поінформую громадськість, журналістів та інші зацікавлені сторони. Про це буде анонсовано додатково, аби всі охочі могли отримати відповіді на свої питання щодо вказаного розслідування", - підсумував директор Бюро.

Також читайте: Углава має отримати підозру, - Євген Шевченко про витік даних із НАБУ

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Дивіться: "Для Андрія Борисовича все зроблю п’ять з плюсом": радник ОП Біркадзе обговорює медіакампанію щодо справи зливу інформації з НАБУ. АУДIО

Автор: 

НАБУ (5429) витік (75) Кривонос Семен (78) Радіна Анастасія (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
ВР--всі посилають за кораблем Це неприпустимо і жахливо.Але народ вибрав хлопчиків,тому до них таке і відношення. Раніше при такому ставленні до ВР --майже любий посадовець вилетівби із свого крісла. Ну як 73%--цього ви хотіли.
показати весь коментар
20.06.2024 12:27 Відповісти
+10
А що у цього кліща є вибір!!??
Яке, курва, запрошення!?
Тебе виродка викликає парламентська комісія в парламентсько-президентській республіці.
Це якийсь химерний анекдот на кшталт "...а можна я не прийду. Добре, так і запишемо, Заєць не прийде...".
Такого відношення до ВРУ ще ніколи не було.
Правильно ставив питання О. Гончаренко "...якщо нас ні у що не ставлять, то навіщо тоді потрібна ВР"?
показати весь коментар
20.06.2024 12:33 Відповісти
+8
не
на
часі...
єрмак дозволу не давав
показати весь коментар
20.06.2024 12:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не
на
часі...
єрмак дозволу не давав
показати весь коментар
20.06.2024 12:18 Відповісти
Кривонос плює на Верховну раду - у нього 1 керівник - цар Єрмак. Він на нього і працює
показати весь коментар
20.06.2024 15:12 Відповісти
А с посади? Нахер. Він не хоче пійте?!

Цеж «предусмотренно».

Нема довіри. Е підозра. Як відповідальний громадянин- я пішов…

Не? Не хоче?
Твльки з руками за спиною. У СІЗО.
показати весь коментар
20.06.2024 16:40 Відповісти
Тобто ВР нізо і звати ніяк?
Це вже диктатура їрмакаки чи ще почекаємо?
показати весь коментар
20.06.2024 12:21 Відповісти
ВР--всі посилають за кораблем Це неприпустимо і жахливо.Але народ вибрав хлопчиків,тому до них таке і відношення. Раніше при такому ставленні до ВР --майже любий посадовець вилетівби із свого крісла. Ну як 73%--цього ви хотіли.
показати весь коментар
20.06.2024 12:27 Відповісти
Не трындеть! ВР - это законодательный орган и рычагов влияния на реальную экономику у него никогда и небыло. Это очень хорошо видно, когда люди уходили из ВР на должности в министерствах.
показати весь коментар
20.06.2024 12:35 Відповісти
А зняти міністрів не можуть? смішно це чути...

або голова податкового комітету має більший вплив чим голова дпс... про що ви хочете тут розповісти
показати весь коментар
20.06.2024 12:39 Відповісти
Вчіть матчасть ,нешановний бот, тоді будете знати,як ВР впливає на економіку і кадровий потенціал в державі.
показати весь коментар
20.06.2024 13:03 Відповісти
Ти Вася з дуба впав?! Які 73%?! Де ти їх заразбачишь?
показати весь коментар
20.06.2024 16:42 Відповісти
А що у цього кліща є вибір!!??
Яке, курва, запрошення!?
Тебе виродка викликає парламентська комісія в парламентсько-президентській республіці.
Це якийсь химерний анекдот на кшталт "...а можна я не прийду. Добре, так і запишемо, Заєць не прийде...".
Такого відношення до ВРУ ще ніколи не було.
Правильно ставив питання О. Гончаренко "...якщо нас ні у що не ставлять, то навіщо тоді потрібна ВР"?
показати весь коментар
20.06.2024 12:33 Відповісти
Як на мою думку, то усі НАЗК, НАБУ, ДБР, БЕБ та інші - то все карманно-олігархічні організації. Були собі МВС, СБУ, прокуратура і справлялись поки не прийшли вишиватники до влади і стали ними керувать. А якби ставили керівництво з-поміж співробітників, надали зарплату як створеним органам і вимагали результатів, то ніяких інших структур не треба було "народжувати". А то старе похерили, а нового нічого толкового не побудували.
показати весь коментар
20.06.2024 13:09 Відповісти
Семен каже передчасно, значить передчасно. Крутий мужик , шо там якась Верховна Рада.
показати весь коментар
20.06.2024 13:46 Відповісти
Вчасно буде з іншого боку кордону
показати весь коментар
20.06.2024 13:54 Відповісти
підар єрмаковський! у нас не ОПешна держава, а парламентсько-президентська! Не тобі вирішувать коли вчасно!
показати весь коментар
20.06.2024 14:54 Відповісти
Послав ВР на три літери і як його покарають?
показати весь коментар
20.06.2024 15:29 Відповісти
 
 