В Раде будут требовать увольнения руководства ТЦК на Житомирщине, в котором умер мужчина, - "слуга народа" Яцык

В Раде будут требовать увольнения руководства Звягельского ТЦК, где ранее умер мужчина.

Об этом заявила член ВСК, "слуга народа" Юлия Яцык, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Парламентарий отметила, что решение принято по результатам заседания парламентской ВСК, которая, в частности, рассматривает инцидент, связанный со смертью 32-летнего Сергея Ковальчука из города Барановки Житомирской области.

"Мы будем требовать от Главнокомандующего и командования Сухопутных войск смены руководства этого ТЦК, потому что этот руководитель не справился со своими должностными обязанностями и не смог организовать работу своего коллектива, своих подчиненных в рамках закона", - сказала Яцык.

Также читайте: Нападение на сотрудников ТЦК под Луцком: полиция установила личность правонарушителя и рассказала детали инцидента

По словам нардепа, во время заседания ВСК представитель Звягельского районного ТЦК и СП заявил, что Сергей Ковальчук во время задержания в городе Барановка был в состоянии алкогольного опьянения и якобы самостоятельно попросился остаться в ТЦК. Комиссия озвучила результаты наркологической экспертизы, согласно которым алкоголя в крови умершего не обнаружено. Также в районном ТЦК и СП заявляли о якобы эпилептическом приступе. Яцык отмечает, что ни врачи, ни родственники умершего не подтвердили наличие эпилепсии.

"В свидетельстве о смерти указано, что причиной смерти стали множественные черепно-мозговые травмы головы со смещением костей черепа, и это стало причиной смерти. Ни о том, что когда-то этот погибший болел эпилепсией, что у него когда-то раньше были такие случаи, - ничего об этом нам неизвестно. Родственники погибшего также утверждают, что такого диагноза у него никогда не было. В том числе подтверждения заключения врача о причине смерти и каких-то других признаков, которые бы могли свидетельствовать о наличии у него эпилепсии, также не было. Поэтому мы это отвергаем", - отметила Яцык.

Читайте также: В городе Яворове на Львовщине избили работника ТЦК: у него - черепно-мозговая травма

Она добавила, что командование Сухопутных войск ВСУ назначило свою служебную проверку, кроме того есть уголовное дело в Нацполиции по факту наступления смерти. В рамках этих дел была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы установить причину смерти мужчины.

Парламентарий отметила, что ВСК не может вмешиваться в ход расследования, но будет держать это дело на контроле.

"У нас более 3200 жалоб уже рассмотрено по состоянию на сегодня. Инцидент этот - не единственный. Более 56 заявлений мы рассмотрели на прошлом заседании временной следственной комиссии. Планируем еще отдельные заседания по отдельным областям и по отдельным конкретным нарушениям, и, в том числе, будем вызывать ВВК по поводу предоставления выводов о пригодности лица, когда у него вообще нет оснований для мобилизации", - подытожила нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сын начальника Винницкого ТЦК за $20 тыс. обещал уклонистам "пакет" документов для выезда за границу, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, ранее сообщалось, что в Звягельском ТЦК на Житомирщине у мужчины случился эпилептический приступ.

В ТЦК заявили, что нападение было вызвано длительным употреблением алкоголя. Речь идет о Сергее Ковальчуке.

Семья мужчины считает, что его убили. Врачи рассказали, что когда Ковальчук попал в больницу, то его состояние было крайне тяжелым. Диагноз, по словам врача, закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерепная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами.

В свою очередь, семья мужчины заявляет, что его избили, из-за чего впоследствии он умер.

Читайте также: В Одессе мужчина "протащил" на капоте авто двух работников ТЦК, водителя разыскивают