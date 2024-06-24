УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10458 відвідувачів онлайн
Новини
7 064 56

У Раді вимагатимуть звільнення керівництва ТЦК на Житомирщині, в якому помер чоловік, - "слуга народу" Яцик

У Раді вимагатимуть звільнення керівництва ТЦК на Житомирщині, де помер чоловік

У Раді вимагатимуть звільнення керівництва Звягельського ТЦК, де раніше помер чоловік.

Про це заявила членкиня ТСК, "слуга народу" Юлія Яцик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Парламентарка зазначила, що рішення ухвалене за результатами засідання парламентської ТСК, яка зокрема розглядає інцидент, пов’язаний із смертю 32-річного Сергія Ковальчука з міста Баранівки на Житомирщині.

"Ми будемо вимагати від Головнокомандувача і командування Сухопутних військ зміни керівництва цього ТЦК тому, що цей керівник не впорався зі своїми посадовими обов’язками і не зміг організувати роботу свого колективу, своїх підлеглих в рамках закону", - сказала Яцик.

Читайте: Поліція супроводжує працівників ТЦК під час вручення повісток. У цьому випадку правоохоронець виступає арбітром, - Клименко

За словами нардепки, під час засідання ТСК представник Звягельського районного ТЦК та СП заявив, що Сергій Ковальчук під час затримання у місті Баранівці був у стані алкогольного сп’яніння та нібито самостійно попросився залишитись у ТЦК. Втім комісія озвучила результати наркологічної експертизи, згідно з якими алкоголю у крові померлого не виявлено. Також у районному ТЦК та СП заявляли про нібито епілептичний напад. Яцик наголошує, що ані лікарі, ані родичі померлого не підтвердили наявність епілепсії.

"В свідоцтві про смерть зазначено, що причиною смерті стали множині черепно-мозкові травми голови зі зміщенням кісток черепа, і це стало причиною смерті. Ані про те, що колись цей загиблий хворів на епілепсію, що у нього колись раніше були такі випадки, – нічого про це нам невідомо. Родичі загиблого також стверджують, що такого діагнозу у нього ніколи не було. В тому числі підтвердження висновку лікаря про причину смерті немає навіть якихось інших ознак, які б могли свідчити про наявність у нього епілепсії, також не було. Тому ми це відкидаємо", - зазначила Яцик.

Читайте також: Напад на співробітників ТЦК під Луцьком: поліція встановила особу правопорушника та розповіла деталі інциденту

Вона додала, що командування Сухопутних військ ЗСУ призначило свою службову перевірку, крім того є кримінальна справа в Нацполіції за фактом настання смерті. В рамках цих справ було призначено комплексну судово-медичну експертизу для того, щоб встановити причину смерті чоловіка.

Парламентарка зазначила, що ТСК не може втручатися у хід розслідування, втім триматиме цю справу на контролі.

"У нас понад 3200 скарг вже розглянуто станом на сьогодні. Інцидент цей – не єдиний. Понад 56 заяв ми розглянули на минулому засіданні тимчасової слідчої комісії. Плануємо ще засідання окремі по окремих областях, і по окремих конкретних порушеннях, і в тому числі будемо викликати ВЛК з приводу надання висновків про придатність особи, коли в неї взагалі немає підстав для мобілізації", - підсумувала нардепка.

Дивіться: Поліцейський та двоє військових силою "бусифікують" чоловіка у Львові: "Що ви з ним робите?! Ногу йому зламаєте!". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Звягельському ТЦК на Житомирщині у чоловіка стався епілептичний напад.

У ТЦК заявили, що напад було спричинено тривалим вживанням алкоголю. Йдеться про Сергія Ковальчука.

Родина чоловіка вважає, що його вбили. Лікарі розповіли, що коли Ковальчук потрапив до лікарні, то його стан був вкрай важкий. Діагноз, за словами лікаря, закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами.

