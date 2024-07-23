Россия ответит на решение ЕС направить доходы от замороженных активов на оружие для Украины, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил о "краже" из-за решения Евросоюза направить первый транш в размере 1,4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует "РИА Новости".

"Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то худшего придумать, наверное, сложно", - отметил представитель Кремля.

Так он прокомментировал заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС направит первый транш от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа.

Песков подчеркнул, что подобные действия не могут оставаться "без ответа".

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"Бесспорно, так или иначе какой-то ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без ответных шагов", - сказал спикер Путина.

Россия будет прорабатывать возможности юридического преследования тех людей, которые причастны к принятию и выполнению решения о конфискации российских активов, резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что европейская комиссия "очень скоро" представит проект плана по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

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