Экс-председателя Броварской РГА Майбоженко, который пьяным совершил наезд на четырех пешеходов, оставили под стражей до 26 июля
Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Броварской райгосадминистрации Владимиру Майбоженко до 26 июля 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 26 июля 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
ДТП с участием председателя Броварской РГА Владимира Майбоженко
В прокуратуре напомнили, что экс-чиновник райгосадминистрации подозревается в совершении ДТП в состоянии опьянения.
26 апреля 2024 года в Броварах, находясь за рулем автомобиля, он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.
По результатам тестирования прибором Drager у водителя определено содержание алкоголя 2.31 промилле.
Четырех человек, среди которых один ребенок, тогда госпитализировали в больницу.
По ходатайству прокуроров Владимиру Майбоженко избрали безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.
27 апреля президент Владимир Зеленский уволил Майбоженко с должности главы Броварской райгосадминистрации.
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