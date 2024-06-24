РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8576 посетителей онлайн
Новости
7 064 56

В Раде будут требовать увольнения руководства ТЦК на Житомирщине, в котором умер мужчина, - "слуга народа" Яцык

У Раді вимагатимуть звільнення керівництва ТЦК на Житомирщині, де помер чоловік

В Раде будут требовать увольнения руководства Звягельского ТЦК, где ранее умер мужчина.

Об этом заявила член ВСК, "слуга народа" Юлия Яцык, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Парламентарий отметила, что решение принято по результатам заседания парламентской ВСК, которая, в частности, рассматривает инцидент, связанный со смертью 32-летнего Сергея Ковальчука из города Барановки Житомирской области.

"Мы будем требовать от Главнокомандующего и командования Сухопутных войск смены руководства этого ТЦК, потому что этот руководитель не справился со своими должностными обязанностями и не смог организовать работу своего коллектива, своих подчиненных в рамках закона", - сказала Яцык.

Также читайте: Нападение на сотрудников ТЦК под Луцком: полиция установила личность правонарушителя и рассказала детали инцидента

По словам нардепа, во время заседания ВСК представитель Звягельского районного ТЦК и СП заявил, что Сергей Ковальчук во время задержания в городе Барановка был в состоянии алкогольного опьянения и якобы самостоятельно попросился остаться в ТЦК. Комиссия озвучила результаты наркологической экспертизы, согласно которым алкоголя в крови умершего не обнаружено. Также в районном ТЦК и СП заявляли о якобы эпилептическом приступе. Яцык отмечает, что ни врачи, ни родственники умершего не подтвердили наличие эпилепсии.

"В свидетельстве о смерти указано, что причиной смерти стали множественные черепно-мозговые травмы головы со смещением костей черепа, и это стало причиной смерти. Ни о том, что когда-то этот погибший болел эпилепсией, что у него когда-то раньше были такие случаи, - ничего об этом нам неизвестно. Родственники погибшего также утверждают, что такого диагноза у него никогда не было. В том числе подтверждения заключения врача о причине смерти и каких-то других признаков, которые бы могли свидетельствовать о наличии у него эпилепсии, также не было. Поэтому мы это отвергаем", - отметила Яцык.

Читайте также: В городе Яворове на Львовщине избили работника ТЦК: у него - черепно-мозговая травма

Она добавила, что командование Сухопутных войск ВСУ назначило свою служебную проверку, кроме того есть уголовное дело в Нацполиции по факту наступления смерти. В рамках этих дел была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы установить причину смерти мужчины.

Парламентарий отметила, что ВСК не может вмешиваться в ход расследования, но будет держать это дело на контроле.

"У нас более 3200 жалоб уже рассмотрено по состоянию на сегодня. Инцидент этот - не единственный. Более 56 заявлений мы рассмотрели на прошлом заседании временной следственной комиссии. Планируем еще отдельные заседания по отдельным областям и по отдельным конкретным нарушениям, и, в том числе, будем вызывать ВВК по поводу предоставления выводов о пригодности лица, когда у него вообще нет оснований для мобилизации", - подытожила нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сын начальника Винницкого ТЦК за $20 тыс. обещал уклонистам "пакет" документов для выезда за границу, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что в Звягельском ТЦК на Житомирщине у мужчины случился эпилептический приступ.

В ТЦК заявили, что нападение было вызвано длительным употреблением алкоголя. Речь идет о Сергее Ковальчуке.

Семья мужчины считает, что его убили. Врачи рассказали, что когда Ковальчук попал в больницу, то его состояние было крайне тяжелым. Диагноз, по словам врача, закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами.

В свою очередь, семья мужчины заявляет, что его избили, из-за чего впоследствии он умер.

