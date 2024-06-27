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Ексголову Броварської РДА Майбоженка, який п’яним скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, залишили під вартою до 26 липня

Володимиру Майбоженку продовжили запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Броварської райдержадміністрації Володимиру Майбоженку до 26 липня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 26 липня 2024 року включно", - йдеться у повідомленні.

ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

У прокуратурі нагадали, що експосадовець райдержадміністрації підозрюється у вчиненні ДТП у стані сп’яніння.

26 квітня 2024 року в Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, він проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

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За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, тоді госпіталізували до лікарні.

За клопотанням прокурорів Володимиру Майбоженку обрали безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.

27 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.

Автор: 

Бровари (280) ДТП (4480) запобіжний захід (495)


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Топ коментарі
+2
А як Коливан свій розмір знайшов?
Таких людей на фронті не буває!
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27.06.2024 14:47
+1
а зеля чо одел, а шморгаль, а руслан свинарчук? щас модно так
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27.06.2024 14:27
+1
в тренді такий шмот
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27.06.2024 14:29
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А чого він флісову кофтину одягнув? Вже пора на зековську робу переходити. Чи він хоче суддів розжалобити, шо він тіпа за родіну кров проливав?
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27.06.2024 14:24 Відповісти
а зеля чо одел, а шморгаль, а руслан свинарчук? щас модно так
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27.06.2024 14:27 Відповісти
в тренді такий шмот
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27.06.2024 14:29 Відповісти
Нє, ну вони ж поки ще не на лаві підсудних...
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27.06.2024 14:38 Відповісти
А як Коливан свій розмір знайшов?
Таких людей на фронті не буває!
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27.06.2024 14:47 Відповісти
Сшили из двух один
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27.06.2024 14:49 Відповісти
Якщо не порішає до 26,потримають ще трохи ,є всі шанси відпетляти
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27.06.2024 14:28 Відповісти
Тут другое важно, как он данные в ТЦК теперь обновит?
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27.06.2024 14:34 Відповісти
Та не мучайте людину! Відпустіть вже, як колишнього суддю-вбивцю Тандира. Тому аж рік довелося чекати.
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27.06.2024 14:45 Відповісти
два місяці не вистачило докази зібрати? важка справа, розтягнеться на роки)
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27.06.2024 15:06 Відповісти
Пересидить трошкт поки усі не почнуть забувати про нього та й випливе на Канарах
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27.06.2024 15:10 Відповісти
Еще не отмазали? отпустите уже достойного пана на волю,хороших державных керивныкив не хватает.
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27.06.2024 15:52 Відповісти
 
 