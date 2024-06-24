У Раді вимагатимуть звільнення керівництва ТЦК на Житомирщині, в якому помер чоловік, - "слуга народу" Яцик

У Раді вимагатимуть звільнення керівництва Звягельського ТЦК, де раніше помер чоловік.

Про це заявила членкиня ТСК, "слуга народу" Юлія Яцик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Парламентарка зазначила, що рішення ухвалене за результатами засідання парламентської ТСК, яка зокрема розглядає інцидент, пов’язаний із смертю 32-річного Сергія Ковальчука з міста Баранівки на Житомирщині.

"Ми будемо вимагати від Головнокомандувача і командування Сухопутних військ зміни керівництва цього ТЦК тому, що цей керівник не впорався зі своїми посадовими обов’язками і не зміг організувати роботу свого колективу, своїх підлеглих в рамках закону", - сказала Яцик.

За словами нардепки, під час засідання ТСК представник Звягельського районного ТЦК та СП заявив, що Сергій Ковальчук під час затримання у місті Баранівці був у стані алкогольного сп’яніння та нібито самостійно попросився залишитись у ТЦК. Втім комісія озвучила результати наркологічної експертизи, згідно з якими алкоголю у крові померлого не виявлено. Також у районному ТЦК та СП заявляли про нібито епілептичний напад. Яцик наголошує, що ані лікарі, ані родичі померлого не підтвердили наявність епілепсії.

"В свідоцтві про смерть зазначено, що причиною смерті стали множині черепно-мозкові травми голови зі зміщенням кісток черепа, і це стало причиною смерті. Ані про те, що колись цей загиблий хворів на епілепсію, що у нього колись раніше були такі випадки, – нічого про це нам невідомо. Родичі загиблого також стверджують, що такого діагнозу у нього ніколи не було. В тому числі підтвердження висновку лікаря про причину смерті немає навіть якихось інших ознак, які б могли свідчити про наявність у нього епілепсії, також не було. Тому ми це відкидаємо", - зазначила Яцик.

Вона додала, що командування Сухопутних військ ЗСУ призначило свою службову перевірку, крім того є кримінальна справа в Нацполіції за фактом настання смерті. В рамках цих справ було призначено комплексну судово-медичну експертизу для того, щоб встановити причину смерті чоловіка.

Парламентарка зазначила, що ТСК не може втручатися у хід розслідування, втім триматиме цю справу на контролі.

"У нас понад 3200 скарг вже розглянуто станом на сьогодні. Інцидент цей – не єдиний. Понад 56 заяв ми розглянули на минулому засіданні тимчасової слідчої комісії. Плануємо ще засідання окремі по окремих областях, і по окремих конкретних порушеннях, і в тому числі будемо викликати ВЛК з приводу надання висновків про придатність особи, коли в неї взагалі немає підстав для мобілізації", - підсумувала нардепка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Звягельському ТЦК на Житомирщині у чоловіка стався епілептичний напад.

У ТЦК заявили, що напад було спричинено тривалим вживанням алкоголю. Йдеться про Сергія Ковальчука.

Родина чоловіка вважає, що його вбили. Лікарі розповіли, що коли Ковальчук потрапив до лікарні, то його стан був вкрай важкий. Діагноз, за словами лікаря, закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом тім'яної кістки, правобічна внутрішньочерпна гематома, вогнищевий забій головного мозку, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи, пневмонія, спричинена аспірацією їжі або блювотними масами.

Своєю чергою, родина чоловіка заявляє, що його побили, через що згодом він помер.