Читайте также: В Одессе мужчина "протащил" на капоте авто двух работников ТЦК, водителя разыскивают

Автор: 

смерть (9284) Яцик Юлия (13) ТЦК (727) Житомирская область (1430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
А садити не пробували??? виноватих??
показать весь комментарий
24.06.2024 13:48 Ответить
+25
Звільнення чи його буде притягнуто до кримінальної відповідальності?....
показать весь комментарий
24.06.2024 13:48 Ответить
+21
Тобто, фактично за посібництво у вбивстві, фальсифікацію доказів і покриття вбивства у нас Кримінальний кодекс передбачає звільнення з роботи?!?!! Вони там зовсім іппанулись??? Ну й країна... Ну й "справедливість"... А що з під.рами, котрі вбивали? Де інфа про тих *****?
показать весь комментарий
24.06.2024 13:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А садити не пробували??? виноватих??
показать весь комментарий
24.06.2024 13:48 Ответить
А як же, ось за неявку до них у ТЦК дуже сувора відповідальність
показать весь комментарий
24.06.2024 13:51 Ответить
...крім того є кримінальна справа в Нацполіції за фактом настання смерті. Джерело:

Теоретично, це може статися за результатами розлідування.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:00 Ответить
Так відмажуть ,
показать весь комментарий
24.06.2024 16:21 Ответить
Звільнення чи його буде притягнуто до кримінальної відповідальності?....
показать весь комментарий
24.06.2024 13:48 Ответить
А на якій підставі притягати керівника до кримінальної відповідальності. Це як притягати керівника підприємства до кримінальної відповідальності за загибель людей під колесами авто, яке належить цьому підприємству. Є безпосередні учасники їх ступінь вини встановить слідство і суд, а за неналежну організацію роботи максимум звільнення у зв'язку з невідповідністю займаній посаді. Єдиний варіант довести, що він забезпечував приховування злочину, але це практично неможливо довести.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:03 Ответить
Якщо Ви спеціаліст то зможете навести статті КК, які можуть бути застосовані в цьому випадку до керівника. Я не бачу, як дії, або бездіяльність керівника ТЦК можна пов'язати зі смертю військовозобов'язаного, якщо цей керівник не був безпосереднім учасником подій.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:44 Ответить
Вам варто прочитати устав
показать весь комментарий
24.06.2024 14:51 Ответить
Тобто, ви теж адепт ордену "а **** ви нам сдєлаєтє".
показать весь комментарий
24.06.2024 15:17 Ответить
Я реаліст і не бачу можливостей застосувати КК до керівника, якщо він безпосередньо не приймав участі в даному інциденті. А устав ЗСУ ніякого відношення до кримінальної відповідальності не має. Та і не чув я нічого про кримінальний устав ЗСУ, тільки про дисциплінарний.
показать весь комментарий
24.06.2024 18:46 Ответить
Я НЕ спеціаліст по КК. Тим більш щодо військових чи навколовійськових контор. Але!
Аби я була хорошим абдвокатом ( а я була б хорошим адвокатом!), то як два факса об асфальт довела б, що начальник тієї контори 1. Не міг не знати про випадки такої т"мобілізації (свідків би знайшла, бо вони Є). 2. Побачила б, як викручувалися б прямі винуватці. Як би вони пояснювали б свій "ексцес виконавця" і чи відмазували б "пахана. 3. Основне. Довела б, що контроль за виконання плану мобілізації був погано організованим, а тому начальник несе відповідальність за результати того, ЩО він повинен був ОРГАНІЗУВАТИ нормально.
показать весь комментарий
24.06.2024 15:38 Ответить
До чого тут колеса авто, яке тут порівняння? Це ж його підлеглі, під його прямим керівництвом.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:13 Ответить
