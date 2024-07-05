МИД о визите Орбана в РФ: Призываем все государства придерживаться принципа "никаких договоренностей об Украине без Украины"
Венгрия приняла решение о визите в РФ премьер-министра Орбана без согласования или координации с Украиной.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться.
Единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается Формула мира. Как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН. Формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира", - говорится в сообщении.
В то же время, добавили в Министерстве, Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита Орбана в Киев.
Визит Орбана в Москву
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.
Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.
5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.
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https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/27/7462882/
Запад и Украина отбросили предложенный Путиным план перемирия, основанный на базе мартовских 2022 года договоренностей, который Орбан снова привозил в Киев. Украина никак не может согласиться на декоративную армию, на отказ от НАТО и т.д. И вы видите, что Запад продолжает поставки оружия, подписываются договоры на 10 лет о военном сотрудничестве, на следующей неделе Саммит НАТО подтвердит будущее членство Украины в Альянсе".
З а бариження кавою і за "вітрину з України у 14 році" - вперше чую, та й не цікаво з огляду на те, наскільки Пономарь правий в своїх прогнозах; правий, нехай не абсолютно точний.