Своєю чергою, родина чоловіка заявляє, що його побили, через що згодом він помер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Списки відрахованих студентів передаватимуть до ТЦК на Волині

Автор: 

смерть (6814) Яцик Юлія (15) ТЦК та СП (780) Житомирська область (1305)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
А садити не пробували??? виноватих??
показати весь коментар
24.06.2024 13:48 Відповісти
+25
Звільнення чи його буде притягнуто до кримінальної відповідальності?....
показати весь коментар
24.06.2024 13:48 Відповісти
+21
Тобто, фактично за посібництво у вбивстві, фальсифікацію доказів і покриття вбивства у нас Кримінальний кодекс передбачає звільнення з роботи?!?!! Вони там зовсім іппанулись??? Ну й країна... Ну й "справедливість"... А що з під.рами, котрі вбивали? Де інфа про тих *****?
показати весь коментар
24.06.2024 13:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А садити не пробували??? виноватих??
показати весь коментар
24.06.2024 13:48 Відповісти
А як же, ось за неявку до них у ТЦК дуже сувора відповідальність
показати весь коментар
24.06.2024 13:51 Відповісти
...крім того є кримінальна справа в Нацполіції за фактом настання смерті. Джерело:

Теоретично, це може статися за результатами розлідування.
показати весь коментар
24.06.2024 14:00 Відповісти
Так відмажуть ,
показати весь коментар
24.06.2024 16:21 Відповісти
Звільнення чи його буде притягнуто до кримінальної відповідальності?....
показати весь коментар
24.06.2024 13:48 Відповісти
А на якій підставі притягати керівника до кримінальної відповідальності. Це як притягати керівника підприємства до кримінальної відповідальності за загибель людей під колесами авто, яке належить цьому підприємству. Є безпосередні учасники їх ступінь вини встановить слідство і суд, а за неналежну організацію роботи максимум звільнення у зв'язку з невідповідністю займаній посаді. Єдиний варіант довести, що він забезпечував приховування злочину, але це практично неможливо довести.
показати весь коментар
24.06.2024 14:03 Відповісти
Якщо Ви спеціаліст то зможете навести статті КК, які можуть бути застосовані в цьому випадку до керівника. Я не бачу, як дії, або бездіяльність керівника ТЦК можна пов'язати зі смертю військовозобов'язаного, якщо цей керівник не був безпосереднім учасником подій.
показати весь коментар
24.06.2024 14:44 Відповісти
Вам варто прочитати устав
показати весь коментар
24.06.2024 14:51 Відповісти
Тобто, ви теж адепт ордену "а **** ви нам сдєлаєтє".
показати весь коментар
24.06.2024 15:17 Відповісти
Я реаліст і не бачу можливостей застосувати КК до керівника, якщо він безпосередньо не приймав участі в даному інциденті. А устав ЗСУ ніякого відношення до кримінальної відповідальності не має. Та і не чув я нічого про кримінальний устав ЗСУ, тільки про дисциплінарний.
показати весь коментар
24.06.2024 18:46 Відповісти
Я НЕ спеціаліст по КК. Тим більш щодо військових чи навколовійськових контор. Але!
Аби я була хорошим абдвокатом ( а я була б хорошим адвокатом!), то як два факса об асфальт довела б, що начальник тієї контори 1. Не міг не знати про випадки такої т"мобілізації (свідків би знайшла, бо вони Є). 2. Побачила б, як викручувалися б прямі винуватці. Як би вони пояснювали б свій "ексцес виконавця" і чи відмазували б "пахана. 3. Основне. Довела б, що контроль за виконання плану мобілізації був погано організованим, а тому начальник несе відповідальність за результати того, ЩО він повинен був ОРГАНІЗУВАТИ нормально.
показати весь коментар
24.06.2024 15:38 Відповісти
До чого тут колеса авто, яке тут порівняння? Це ж його підлеглі, під його прямим керівництвом.
показати весь коментар
24.06.2024 14:13 Відповісти