За організацію та сприянню проведення незаконних злочинних дій ,як призвели до смерті людини.. Начальник або сам примушував підлеглих до таких дій , або повний дебіл - якщо не знав . Тоді звільнення і розжалування з позбавленням всіх пільг та пенсій,як профнепридатного
показать весь комментарий
24.06.2024 14:25 Ответить
"За організацію та сприянню проведення незаконних злочинних дій ,як призвели до смерті людини." це неможливо довести, якщо підлеглі не ідіоти, бо у разі такого формулювання це буде вже організована злочинна група і відповідне покарання. Я вже написав керівник максимум звільнення за невідповідністю посаді.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:34 Ответить
Я згоден в цілому з вами
показать весь комментарий
24.06.2024 14:40 Ответить
Колишнього (тимчасово, напевне) суддю Тандира за вбивство при обтяжуючих просто звільнили.
показать весь комментарий
24.06.2024 15:16 Ответить
Я боронити владу узурпатора не буду. Це - зрада ? А рейдерство Банкової самозванцем це інше ?
показать весь комментарий
24.06.2024 13:48 Ответить
Правильно. Поміняйте їх місцями з рівненським ТЦК. Це їх дисциплінує
показать весь комментарий
24.06.2024 13:48 Ответить
Там небезпечно - всюди бомби. Секс-бомби.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:06 Ответить
Тружениці тилу і заду
показать весь комментарий
24.06.2024 16:37 Ответить
А їх що, вже ув'язнили, що звільнення вимагати будуть?
показать весь комментарий
24.06.2024 13:53 Ответить
Чим вони його там пи₴дили? Гантелями? Оце таке величезне бажання відправити на фронт будь кого і будь якою ціною щоб самим не загриміти.
показать весь комментарий
24.06.2024 13:53 Ответить
Слуга народу єдиний захист людей від тецека. Дякуємо.
показать весь комментарий
24.06.2024 13:54 Ответить
😱
показать весь комментарий
24.06.2024 14:52 Ответить
І все?
показать весь комментарий
24.06.2024 13:54 Ответить
Усіх члєнів " слідчої комісії" на передову, власним прикладом показати як саме потрібно воювати.
А то " слідчими" бажають бути всі і за чужий рахунок.
Ти бач як Єрмак підсуєтився робити " комісії", а де комісії по Червінському, де комісії по розслілування здачі півдня?
показать весь комментарий
24.06.2024 13:57 Ответить
Тобто, фактично за посібництво у вбивстві, фальсифікацію доказів і покриття вбивства у нас Кримінальний кодекс передбачає звільнення з роботи?!?!! Вони там зовсім іппанулись??? Ну й країна... Ну й "справедливість"... А що з під.рами, котрі вбивали? Де інфа про тих *****?
показать весь комментарий
24.06.2024 13:57 Ответить
За вбивство людини звільнення?
показать весь комментарий
24.06.2024 13:59 Ответить
Так, а за те що не хочеш йти помирати - тюрма.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:08 Ответить
...а потім поновлення...на вищу посаду і компенсація
показать весь комментарий
24.06.2024 14:53 Ответить
Так. Поцікавтеся справою судді-вбивці Тандира.
показать весь комментарий
24.06.2024 15:20 Ответить
За вбивство - звільення?
показать весь комментарий
24.06.2024 14:00 Ответить
Потопталися по черепу, черті. Розчавили череп. звільнити? В може до тюрми запроторити? Як півнів?
показать весь комментарий
24.06.2024 14:03 Ответить
Країна "мрій" московського блазня з мафіозним оточенням.Ранійше частина боялася "бендерівців",частина донецьких і луганськи "сепаратистів",а більшості було "какая разніца".А зараз вбивають в ТЦК.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:09 Ответить
А керівництво цього ТЦК і доплату 30 тис. отримують. Ну як, вам оратори доплат, чи справедливо вони отримають ці доплати? За таке ви кричали?
показать весь комментарий
24.06.2024 14:10 Ответить
Навіть якщо удари одного із злочинців і не були смертельні, він є співвиконавцем та засуджується за умисне вбивство за попередньою змовою групи осіб, та карається позбавленням волі від 7 до 15-ти років.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:15 Ответить
