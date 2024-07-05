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МИД о визите Орбана в РФ: Призываем все государства придерживаться принципа "никаких договоренностей об Украине без Украины"

МЗС України прокоментувало візит Орбана до РФ

Венгрия приняла решение о визите в РФ премьер-министра Орбана без согласования или координации с Украиной.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться.

Единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается Формула мира. Как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН. Формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира", - говорится в сообщении.

В то же время, добавили в Министерстве, Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита Орбана в Киев.

Также смотрите: Зеленский о "мирном плане" Орбана: Украина не может доверять Путину, для нас он убийца и агрессор. ВИДЕО

Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.

Читайте также: Фон дер Ляен может отменить свой визит в Венгрию из-за поездки Орбана в РФ, - спикер Еврокомиссии Маммер

Автор: 

Венгрия (2002) МИД (7000) россия (96169) Виктор Орбан (478)


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Топ комментарии
+3
тепер від цього цигана ****** воняє.
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05.07.2024 15:38 Ответить
+3
Та знали в МЗС, а в ОПі - тим більше знали про те, що Орбан привіз умови капітуляції України від *****! І знають, яку відповідь ЕрЗе Орбан повіз *****!
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05.07.2024 15:40 Ответить
+1
Якщо наше МЗС ну от реально серйозно не знало ще у вівтірок, що щось таке трапиться, їх усіх, *****, треба розстріляти, не те, що звільнити! Понабирали в міністерство поціновувачів у шоколадне око заглядати то орбану, то с, то *****! дбл блд
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05.07.2024 15:30 Ответить
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Якщо наше МЗС ну от реально серйозно не знало ще у вівтірок, що щось таке трапиться, їх усіх, *****, треба розстріляти, не те, що звільнити! Понабирали в міністерство поціновувачів у шоколадне око заглядати то орбану, то с, то *****! дбл блд
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05.07.2024 15:30 Ответить
знали не знали. Що це змінює? Може треба було у кайдани того орбана в Києві запакувати?
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05.07.2024 15:44 Ответить
А може просто не треба було обіцяти йому виконання 11 пунктів угроультиматума і усе?
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05.07.2024 15:46 Ответить
не зрозумів? Хто що кому обіцяв? Які 11 пунктів?
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05.07.2024 15:50 Ответить
Щодо нацменшин. Один з яких - визнати ісконно муд'ярськими усю територію закарпаття, а не частково тільки ту частину, яку історично засирали мудяри.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/27/7462882/
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05.07.2024 15:54 Ответить
"українська сторона налаштована..." Це обіцянка? Зелені такі обіцянки з первих часів у владі всім лохам мульярдами роздають
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05.07.2024 16:04 Ответить
тепер від цього цигана ****** воняє.
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05.07.2024 15:38 Ответить
Він давно вже "законтачений"
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05.07.2024 15:45 Ответить
Та знали в МЗС, а в ОПі - тим більше знали про те, що Орбан привіз умови капітуляції України від *****! І знають, яку відповідь ЕрЗе Орбан повіз *****!
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05.07.2024 15:40 Ответить
Цікаво, яку?
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05.07.2024 15:49 Ответить
Значить мадьярськи ************ ТОЧНО повіз туди маляву-відповідь від ЗЕлупи. Ну що ж, нас готують до "зливу" по оманським угодам, бо щось дуже завоняло кацапськими портянками навкруги - навіть ОПешні прихвостні ВЖЕ розказують, що "зберегти столицю і вихід до моря - це перемога", а інші роблять мордочки жопками та з театральним сумом бідкаються, що обстріли будуть, що жертви, що рашка все одно потужніша(зрайоме слово!), а Захід нам мало чим допомагає. Цементують фундамент в мозку у гуппій щоб потім, типу, "запитати у народа" його думку. Ага, ми це вже проходили перед виборами 19-го, а результат, ось він - ЗЕбуїнга при владі і знищує Україну.
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05.07.2024 15:56 Ответить
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05.07.2024 16:30 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/manipulyacziya-zagolovkami-chto-na-samom-dele-skazal-gensek-nato-o-vstuplenii-ukrainy/ Олег Пономарь : "и про визит Орбана в Москву.

Запад и Украина отбросили предложенный Путиным план перемирия, основанный на базе мартовских 2022 года договоренностей, который Орбан снова привозил в Киев. Украина никак не может согласиться на декоративную армию, на отказ от НАТО и т.д. И вы видите, что Запад продолжает поставки оружия, подписываются договоры на 10 лет о военном сотрудничестве, на следующей неделе Саммит НАТО подтвердит будущее членство Украины в Альянсе".
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05.07.2024 17:18 Ответить
Це той Понамарь який кавою барижив, та розповідав про Анаконду і вітрину з України у 14 році? Тріпло пустопорожнє, рівня Генерала СВР.
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05.07.2024 17:44 Ответить
Між іншим, процес "Анаконда" триває, хай не так інтенсивно, як би нам всім, і Пономарю, зокрема, хотілось би. Свідчення цьому - ******* події, зокрема, де-факто намагання ***** вступити в мирні переговори.
З а бариження кавою і за "вітрину з України у 14 році" - вперше чую, та й не цікаво з огляду на те, наскільки Пономарь правий в своїх прогнозах; правий, нехай не абсолютно точний.
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05.07.2024 21:43 Ответить
Насрала ця угорська жаба на Євросоюз. А вони вчерговий раз проковтніли і обеспокоїлись
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05.07.2024 18:09 Ответить
 
 