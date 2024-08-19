Тищенку продовжили запобіжний захід: До 23 вересня перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом

Печерський райсуд продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Парламентар перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня 2024 року.

Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

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Справа Тищенка

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

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