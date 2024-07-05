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Новини
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МЗС про візит Орбана до РФ: Закликаємо усі держави дотримуватися принципу "жодних домовленостей про Україну без України"

МЗС України прокоментувало візит Орбана до РФ

Угорщина ухвалила рішення про візит до РФ прем'єр-міністра Орбана без погодження чи координації з Україною.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися.

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру. Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру", - йдеться в повідомленні.

Водночас, додали у Міністерстві, Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту Орбана до Києва.

Також дивіться: Зеленський про "мирний план" Орбана: Україна не може довіряти Путіну, для нас він вбивця й агресор. ВIДЕО

Візит Орбана до Москви

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.

Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.

5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Москві Орбан представляє не НАТО, а лише Угорщину. На саміті у Вашингтоні обговорять його поїздку, - Столтенберг

Автор: 

Угорщина (2337) МЗС (4173) росія (66070) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+3
тепер від цього цигана ****** воняє.
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05.07.2024 15:38 Відповісти
+3
Та знали в МЗС, а в ОПі - тим більше знали про те, що Орбан привіз умови капітуляції України від *****! І знають, яку відповідь ЕрЗе Орбан повіз *****!
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05.07.2024 15:40 Відповісти
+1
Якщо наше МЗС ну от реально серйозно не знало ще у вівтірок, що щось таке трапиться, їх усіх, *****, треба розстріляти, не те, що звільнити! Понабирали в міністерство поціновувачів у шоколадне око заглядати то орбану, то с, то *****! дбл блд
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05.07.2024 15:30 Відповісти
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Якщо наше МЗС ну от реально серйозно не знало ще у вівтірок, що щось таке трапиться, їх усіх, *****, треба розстріляти, не те, що звільнити! Понабирали в міністерство поціновувачів у шоколадне око заглядати то орбану, то с, то *****! дбл блд
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05.07.2024 15:30 Відповісти
знали не знали. Що це змінює? Може треба було у кайдани того орбана в Києві запакувати?
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05.07.2024 15:44 Відповісти
А може просто не треба було обіцяти йому виконання 11 пунктів угроультиматума і усе?
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05.07.2024 15:46 Відповісти
не зрозумів? Хто що кому обіцяв? Які 11 пунктів?
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05.07.2024 15:50 Відповісти
Щодо нацменшин. Один з яких - визнати ісконно муд'ярськими усю територію закарпаття, а не частково тільки ту частину, яку історично засирали мудяри.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/27/7462882/
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05.07.2024 15:54 Відповісти
"українська сторона налаштована..." Це обіцянка? Зелені такі обіцянки з первих часів у владі всім лохам мульярдами роздають
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05.07.2024 16:04 Відповісти
тепер від цього цигана ****** воняє.
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05.07.2024 15:38 Відповісти
Він давно вже "законтачений"
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05.07.2024 15:45 Відповісти
Та знали в МЗС, а в ОПі - тим більше знали про те, що Орбан привіз умови капітуляції України від *****! І знають, яку відповідь ЕрЗе Орбан повіз *****!
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05.07.2024 15:40 Відповісти
Цікаво, яку?
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05.07.2024 15:49 Відповісти
Значить мадьярськи ************ ТОЧНО повіз туди маляву-відповідь від ЗЕлупи. Ну що ж, нас готують до "зливу" по оманським угодам, бо щось дуже завоняло кацапськими портянками навкруги - навіть ОПешні прихвостні ВЖЕ розказують, що "зберегти столицю і вихід до моря - це перемога", а інші роблять мордочки жопками та з театральним сумом бідкаються, що обстріли будуть, що жертви, що рашка все одно потужніша(зрайоме слово!), а Захід нам мало чим допомагає. Цементують фундамент в мозку у гуппій щоб потім, типу, "запитати у народа" його думку. Ага, ми це вже проходили перед виборами 19-го, а результат, ось він - ЗЕбуїнга при владі і знищує Україну.
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05.07.2024 15:56 Відповісти
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05.07.2024 16:30 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/manipulyacziya-zagolovkami-chto-na-samom-dele-skazal-gensek-nato-o-vstuplenii-ukrainy/ Олег Пономарь : "и про визит Орбана в Москву.

Запад и Украина отбросили предложенный Путиным план перемирия, основанный на базе мартовских 2022 года договоренностей, который Орбан снова привозил в Киев. Украина никак не может согласиться на декоративную армию, на отказ от НАТО и т.д. И вы видите, что Запад продолжает поставки оружия, подписываются договоры на 10 лет о военном сотрудничестве, на следующей неделе Саммит НАТО подтвердит будущее членство Украины в Альянсе".
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05.07.2024 17:18 Відповісти
Це той Понамарь який кавою барижив, та розповідав про Анаконду і вітрину з України у 14 році? Тріпло пустопорожнє, рівня Генерала СВР.
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05.07.2024 17:44 Відповісти
Між іншим, процес "Анаконда" триває, хай не так інтенсивно, як би нам всім, і Пономарю, зокрема, хотілось би. Свідчення цьому - ******* події, зокрема, де-факто намагання ***** вступити в мирні переговори.
З а бариження кавою і за "вітрину з України у 14 році" - вперше чую, та й не цікаво з огляду на те, наскільки Пономарь правий в своїх прогнозах; правий, нехай не абсолютно точний.
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05.07.2024 21:43 Відповісти
Насрала ця угорська жаба на Євросоюз. А вони вчерговий раз проковтніли і обеспокоїлись
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05.07.2024 18:09 Відповісти
 
 