За організацію та сприянню проведення незаконних злочинних дій ,як призвели до смерті людини.. Начальник або сам примушував підлеглих до таких дій , або повний дебіл - якщо не знав . Тоді звільнення і розжалування з позбавленням всіх пільг та пенсій,як профнепридатного
показати весь коментар
24.06.2024 14:25 Відповісти
"За організацію та сприянню проведення незаконних злочинних дій ,як призвели до смерті людини." це неможливо довести, якщо підлеглі не ідіоти, бо у разі такого формулювання це буде вже організована злочинна група і відповідне покарання. Я вже написав керівник максимум звільнення за невідповідністю посаді.
показати весь коментар
24.06.2024 14:34 Відповісти
Я згоден в цілому з вами
показати весь коментар
24.06.2024 14:40 Відповісти
Колишнього (тимчасово, напевне) суддю Тандира за вбивство при обтяжуючих просто звільнили.
показати весь коментар
24.06.2024 15:16 Відповісти
Я боронити владу узурпатора не буду. Це - зрада ? А рейдерство Банкової самозванцем це інше ?
показати весь коментар
24.06.2024 13:48 Відповісти
Правильно. Поміняйте їх місцями з рівненським ТЦК. Це їх дисциплінує
показати весь коментар
24.06.2024 13:48 Відповісти
Там небезпечно - всюди бомби. Секс-бомби.
показати весь коментар
24.06.2024 14:06 Відповісти
Тружениці тилу і заду
показати весь коментар
24.06.2024 16:37 Відповісти
А їх що, вже ув'язнили, що звільнення вимагати будуть?
показати весь коментар
24.06.2024 13:53 Відповісти
Чим вони його там пи₴дили? Гантелями? Оце таке величезне бажання відправити на фронт будь кого і будь якою ціною щоб самим не загриміти.
показати весь коментар
24.06.2024 13:53 Відповісти
Слуга народу єдиний захист людей від тецека. Дякуємо.
показати весь коментар
24.06.2024 13:54 Відповісти
😱
показати весь коментар
24.06.2024 14:52 Відповісти
І все?
показати весь коментар
24.06.2024 13:54 Відповісти
Усіх члєнів " слідчої комісії" на передову, власним прикладом показати як саме потрібно воювати.
А то " слідчими" бажають бути всі і за чужий рахунок.
Ти бач як Єрмак підсуєтився робити " комісії", а де комісії по Червінському, де комісії по розслілування здачі півдня?
показати весь коментар
24.06.2024 13:57 Відповісти
Тобто, фактично за посібництво у вбивстві, фальсифікацію доказів і покриття вбивства у нас Кримінальний кодекс передбачає звільнення з роботи?!?!! Вони там зовсім іппанулись??? Ну й країна... Ну й "справедливість"... А що з під.рами, котрі вбивали? Де інфа про тих *****?
показати весь коментар
24.06.2024 13:57 Відповісти
За вбивство людини звільнення?
показати весь коментар
24.06.2024 13:59 Відповісти
Так, а за те що не хочеш йти помирати - тюрма.
показати весь коментар
24.06.2024 14:08 Відповісти
...а потім поновлення...на вищу посаду і компенсація
показати весь коментар
24.06.2024 14:53 Відповісти
Так. Поцікавтеся справою судді-вбивці Тандира.
показати весь коментар
24.06.2024 15:20 Відповісти
За вбивство - звільення?
показати весь коментар
24.06.2024 14:00 Відповісти
Потопталися по черепу, черті. Розчавили череп. звільнити? В може до тюрми запроторити? Як півнів?
показати весь коментар
24.06.2024 14:03 Відповісти
Країна "мрій" московського блазня з мафіозним оточенням.Ранійше частина боялася "бендерівців",частина донецьких і луганськи "сепаратистів",а більшості було "какая разніца".А зараз вбивають в ТЦК.
показати весь коментар
24.06.2024 14:09 Відповісти
А керівництво цього ТЦК і доплату 30 тис. отримують. Ну як, вам оратори доплат, чи справедливо вони отримають ці доплати? За таке ви кричали?
показати весь коментар
24.06.2024 14:10 Відповісти
Навіть якщо удари одного із злочинців і не були смертельні, він є співвиконавцем та засуджується за умисне вбивство за попередньою змовою групи осіб, та карається позбавленням волі від 7 до 15-ти років.
показати весь коментар