Та все тут написане - про травми, неспівпадіння слів ТЦК з лікарськими висновками - цього вже для слідства достатньо, аби оформити по повній. Було б бажання - але бажання нема. І ще раз привіт диванним нафронтникам, яким самим окопи не загрожують, але які вважають, що "з ухилянтами не обов'язково по закону" - отакі речі ви й схвалюєте.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:16 Ответить
Какое ваше дело до данного инцидента, вы не карательны́й, а законодательный орган. Получаете такое бабло и не знаете чем заняться. Думайте о законах которые помогут нашим воинам. А лучше идите в их ряды.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:18 Ответить
Вітаю з реєстарцією . А що в жОПі підпіздєнта вже не можуть найти україномовних ботів ?
показать весь комментарий
24.06.2024 14:22 Ответить
Дебил, я никогда ботом не был и не буду и уж тем более у власти. Но депутаты ВР лезут во все, лишь бы делом не заниматься. За что мы такие деньги им платим? А данным вопросом должна заниматься прокуратура. И зарегистрирован уже давно.
показать весь комментарий
24.06.2024 15:02 Ответить
Про покарання мова не йде. Тобто звільнять і можливо відправлять на заслуженний відпочинок.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:26 Ответить
За п'ять пачок цигарок садять, за одеколон з вітрини ева, за телеграм канал де оповіщення за пересуванням тцк. А за смерть - звільнення, за грабунок на відбудові - поїздка до Австрії, за корупції в МО - оплески ради та відставка за кордон..
Щось в цьому є.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:26 Ответить
Момент, саме для служок Оманського єрмака та зеленського, попіаритися… Здобутків, від них, кат ма, так хоть на смерті…
показать весь комментарий
24.06.2024 14:29 Ответить
Ага, відправлять на фронт, як того любвеобільного з волинського тцк, а за місяць він вже буде в ужгородському тцк. Так і цього, поїде типу "змити провину кровью", та й повернеться в інше місце де буде вже забивати інших мобілізованих. Та докази вже буде більш ретельно приховувати та фальсифікувати.
показать весь комментарий
24.06.2024 14:36 Ответить
В нас не існує людей відповідно до постанов кабміну і законів від слуг.
Всі виключно росхідний ресурс, навіть не свійські тварини і тим більше не червонокнижні, не дворняги і навіть не риба під час заборони рибної ловлі. Жодних прав. Жодних покарань за знущання над ресурсом(
Це все пусте.
Он знов підготовлені слугами законопроекти, які підуть пачками і постанови кму, які не вимагатимуть а ні рішень судів, а ні слідства, а ні прав на оскарження, аби позбавляти останього українців(
показать весь комментарий
24.06.2024 14:50 Ответить
оце все тягне на три статті -365, 121 ч2, ст 115 ч 2 - це пожиттєве !!! ****** ви клоуни !!!
показать весь комментарий
24.06.2024 15:14 Ответить
Коли побили студентів, то все закінчилось революцією гідності. Вбили людину - нікому не цікаво. Деградація суспільства.
показать весь комментарий
24.06.2024 15:42 Ответить
З яких пір у нас за подібні дії звільняють, а не саджають?
показать весь комментарий
24.06.2024 15:47 Ответить
Звільнити ? !
Всі хто був присутніми в ТЦК на той час мусять бути в СІЗО. Українця забили насмерть і то не робив один нєбурят.
Сім'я загиблого мусить отримати НЕ МАЛЕ матеріальне відшкодування як на фронті. Загинув від військових! Не має значення від яких. Під час війни!
показать весь комментарий
24.06.2024 17:16 Ответить
Угу, звільнення і на пенсію скоріше за все. Інвалідності вже давно мабуть собі поробили
показать весь комментарий
24.06.2024 17:20 Ответить
Вот так, убили человека, и никаких последствий. Пусть президент запишет видео, всей страной послушаем.

Начальника разжаловать и на фронт, убийц под суд.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:59 Ответить
 
 