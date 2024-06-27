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Новости
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Экс-председателя Броварской РГА Майбоженко, который пьяным совершил наезд на четырех пешеходов, оставили под стражей до 26 июля

Володимиру Майбоженку продовжили запобіжний захід

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Броварской райгосадминистрации Владимиру Майбоженко до 26 июля 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 26 июля 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко

В прокуратуре напомнили, что экс-чиновник райгосадминистрации подозревается в совершении ДТП в состоянии опьянения.

26 апреля 2024 года в Броварах, находясь за рулем автомобиля, он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.

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По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.

Четырех человек, среди которых один ребенок, тогда госпитализировали в больницу.

По ходатайству прокуроров Владимиру Майбоженко избрали безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

27 апреля президент Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации.

Автор: 

Бровары (338) ДТП (7684) мера пресечения (464)


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Топ комментарии
+2
А як Коливан свій розмір знайшов?
Таких людей на фронті не буває!
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27.06.2024 14:47
+1
а зеля чо одел, а шморгаль, а руслан свинарчук? щас модно так
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27.06.2024 14:27
+1
в тренді такий шмот
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27.06.2024 14:29
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А чого він флісову кофтину одягнув? Вже пора на зековську робу переходити. Чи він хоче суддів розжалобити, шо він тіпа за родіну кров проливав?
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27.06.2024 14:24 Ответить
а зеля чо одел, а шморгаль, а руслан свинарчук? щас модно так
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27.06.2024 14:27 Ответить
в тренді такий шмот
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27.06.2024 14:29 Ответить
Нє, ну вони ж поки ще не на лаві підсудних...
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27.06.2024 14:38 Ответить
А як Коливан свій розмір знайшов?
Таких людей на фронті не буває!
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27.06.2024 14:47 Ответить
Сшили из двух один
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27.06.2024 14:49 Ответить
Якщо не порішає до 26,потримають ще трохи ,є всі шанси відпетляти
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27.06.2024 14:28 Ответить
Тут другое важно, как он данные в ТЦК теперь обновит?
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27.06.2024 14:34 Ответить
Та не мучайте людину! Відпустіть вже, як колишнього суддю-вбивцю Тандира. Тому аж рік довелося чекати.
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27.06.2024 14:45 Ответить
два місяці не вистачило докази зібрати? важка справа, розтягнеться на роки)
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27.06.2024 15:06 Ответить
Пересидить трошкт поки усі не почнуть забувати про нього та й випливе на Канарах
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27.06.2024 15:10 Ответить
Еще не отмазали? отпустите уже достойного пана на волю,хороших державных керивныкив не хватает.
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27.06.2024 15:52 Ответить
 
 