МЗС про візит Орбана до РФ: Закликаємо усі держави дотримуватися принципу "жодних домовленостей про Україну без України"
Угорщина ухвалила рішення про візит до РФ прем'єр-міністра Орбана без погодження чи координації з Україною.
Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися.
Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру. Як засвідчив перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру", - йдеться в повідомленні.
Водночас, додали у Міністерстві, Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту Орбана до Києва.
Візит Орбана до Москви
Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан через кілька днів після візиту до Києва хоче відвідати з візитом Москву.
Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що під час поїздки в Росію, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не має мандата говорити з Путіним від імені ЄС.
Орбан заявив, що мирними переговорами щодо України "керуватимуть великі країни".
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що своїм візитом Орбан не представляє Євросоюз.
5 липня 2024 року стало відомо, що Орбан прибув до Москви, де зустрінеться із диктатором Путіним.
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https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/27/7462882/
Запад и Украина отбросили предложенный Путиным план перемирия, основанный на базе мартовских 2022 года договоренностей, который Орбан снова привозил в Киев. Украина никак не может согласиться на декоративную армию, на отказ от НАТО и т.д. И вы видите, что Запад продолжает поставки оружия, подписываются договоры на 10 лет о военном сотрудничестве, на следующей неделе Саммит НАТО подтвердит будущее членство Украины в Альянсе".
З а бариження кавою і за "вітрину з України у 14 році" - вперше чую, та й не цікаво з огляду на те, наскільки Пономарь правий в своїх прогнозах; правий, нехай не абсолютно точний.