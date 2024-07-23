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Россия ответит на решение ЕС направить доходы от замороженных активов на оружие для Украины, - Песков

Пєсков прокоментував рішення ЄС про заморожені активи РФ для України

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил о "краже" из-за решения Евросоюза направить первый транш в размере 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует "РИА Новости".

"Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то худшего придумать, наверное, сложно", - отметил представитель Кремля.

Так он прокомментировал заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС направит первый транш от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.

Песков подчеркнул, что подобные действия не могут оставаться "без ответа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Япония может предоставить Украине заем на $3 миллиарда из доходов от замороженных активов РФ, - СМИ

"Бесспорно, так или иначе какой-то ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без ответных шагов", - сказал спикер Путина.

Россия будет прорабатывать возможности юридического преследования тех людей, которые причастны к принятию и выполнению решения о конфискации российских активов, резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что европейская комиссия "очень скоро" представит проект плана по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков: "РФ не наносит удары по гражданским объектам в Украине"

Автор: 

Песков Дмитрий (1856) россия (95365) Евросоюз (17061) Боррель Жозеп (784) замороженные активы (278)


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Топ комментарии
+20
Спаліть всі долари і євро.
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23.07.2024 13:30
+11
Невже на ЄС нападуть, привід -захист своїх євродоларів?
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23.07.2024 13:32
+9
Відповідь буде жесткой,громкой как у царя на чемоданчике. А потім Піськов своїм йоршиком протре чемоданчик.
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23.07.2024 13:38
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Спаліть всі долари і євро.
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23.07.2024 13:30 Ответить
вони вже палили книги від фонду Сороса...https://zn.ua/WORLD/v-rossii-sozhgli-knigi-izdannye-fondom-sorosa-201149_.html
і верблюдів палили ....https://www.bbc.com/russian/features-47329354
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23.07.2024 13:35 Ответить
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23.07.2024 14:16 Ответить
Невже на ЄС нападуть, привід -захист своїх євродоларів?
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23.07.2024 13:32 Ответить
Це гроші НЕ росії та росіян.
Ці гроші - общак ліліпутіна - особиста його пенсія.
Короче як каже пісков "Забрати общакову пенсію у старіка - чогось гіршого придумати, напевно, складно"...
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23.07.2024 13:51 Ответить
на ес не нападут- будут бомбить украину, возможно уничтожат остатки энергетики
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23.07.2024 14:16 Ответить
пІськов, наюх солі собі і ***** насип
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23.07.2024 13:32 Ответить
Перекриє газ і Європа знову замерзне
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23.07.2024 13:33 Ответить
Цей півень огидний вже набрид
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23.07.2024 13:36 Ответить
Так вони ж доляри заборонили...не поняв , нафуя вони їм здалися?
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23.07.2024 13:36 Ответить
Відповідь буде жесткой,громкой как у царя на чемоданчике. А потім Піськов своїм йоршиком протре чемоданчик.
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23.07.2024 13:38 Ответить
Вбийте путіна.
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23.07.2024 13:41 Ответить
Пішов нафуй
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23.07.2024 13:45 Ответить
Головне після відповіді памперс вашому бункерному перевдягніть
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23.07.2024 13:48 Ответить
Європа не тягне війну за свої. У України грошей нема. Тому росіян будуть вбивати за їхні
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23.07.2024 13:56 Ответить
Це якесь витончене знущання.
Кацапів будуть утилізувати за їхні ж гроші. Скрєпи можуть не витримать...
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23.07.2024 14:05 Ответить
Мабудь митись перестануть...
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23.07.2024 14:05 Ответить
Вони й не починали...
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23.07.2024 14:06 Ответить
І вобше, туал.папір придумали ненависні піндоси
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23.07.2024 14:09 Ответить
Нах... - це туди ,чмошник кацапський.
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23.07.2024 14:38 Ответить
Тепер точно почнуть асвабаждать Алясканаш в радную говєнь!
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23.07.2024 14:41 Ответить
Ге-ге! Тепер Засрашка донатить для ЗСУ!
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23.07.2024 14:42 Ответить
Що, набере в рот гівна та плюне їм в обличчя?))
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23.07.2024 14:51 Ответить
Вуса в *********** *****, але намагається говорити наче своїм ротом.
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23.07.2024 15:11 Ответить
Да это же классно, можно забыть автоматом про все обязательства и уже по полной забрать всё что можно, начиная с Аляски..
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24.07.2024 12:00 Ответить
Песков!Это заявление идиота.Нехер было нападать на Украину.Поэтому у тебя нет морального права ,что то там ещё заявлять.Слабо работают юристы ЕС,пора уже конфисковать все активы оркостана.
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24.07.2024 14:52 Ответить
 
 