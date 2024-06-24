В Раде будут требовать увольнения руководства ТЦК на Житомирщине, в котором умер мужчина, - "слуга народа" Яцык
В Раде будут требовать увольнения руководства Звягельского ТЦК, где ранее умер мужчина.
Об этом заявила член ВСК, "слуга народа" Юлия Яцык, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Парламентарий отметила, что решение принято по результатам заседания парламентской ВСК, которая, в частности, рассматривает инцидент, связанный со смертью 32-летнего Сергея Ковальчука из города Барановки Житомирской области.
"Мы будем требовать от Главнокомандующего и командования Сухопутных войск смены руководства этого ТЦК, потому что этот руководитель не справился со своими должностными обязанностями и не смог организовать работу своего коллектива, своих подчиненных в рамках закона", - сказала Яцык.
По словам нардепа, во время заседания ВСК представитель Звягельского районного ТЦК и СП заявил, что Сергей Ковальчук во время задержания в городе Барановка был в состоянии алкогольного опьянения и якобы самостоятельно попросился остаться в ТЦК. Комиссия озвучила результаты наркологической экспертизы, согласно которым алкоголя в крови умершего не обнаружено. Также в районном ТЦК и СП заявляли о якобы эпилептическом приступе. Яцык отмечает, что ни врачи, ни родственники умершего не подтвердили наличие эпилепсии.
"В свидетельстве о смерти указано, что причиной смерти стали множественные черепно-мозговые травмы головы со смещением костей черепа, и это стало причиной смерти. Ни о том, что когда-то этот погибший болел эпилепсией, что у него когда-то раньше были такие случаи, - ничего об этом нам неизвестно. Родственники погибшего также утверждают, что такого диагноза у него никогда не было. В том числе подтверждения заключения врача о причине смерти и каких-то других признаков, которые бы могли свидетельствовать о наличии у него эпилепсии, также не было. Поэтому мы это отвергаем", - отметила Яцык.
Она добавила, что командование Сухопутных войск ВСУ назначило свою служебную проверку, кроме того есть уголовное дело в Нацполиции по факту наступления смерти. В рамках этих дел была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы установить причину смерти мужчины.
Парламентарий отметила, что ВСК не может вмешиваться в ход расследования, но будет держать это дело на контроле.
"У нас более 3200 жалоб уже рассмотрено по состоянию на сегодня. Инцидент этот - не единственный. Более 56 заявлений мы рассмотрели на прошлом заседании временной следственной комиссии. Планируем еще отдельные заседания по отдельным областям и по отдельным конкретным нарушениям, и, в том числе, будем вызывать ВВК по поводу предоставления выводов о пригодности лица, когда у него вообще нет оснований для мобилизации", - подытожила нардеп.
Напомним, ранее сообщалось, что в Звягельском ТЦК на Житомирщине у мужчины случился эпилептический приступ.
В ТЦК заявили, что нападение было вызвано длительным употреблением алкоголя. Речь идет о Сергее Ковальчуке.
Семья мужчины считает, что его убили. Врачи рассказали, что когда Ковальчук попал в больницу, то его состояние было крайне тяжелым. Диагноз, по словам врача, закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами.
В свою очередь, семья мужчины заявляет, что его избили, из-за чего впоследствии он умер.
Теоретично, це може статися за результатами розлідування.
Аби я була хорошим абдвокатом ( а я була б хорошим адвокатом!), то як два факса об асфальт довела б, що начальник тієї контори 1. Не міг не знати про випадки такої т"мобілізації (свідків би знайшла, бо вони Є). 2. Побачила б, як викручувалися б прямі винуватці. Як би вони пояснювали б свій "ексцес виконавця" і чи відмазували б "пахана. 3. Основне. Довела б, що контроль за виконання плану мобілізації був погано організованим, а тому начальник несе відповідальність за результати того, ЩО він повинен був ОРГАНІЗУВАТИ нормально.
А то " слідчими" бажають бути всі і за чужий рахунок.
Ти бач як Єрмак підсуєтився робити " комісії", а де комісії по Червінському, де комісії по розслілування здачі півдня?
Щось в цьому є.
Всі виключно росхідний ресурс, навіть не свійські тварини і тим більше не червонокнижні, не дворняги і навіть не риба під час заборони рибної ловлі. Жодних прав. Жодних покарань за знущання над ресурсом(
Це все пусте.
Он знов підготовлені слугами законопроекти, які підуть пачками і постанови кму, які не вимагатимуть а ні рішень судів, а ні слідства, а ні прав на оскарження, аби позбавляти останього українців(
Всі хто був присутніми в ТЦК на той час мусять бути в СІЗО. Українця забили насмерть і то не робив один нєбурят.
Сім'я загиблого мусить отримати НЕ МАЛЕ матеріальне відшкодування як на фронті. Загинув від військових! Не має значення від яких. Під час війни!
Начальника разжаловать и на фронт, убийц под суд.