24.06.2024 14:15 Відповісти
Та все тут написане - про травми, неспівпадіння слів ТЦК з лікарськими висновками - цього вже для слідства достатньо, аби оформити по повній. Було б бажання - але бажання нема. І ще раз привіт диванним нафронтникам, яким самим окопи не загрожують, але які вважають, що "з ухилянтами не обов'язково по закону" - отакі речі ви й схвалюєте.
показати весь коментар
24.06.2024 14:16 Відповісти
Какое ваше дело до данного инцидента, вы не карательны́й, а законодательный орган. Получаете такое бабло и не знаете чем заняться. Думайте о законах которые помогут нашим воинам. А лучше идите в их ряды.
показати весь коментар
24.06.2024 14:18 Відповісти
Вітаю з реєстарцією . А що в жОПі підпіздєнта вже не можуть найти україномовних ботів ?
показати весь коментар
24.06.2024 14:22 Відповісти
Дебил, я никогда ботом не был и не буду и уж тем более у власти. Но депутаты ВР лезут во все, лишь бы делом не заниматься. За что мы такие деньги им платим? А данным вопросом должна заниматься прокуратура. И зарегистрирован уже давно.
показати весь коментар
24.06.2024 15:02 Відповісти
Про покарання мова не йде. Тобто звільнять і можливо відправлять на заслуженний відпочинок.
показати весь коментар
24.06.2024 14:26 Відповісти
За п'ять пачок цигарок садять, за одеколон з вітрини ева, за телеграм канал де оповіщення за пересуванням тцк. А за смерть - звільнення, за грабунок на відбудові - поїздка до Австрії, за корупції в МО - оплески ради та відставка за кордон..
Щось в цьому є.
показати весь коментар
24.06.2024 14:26 Відповісти
Момент, саме для служок Оманського єрмака та зеленського, попіаритися… Здобутків, від них, кат ма, так хоть на смерті…
показати весь коментар
24.06.2024 14:29 Відповісти
Ага, відправлять на фронт, як того любвеобільного з волинського тцк, а за місяць він вже буде в ужгородському тцк. Так і цього, поїде типу "змити провину кровью", та й повернеться в інше місце де буде вже забивати інших мобілізованих. Та докази вже буде більш ретельно приховувати та фальсифікувати.
показати весь коментар
24.06.2024 14:36 Відповісти
В нас не існує людей відповідно до постанов кабміну і законів від слуг.
Всі виключно росхідний ресурс, навіть не свійські тварини і тим більше не червонокнижні, не дворняги і навіть не риба під час заборони рибної ловлі. Жодних прав. Жодних покарань за знущання над ресурсом(
Це все пусте.
Он знов підготовлені слугами законопроекти, які підуть пачками і постанови кму, які не вимагатимуть а ні рішень судів, а ні слідства, а ні прав на оскарження, аби позбавляти останього українців(
показати весь коментар
24.06.2024 14:50 Відповісти
оце все тягне на три статті -365, 121 ч2, ст 115 ч 2 - це пожиттєве !!! ****** ви клоуни !!!
показати весь коментар
24.06.2024 15:14 Відповісти
Коли побили студентів, то все закінчилось революцією гідності. Вбили людину - нікому не цікаво. Деградація суспільства.
показати весь коментар
24.06.2024 15:42 Відповісти
З яких пір у нас за подібні дії звільняють, а не саджають?
показати весь коментар
24.06.2024 15:47 Відповісти
Звільнити ? !
Всі хто був присутніми в ТЦК на той час мусять бути в СІЗО. Українця забили насмерть і то не робив один нєбурят.
Сім'я загиблого мусить отримати НЕ МАЛЕ матеріальне відшкодування як на фронті. Загинув від військових! Не має значення від яких. Під час війни!
показати весь коментар
24.06.2024 17:16 Відповісти
Угу, звільнення і на пенсію скоріше за все. Інвалідності вже давно мабуть собі поробили
показати весь коментар
24.06.2024 17:20 Відповісти
Вот так, убили человека, и никаких последствий. Пусть президент запишет видео, всей страной послушаем.

Начальника разжаловать и на фронт, убийц под суд.
показати весь коментар
24.06.2024 17:59 Відповісти
 
 