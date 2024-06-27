Ексголову Броварської РДА Майбоженка, який п’яним скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, залишили під вартою до 26 липня

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Броварської райдержадміністрації Володимиру Майбоженку до 26 липня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 26 липня 2024 року включно", - йдеться у повідомленні.

ДТП за участі голови Броварської РДА Володимира Майбоженка

У прокуратурі нагадали, що експосадовець райдержадміністрації підозрюється у вчиненні ДТП у стані сп’яніння.

26 квітня 2024 року в Броварах, перебуваючи за кермом автомобіля, він проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.

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За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, тоді госпіталізували до лікарні.

За клопотанням прокурорів Володимиру Майбоженку обрали безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.

27 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської райдержадміністрації.