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Новини
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Тищенку продовжили запобіжний захід: До 23 вересня перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом

Тищенку продовжили запобіжний захід

Печерський райсуд продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Парламентар перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня 2024 року.

Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. 

Також читайте: Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт, - нардепка "ЄС" Федина

Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Читайте: В.о. начальника "Київського метрополітену" Вигівського відправили під цілодобовий домашній арешт, - прокуратура

Автор: 

домашній арешт (196) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+8
Не смішіть ту як вона і так смішна.Коломойський,Тищенко і багато інших слуг заслуговують суда Лінча а нам втирають якусь муйню.
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19.08.2024 18:03
+4
він часом не задньоприводний?
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19.08.2024 18:46
+3
Show must go on!
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19.08.2024 17:45
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Тобто Катлета тепер сидить рівно на "попєкакукім".
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19.08.2024 17:27 Відповісти
Сам нарвався - мабуть шось з головою
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19.08.2024 17:31 Відповісти
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19.08.2024 17:32 Відповісти
він часом не задньоприводний?
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19.08.2024 18:46 Відповісти
А ти що не бачив відео де він під музику сракою вертів .
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19.08.2024 21:04 Відповісти
У "Котлєти" запас котлет на закінчиться ?
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19.08.2024 17:38 Відповісти
Show must go on!
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19.08.2024 17:45 Відповісти
Не смішіть ту як вона і так смішна.Коломойський,Тищенко і багато інших слуг заслуговують суда Лінча а нам втирають якусь муйню.
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19.08.2024 18:03 Відповісти
В натуре щимят ровнава пацана )
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19.08.2024 18:30 Відповісти
*** буду, за беспредел спросят
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19.08.2024 19:30 Відповісти
Качелi
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19.08.2024 18:59 Відповісти
24-го поїде "перевіряти" кол-центри.Ми ще почуємо про мітбола-@банутим нема спокію.
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19.08.2024 22:15 Відповісти
Є велика ймовірність того,що тищенко втече з під домашнього арешту,тому є необхідність посадити його в сізо.
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19.08.2024 23:48 Відповісти
Де факто жодного корупціонера високопосадовця з 91 року не покарано!!! Їх сук треба розтрілювати! Влада в Україні це внутрішній клановоолігархічний ворог ось чому в нас війна усі ЗМІ надра землі належать москалям, жидам, зрадникам ! А не українцям!!!
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20.08.2024 08:33 Відповісти
 
 