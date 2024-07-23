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Росія відповість на рішення ЄС спрямувати доходи від заморожених активів на зброю для України, - Пєсков

Пєсков прокоментував рішення ЄС про заморожені активи РФ для України

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про "крадіжку" через рішення Євросоюзу спрямувати перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує "РИА Новости".

"Ці гроші не тільки по суті крадуть, але їх ще витрачають на закупівлю зброї. Чогось гіршого придумати, напевно, складно", - зазначив представник Кремля.

Так він прокоментував заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля про те, що ЄС скерує перший транш від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.

Пєсков наголосив, що подібні дії не можуть залишатися "без відповіді".

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"Безперечно, так чи інакше якась відповідь буде. Подібні крадійські дії не можуть залишатися без кроків у відповідь", - сказав речник Путіна.

Росія опрацьовуватиме можливості юридичного переслідування тих людей, які причетні до ухвалення та виконання рішення про конфіскацію російських активів, резюмував Пєсков.

Раніше повідомлялось, що європейська комісія "дуже скоро" представить проєкт плану щодо надання Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков: "РФ не завдає ударів по цивільних об’єктах в Україні"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1614) росія (65098) Євросоюз (13391) Боррель Жозеп (1074) заморожені активи (560)


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Топ коментарі
+20
Спаліть всі долари і євро.
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23.07.2024 13:30
+11
Невже на ЄС нападуть, привід -захист своїх євродоларів?
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23.07.2024 13:32
+9
Відповідь буде жесткой,громкой как у царя на чемоданчике. А потім Піськов своїм йоршиком протре чемоданчик.
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23.07.2024 13:38
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Спаліть всі долари і євро.
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23.07.2024 13:30 Відповісти
вони вже палили книги від фонду Сороса...https://zn.ua/WORLD/v-rossii-sozhgli-knigi-izdannye-fondom-sorosa-201149_.html
і верблюдів палили ....https://www.bbc.com/russian/features-47329354
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23.07.2024 13:35 Відповісти
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23.07.2024 14:16 Відповісти
Невже на ЄС нападуть, привід -захист своїх євродоларів?
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23.07.2024 13:32 Відповісти
Це гроші НЕ росії та росіян.
Ці гроші - общак ліліпутіна - особиста його пенсія.
Короче як каже пісков "Забрати общакову пенсію у старіка - чогось гіршого придумати, напевно, складно"...
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23.07.2024 13:51 Відповісти
на ес не нападут- будут бомбить украину, возможно уничтожат остатки энергетики
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23.07.2024 14:16 Відповісти
пІськов, наюх солі собі і ***** насип
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23.07.2024 13:32 Відповісти
Перекриє газ і Європа знову замерзне
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23.07.2024 13:33 Відповісти
Цей півень огидний вже набрид
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23.07.2024 13:36 Відповісти
Так вони ж доляри заборонили...не поняв , нафуя вони їм здалися?
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23.07.2024 13:36 Відповісти
Відповідь буде жесткой,громкой как у царя на чемоданчике. А потім Піськов своїм йоршиком протре чемоданчик.
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23.07.2024 13:38 Відповісти
Вбийте путіна.
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23.07.2024 13:41 Відповісти
Пішов нафуй
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23.07.2024 13:45 Відповісти
Головне після відповіді памперс вашому бункерному перевдягніть
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23.07.2024 13:48 Відповісти
Європа не тягне війну за свої. У України грошей нема. Тому росіян будуть вбивати за їхні
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23.07.2024 13:56 Відповісти
Це якесь витончене знущання.
Кацапів будуть утилізувати за їхні ж гроші. Скрєпи можуть не витримать...
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23.07.2024 14:05 Відповісти
Мабудь митись перестануть...
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23.07.2024 14:05 Відповісти
Вони й не починали...
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23.07.2024 14:06 Відповісти
І вобше, туал.папір придумали ненависні піндоси
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23.07.2024 14:09 Відповісти
Нах... - це туди ,чмошник кацапський.
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23.07.2024 14:38 Відповісти
Тепер точно почнуть асвабаждать Алясканаш в радную говєнь!
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23.07.2024 14:41 Відповісти
Ге-ге! Тепер Засрашка донатить для ЗСУ!
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23.07.2024 14:42 Відповісти
Що, набере в рот гівна та плюне їм в обличчя?))
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23.07.2024 14:51 Відповісти
Вуса в *********** *****, але намагається говорити наче своїм ротом.
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23.07.2024 15:11 Відповісти
Да это же классно, можно забыть автоматом про все обязательства и уже по полной забрать всё что можно, начиная с Аляски..
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24.07.2024 12:00 Відповісти
Песков!Это заявление идиота.Нехер было нападать на Украину.Поэтому у тебя нет морального права ,что то там ещё заявлять.Слабо работают юристы ЕС,пора уже конфисковать все активы оркостана.
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24.07.2024 14:52 Відповісти
 
 