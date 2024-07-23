Росія відповість на рішення ЄС спрямувати доходи від заморожених активів на зброю для України, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про "крадіжку" через рішення Євросоюзу спрямувати перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує "РИА Новости".

"Ці гроші не тільки по суті крадуть, але їх ще витрачають на закупівлю зброї. Чогось гіршого придумати, напевно, складно", - зазначив представник Кремля.

Так він прокоментував заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля про те, що ЄС скерує перший транш від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.

Пєсков наголосив, що подібні дії не можуть залишатися "без відповіді".

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"Безперечно, так чи інакше якась відповідь буде. Подібні крадійські дії не можуть залишатися без кроків у відповідь", - сказав речник Путіна.

Росія опрацьовуватиме можливості юридичного переслідування тих людей, які причетні до ухвалення та виконання рішення про конфіскацію російських активів, резюмував Пєсков.

Раніше повідомлялось, що європейська комісія "дуже скоро" представить проєкт плану щодо надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів.

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